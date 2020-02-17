Политика

BFM.ruBFM.ruВ Кремле прокомментировали позицию судьи Конституционного суда по СССР

Ранее судья Конституционного суда Константин Арановский в особом мнении к постановлению КС по одному из решений заявил, что РФ не является правопреемницей Советского Союза.
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В Кремле ответили на призыв не считать Россию преемницей СССР

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Кремль исходит из того, что Россия де-юре и де-факто является правопреемницей СССР

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Кремль ответил на предложение не считать Россию правопреемницей СССР

РБК04:42

Кремль оценил предложение не считать Россию правопреемницей СССР

Lenta.ru05:05

В Кремле прокомментировали позицию судьи Конституционного суда по СССР

РИА Новости04:33

В Кремле оценили призыв судьи КС не считать Россию преемницей СССР

Газета.Ru04:31

Кремль не согласен с мнением судьи КС о том, что Россия не является правопреемницей СССР

Коммерсантъ04:56
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СССР посчитали «незаконно созданным»

Вести.UZ03:04
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Здоровье

Около 200 студентов из Китая пройдут карантин в Белоруссии

На время карантина студентам организуют индивидуальную форму обучения. Все медработники центра прошли дополнительную подготовку.
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Скончался грузинский режиссер Георгий Шенгелая

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У россиянки на борту Diamond Princess выявлен коронавирус

Лайнер Diamond Princess 20 января отправился из японского города Иокогама в двухнедельный круиз по маршруту Кагосима - Гонконг - Окинава, который должен был завершиться 4 февраля, однако выяснилось, что один из пассажиров, который сошел на берег в Гонконге, был заражен коронавирусом.
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Политика

США заявили о неспособности России достроить «Северный поток-2»

Россия не сможет самостоятельно достроить газопровод «Северный поток-2», заявил министр энергетики США Дэн Бруйетт.
Lenta.ru 15 февраля в 15:31
Общество

Сбежавшую из карантина девушку суд постановил вернуть в больницу

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Вести.Ru 04:52
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В Кремле отреагировали на высказывания Лукашенко в адрес России

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лукашенко заявил, что Россия направила «шквал критики» в адрес Белоруссии в связи с разногласиями по нефтяному вопросу.
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НАТО отказалось поддержать Турцию в случае военной операции в Идлибе

Североатлантический альянс не станет оказывать военную поддержку Турции в случае начала ею военной операции в Идлибе, сообщил дипломатический источник в миссии одной из стран альянса в Брюсселе.
Взгляд.ру 03:56
Общество

Обнародован рейтинг российских регионов по качеству жизни

Обнародован рейтинг российских регионов по качеству жизни.
Вести.Ru вчера в 21:00
Космос

Virgin Galactic начала последний этап испытаний космоплана VSS Unity

Суборбитальный космоплан VSS Unity прибыл на космодром компании Virgin Galactic в штате Нью-Мексико (США) для прохождения последней серии испытаний перед запуском суборбитальных туристических рейсов.
REGNUM 15 февраля в 06:16
Футбол

«Спартак» может приобрести форварда «Фейеноорда»

Нападающий «Фейеноорда» Стивен Бергейс может перейти в «Спартак».
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Политика

Песков рассказал об обсуждении нового саммита «нормандского формата»

Новый саммит "нормандского формата" обсуждается, дат пока нет, сначала надо осмыслить, сделано ли что-то по итогам парижских переговоров, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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Билли Айлиш объяснила провал своего выступления на «Оскаре»

ФАН вчера в 07:09
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Консолидированная выручка «Яндекса» в 2019 году выросла на 39%

Консолидированная выручка "Яндекса" без учета "Яндекс.Маркета" по стандартам US GAAP увеличилась по итогам 2019 года увеличилась на 39% и составила 175,4 млрд рублей, говорится в сообщении компании.
ТАСС 14 февраля в 06:35
Экономика

ЦБ впервые за восемь лет изменит основания для блокировки счетов

Перечень критериев необычных операций «не обновлялся на протяжении последних восьми лет», то есть с момента появления положения в 2012 году, обращает внимание представитель ЦБ.
РБК вчера в 16:01
Происшествия

Посадка самолета в Лондоне во время шторма попала на видео

Камеры засняли экстремальную посадку во время шторма лайнера Airbus A380 авиакомпании Etihad в британском аэропорту Хитроу.
РИА Новости 03:26
Политика

«Денег нет, но вы держитесь»: Богдан смеётся над украинцами с Сейшел

Бывший глава Офиса (Администрации) президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан явно не переживает из-за своей отставки.
Rusvesna.su 05:20
Политика

В Кремле заявили об отсутствии российских войск в Ливии

«Нет, Владимир Путин — главнокомандующий Вооружёнными силами Российской Федерации — не отправлял войска в Ливию, никаких приказов на этот счёт не отдавал», — сказал представитель Кремля.
RT на русском 04:52
Происшествия

В Крыму задержали боевика украинского нацбатальона

Сотрудники ФСБ задержали в Крыму мужчину, который подозревается в участии в украинском националистическом «батальоне им. Н. Челебиджихана» (организован так называемым меджлисом, организацией, деятельность которой запрещена в РФ).
REGNUM 02:05
Общество

На еще 80 улицах Москвы парковка стала платной

На 80 улицах в разных районах Москвы сделали платные парковочные места.
Газета.Ru 03:19
Политика

Мишустин освободил от должности курирующего почту замглавы Минкомсвязи

Войтенко был назначен замминистра в июле 2018 г. До прихода в министерство он занимал должность первого заместителя руководителя аналитического центра при правительстве.
Ведомости 04:52
Экономика

Девелоперы хотят застроить промзону на Бережковской набережной

Сразу несколько крупных московских девелоперов ведут переговоры о покупке последней крупной промзоны в пределах ТТК - 28,5 гектарах на Бережковской набережной, сообщила газета "Коммерсант".
РИА Новости 02:41
Общество

Песков оценил фильм Дудя про ВИЧ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 17 февраля оценил фильм журналиста Юрия Дудя, посвященный проблеме заболевания ВИЧ в России.
Известия 05:02
Общество

В Гидрометцентре предупредили о возможных морозах в марте

В европейской части России в марте ожидается похолодание до –10 градусов.
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Общество

Представитель РПЦ осудил высказывание Смирнова о женщинах

REGNUM вчера в 19:59
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«Лед 2» возглавил российский прокат

ТАСС вчера в 16:16
Экономика

Дивиденды спасут от потерь: какие 3 акции стоит купить в 2020 году

Caterpillar Дивидендная доходность акций Caterpillar 3,01% Caterpillar является мировым лидером на рынке крупного машиностроения.
РБК вчера в 23:20
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Волгоградская служба доставки извинилась за коллаж с «Родиной-матерью»

"Приносим искренние извинения за размещение некорректного коллажа в Instagram, анонсирующего работу сервиса Сбермаркет в Волгограде", - сообщили агентству РИА "Новости" в пресс-службе "Сбермаркет".
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Трамп призвал положить конец российской поддержке режима Асада

"Президент Трамп выразил желание Соединенных Штатов положить конец поддержке Россией зверств режима [президента Сирии Башара] Асада и выступил за политическое урегулирование сирийского конфликта", - говорится в релизе Белого дома.
Газета.Ru 01:46
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Гол Смолова помог «Сельте» разойтись миром с «Реалом»

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