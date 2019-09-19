По словам представителя Кремля, формула Штайнмайера не была чем-то обусловлена, соответственно, выдвижение Киевом условий для подписания документа является «новой позицией для всех стран, которые ранее декларировали своё согласие с этой формулой».

В Кремле прокомментировали позицию Киева по формуле Штайнмайера

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