Политика

RT на русскомRT на русскомПесков прокомментировал идею введения термина «верховный правитель»

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал предложение переименовать в Конституции должность президента России в «верховного правителя».
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Песков пояснил, что Путин думает о переименовании президента в «верховного правителя»

Газета.Ru04:59

Песков прокомментировал инициативу о введении термина «верховный правитель»

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В Кремле прокомментировали идею ввести термин «Верховный правитель»

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Песков прокомментировал идею введения термина «верховный правитель»

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Кремль ответил на предложение сделать Путина верховным правителем России

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Кремль отреагировал на идею возрождения должности верховного правителя России

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Песков: Путин «ничего не думает» о переименовании президента в «верховного правителя»

ТАСС04:17
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Общество

В группе по Конституции разъяснили тонкости индексации пенсий

Сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию Талия Хабриева прокомментировала вопрос индексации пенсий.
Газета.Ru 27 января в 03:34
Политика

Песков прокомментировал возможное приглашение Зеленского на 9 мая

Отвечая на вопрос журналистов информагентства «РИА Новости» о возможном участии украинского лидера на параде 9 мая в Москве, Дмитрий Песков заявил, что он пока не готов ответить на этот вопрос.
ГЛАС.RU 05:12
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Двое воронежцев госпитализированы с подозрением на коронавирус

Медики напомнили, что это не первая госпитализация с подозрением на коронавирус в России, диагноз ни разу не подтвердился.
Российская газета вчера в 10:02
Происшествия

Убийство ростовского депутата с женой могло быть местью за отца

Московский Комсомолец 05:14
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В Ростовской области два человека погибли в ДТП с автобусом

Два человека погибли и 10 пострадали в ДТП на трассе «Дон» под Ростовом-на-Дону, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.
РБК 05:37
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Две школы закрыли на карантин в Челябинске

Занятия в двух школах Челябинска приостановили из-за карантина по ОРВИ, сообщения об этом появились на сайтах учебных заведений.
АиФ Челябинск 01:08
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Владимир Кузьмин тайно обвенчался с бывшей супругой

Экс-супруга народного артиста России Владимира Кузьмина Екатерина Трофимова в разговоре с изданием StarHit рассказала о венчании с музыкантом.
РИА Новости 03:46
Армия и оружие

Комплекс «Панцирь» усовершенствовали для борьбы с мини-дронами

Политика Сегодня 05:16
Интернет

Facebook признался в слежке за пользователями вне соцсети

Основатель Facebook Марк Цукерберг признался, что соцсеть следит за своими пользователями в интернете, а собранную информацию использует для контекстной рекламы и сообщений для бизнеса.
BFM.ru 04:37
Происшествия

Пять полицейских задержали по делу журналиста Ивана Голунова

Пять сотрудников полиции были задержаны по делу журналиста "Медузы" Ивана Голунова, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к следствию.
Газета.Ru 01:50
Политика

Скабеева оценила слова Кравчука о «встрече» Сталина и Гитлера

Российская телеведущая Ольга Скабеева прокомментировала в Telegram-канале слова первого президента Украины Леонида Кравчука о том, что Адольф Гитлер и Иосиф Сталин якобы встречались во Львове незадолго до Второй мировой войны.
РИА Новости 01:25
Спорт

Чемпионка мира из Канады оправдала положительный допинг-тест сексом

Канадскую спортсменку Лоренс Венсан-Лапуант не стали дисквалифицировать после нарушения антидопинговых правил, сообщает CBC.
Ruposters.ru вчера в 12:17
Армия и оружие

Военные Сирии освободили ключевой город в провинции Идлиб

REGNUM 04:59
Общество

ФСБ выявила ещё один рассылавший сообщения о минировании сервис

В ФСБ России сообщили, что обнаружен ещё один сервис, с которого велась рассылка сообщений о минировании, — швейцарский Protonmail.
RT на русском 03:04
Политика

Посольство США признало ошибку в посте об освобождении Освенцима

РИА Новости 04:46
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МИД прокомментировал отмену визита в Россию делегации из Нидерландов

Нидерланды сознательно включили в список парламентской делегации для визита в Россию нежелательного для Москвы депутата, заявил МИД.
РИА Новости 03:58
Экономика

Банк «Открытие» определил сроки выхода на IPO

Банк «Открытие» может провести первичное размещение своих акций на бирже в сентябре-октябре 2021 года, заявил журналистам его глава Михаил Задорнов, передает корреспондент РБК.
РБК 05:25
Происшествия

Бывший директор фабрики «Меньшевик» оправдан присяжными

Экс-директор московской фабрики "Меньшевик" Илья Аверьянов, обвиняемый в убийстве охранника, оправдан присяжными, передает ТАСС.
Российская газета вчера в 15:21
Общество

«Уральские авиалинии» отменили рейсы в Европу из-за коронавируса

Отмечается, что «Уральские авиалинии» отменяют ряд рейсов своей полётной программы до конца зимней навигации из-за сложной эпидемиологической ситуации в КНР и из-за введения ограничений со стороны властей Китая и Ростуризма на поездки китайских и российских туристов.
RT на русском 00:55
Экономика

ГПП сможет прибавить к пенсии около 30 тысяч рублей

Наибольший размер прибавки ожидает москвичей (32,7 тыс. рублей) и жителей Сахалинской области (30 тыс. рублей).
Газета.Ru вчера в 03:45
Шоу-бизнес

Кристина Орбакайте сломала ногу, готовясь к концерту

Труд вчера в 06:25
Общество

Казахстан приостановил выдачу виз гражданам Китая

Межведомственная комиссия при правительстве Казахстана приняла решение приостановить выдачу виз гражданам Китая в рамках пакета защитных мер по недопущению распространения коронавируса на территории Казахстана, сообщила пресс-служба правительства.
РИА Новости 05:39
Происшествия

Убившего аспирантку историка Соколова признали вменяемым

Российская газета вчера в 09:49
Общество

Кейт Миддлтон посетила детскую больницу в Лондоне

Кейт Миддлтон продолжает серию официальных визитов — накануне герцогиня посетила детскую больницу Evelina London, чтобы пообщаться с маленькими пациентами.
Salt Mag 03:01
Здоровье

Назван возможный срок появления коронавируса в России

Риск появления коронавируса на территории России Чуланов оценил как высокий.
Lenta.ru вчера в 16:58
Общество

Виталий Мутко возглавил «Дом.рф»

Исполняющий обязанности заместителя председателя правительства России по вопросам строительства и регионального развития Виталий Мутко возглавил инвестиционную государственную компанию «Дом.рф».
Lenta.ru вчера в 11:20
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Зеленский возложил цветы к памятнику героям советско-украинской войны

Зеленский возложил цветы к памятному кресту погибшим солдатам Украинской народной республики (УНР).
Lenta.ru 02:58
Шоу-бизнес

Нашлась пропавшая актриса Наталья Андрейченко

Актриса Наталья Андрейченко вышла на связь после сообщений о своем исчезновении.
Вести Подмосковья вчера в 03:06
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Соседов рассказал о состоянии Заворотнюк

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Geely запатентовала названия новых моделей в России

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