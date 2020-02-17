Политика
BFM.ruВ Кремле прокомментировали позицию судьи Конституционного суда по СССР
Ранее судья Конституционного суда Константин Арановский в особом мнении к постановлению КС по одному из решений заявил, что РФ не является правопреемницей Советского Союза.
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Автоматически обработано 7067 источников, обновлено в 05:40, Ашберн
Здоровье
Около 200 студентов из Китая пройдут карантин в Белоруссии
На время карантина студентам организуют индивидуальную форму обучения. Все медработники центра прошли дополнительную подготовку.
Шоу-бизнес
Лариса Долина показала обновленное лицо на свадьбе у Лены Лениной
Подписчики заметили, что Долина выглядела на фотографиях совершенно другим человеком и догадались, что она делала пластику, дабы обновить свое лицо.
Кино
Скончался грузинский режиссер Георгий Шенгелая
Общество
У россиянки на борту Diamond Princess выявлен коронавирус
Лайнер Diamond Princess 20 января отправился из японского города Иокогама в двухнедельный круиз по маршруту Кагосима - Гонконг - Окинава, который должен был завершиться 4 февраля, однако выяснилось, что один из пассажиров, который сошел на берег в Гонконге, был заражен коронавирусом.
Политика
США заявили о неспособности России достроить «Северный поток-2»
Россия не сможет самостоятельно достроить газопровод «Северный поток-2», заявил министр энергетики США Дэн Бруйетт.
Общество
Сбежавшую из карантина девушку суд постановил вернуть в больницу
Петроградский районный суд Петербурга постановил принудительно поместить в стационар сбежавшую из карантина Аллу Ильину с подозрением на наличие коронавируса.
Политика
В Кремле отреагировали на высказывания Лукашенко в адрес России
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лукашенко заявил, что Россия направила «шквал критики» в адрес Белоруссии в связи с разногласиями по нефтяному вопросу.
Армия и оружие
НАТО отказалось поддержать Турцию в случае военной операции в Идлибе
Североатлантический альянс не станет оказывать военную поддержку Турции в случае начала ею военной операции в Идлибе, сообщил дипломатический источник в миссии одной из стран альянса в Брюсселе.
Общество
Обнародован рейтинг российских регионов по качеству жизни
Обнародован рейтинг российских регионов по качеству жизни.
Космос
Virgin Galactic начала последний этап испытаний космоплана VSS Unity
Суборбитальный космоплан VSS Unity прибыл на космодром компании Virgin Galactic в штате Нью-Мексико (США) для прохождения последней серии испытаний перед запуском суборбитальных туристических рейсов.
Футбол
«Спартак» может приобрести форварда «Фейеноорда»
Нападающий «Фейеноорда» Стивен Бергейс может перейти в «Спартак».
Политика
Песков рассказал об обсуждении нового саммита «нормандского формата»
Новый саммит "нормандского формата" обсуждается, дат пока нет, сначала надо осмыслить, сделано ли что-то по итогам парижских переговоров, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Музыка
Билли Айлиш объяснила провал своего выступления на «Оскаре»
Экономика
Консолидированная выручка «Яндекса» в 2019 году выросла на 39%
Консолидированная выручка "Яндекса" без учета "Яндекс.Маркета" по стандартам US GAAP увеличилась по итогам 2019 года увеличилась на 39% и составила 175,4 млрд рублей, говорится в сообщении компании.
Экономика
ЦБ впервые за восемь лет изменит основания для блокировки счетов
Перечень критериев необычных операций «не обновлялся на протяжении последних восьми лет», то есть с момента появления положения в 2012 году, обращает внимание представитель ЦБ.
Происшествия
Посадка самолета в Лондоне во время шторма попала на видео
Камеры засняли экстремальную посадку во время шторма лайнера Airbus A380 авиакомпании Etihad в британском аэропорту Хитроу.
Политика
«Денег нет, но вы держитесь»: Богдан смеётся над украинцами с Сейшел
Бывший глава Офиса (Администрации) президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан явно не переживает из-за своей отставки.
Политика
В Кремле заявили об отсутствии российских войск в Ливии
«Нет, Владимир Путин — главнокомандующий Вооружёнными силами Российской Федерации — не отправлял войска в Ливию, никаких приказов на этот счёт не отдавал», — сказал представитель Кремля.
Происшествия
В Крыму задержали боевика украинского нацбатальона
Сотрудники ФСБ задержали в Крыму мужчину, который подозревается в участии в украинском националистическом «батальоне им. Н. Челебиджихана» (организован так называемым меджлисом, организацией, деятельность которой запрещена в РФ).
Общество
На еще 80 улицах Москвы парковка стала платной
На 80 улицах в разных районах Москвы сделали платные парковочные места.
Политика
Мишустин освободил от должности курирующего почту замглавы Минкомсвязи
Войтенко был назначен замминистра в июле 2018 г. До прихода в министерство он занимал должность первого заместителя руководителя аналитического центра при правительстве.
Экономика
Девелоперы хотят застроить промзону на Бережковской набережной
Сразу несколько крупных московских девелоперов ведут переговоры о покупке последней крупной промзоны в пределах ТТК - 28,5 гектарах на Бережковской набережной, сообщила газета "Коммерсант".
Общество
Песков оценил фильм Дудя про ВИЧ
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 17 февраля оценил фильм журналиста Юрия Дудя, посвященный проблеме заболевания ВИЧ в России.
Общество
В Гидрометцентре предупредили о возможных морозах в марте
В европейской части России в марте ожидается похолодание до –10 градусов.
Общество
Представитель РПЦ осудил высказывание Смирнова о женщинах
Кино
«Лед 2» возглавил российский прокат
Экономика
Дивиденды спасут от потерь: какие 3 акции стоит купить в 2020 году
Caterpillar Дивидендная доходность акций Caterpillar 3,01% Caterpillar является мировым лидером на рынке крупного машиностроения.
Общество
Волгоградская служба доставки извинилась за коллаж с «Родиной-матерью»
"Приносим искренние извинения за размещение некорректного коллажа в Instagram, анонсирующего работу сервиса Сбермаркет в Волгограде", - сообщили агентству РИА "Новости" в пресс-службе "Сбермаркет".
Политика
Трамп призвал положить конец российской поддержке режима Асада
"Президент Трамп выразил желание Соединенных Штатов положить конец поддержке Россией зверств режима [президента Сирии Башара] Асада и выступил за политическое урегулирование сирийского конфликта", - говорится в релизе Белого дома.
Футбол