Политика

Rambler News ServiceRambler News ServiceВ Кремле прокомментировали предложенную Трампом сделку по Палестине

Россия продолжает изучать предложенный президентом США Дональдом Трампом план мирного урегулирования конфликта между Израилем и Палестиной, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, есть в Кремле позиция по так называемой «сделке века».
Читать в источнике
Комментировать4

Подробнее о событии

В Кремле прокомментировали «сделку века» Трампа

Газета.Ru06:53

В Кремле продолжат изучать «сделку века» Трампа

РБК05:04

Кремль анализирует предложенную Трампом «сделку века»

ТАСС04:37

Песков сообщил об отсутствии поддержки «сделки века» Палестиной

Известия04:54

Песков: РФ остается участником переговоров по ближневосточному урегулированию

Российская газета04:49

Россия анализирует предложенную Трампом «сделку века»

RT на русском04:56

В Кремле прокомментировали «сделку века» по Палестине

РИА Новости04:24
Показать все источники
Автоматически обработано 7045 источников, обновлено в 07:23, Ашберн
Общество

Генпрокуратура предложила реже сажать в СИЗО за нетяжкие преступления

Генеральная прокуратура РФ в среду выступила за то, чтобы заключение под стражу за преступления небольшой и средней тяжести применялось реже, чем сейчас.
РИА Новости 06:27
Политика

Путин потребовал минимизировать потери от распространения коронавируса

Российский президент Владимир Путин заявил, что необходимо сделать все для уменьшения человеческих потерь из-за нового коронавируса типа 2019-nCoV.
Газета.Ru 07:04
Кино

Вышел тизер-трейлер фильма «Форсаж 9»

Как сообщает ToDay News Ufa, реклама предваряет выход полноценного трейлера, который представят на масштабном мероприятии в Майями 31 января.
ToDay News Ufa 01:03
Политика

Кравчук объяснил свои слова о «встрече» Гитлера и Сталина

Первый президент Украины Леонид Кравчук объяснил в эфире радио "Комсомольская правда" свои слова о том, что Адольф Гитлер и Иосиф Сталин якобы встречались во Львове.
РИА Новости 07:04
Происшествия

Полицейских заподозрили в покупке наркотиков для подброса Голунову

Следственный комитет России (СКР) заподозрил пятерых бывших сотрудников УВД по Западному округу Москвы в покупке наркотиков, которые затем были подброшены журналисту Ивану Голунову.
Lenta.ru 07:04
Культура

Макаревич заявил о срыве съемок фильма о «Машине времени»

Рок-музыкант Андрей Макаревич на своей странице в Facebook опубликовал пост, в котором рассказал, что министр культуры Ольга Любимова не поддержала его новый фильм о «Машине времени».
News-24.ru 06:17
Политика

Эрдоган обвинил Россию в несоблюдении договоренностей по Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Россию в несоблюдении сочинских и астанинских договоренностей по Сирии, сообщает в среду издание Sabah.
Интерфакс 05:26
Общество

Украинку высадили из автобуса за критику сериала на русском языке

Газета.Ru вчера в 00:30
Политика

Эрдоган осудил «сделку века» по палестино-израильскому урегулированию

Напомним, президент США представил во вторник план палестино-израильского урегулирования, который Трамп назвал "сделкой века".
Российская газета 06:10
Общество

Космонавт Артемьев заявил, что надеется на встречу с инопланетянами

Российский космонавт Олег Артемьев, который несколько раз бывал на Международной космической станции (МКС) признался, что верит в существование неземной жизни и надеется на встречу с ней, цитирует РИА "Новости".
Газета.Ru 05:15
Происшествия

На территории гимназии в Бугульме произошел пожар

Кровля здания, расположенного на территории гимназии, горит в Бугульме.
ТАСС 07:10
Происшествия

В Новосибирске зарезали беременную девушку в подъезде

В Новосибирске местный житель напал с ножом на беременную женщину в подъезде и убил ее.
Газета.Ru 01:11
Общество

Какие изменения произойдут в жизни россиян с 1 февраля

Новые поправки в законодательстве, вступающие в силу с 1 февраля, принесут ряд изменений в жизнь россиян.
Южный Федеральный 27 января в 20:39
Экономика

ГПП сможет прибавить к пенсии около 30 тысяч рублей

Наибольший размер прибавки ожидает москвичей (32,7 тыс. рублей) и жителей Сахалинской области (30 тыс. рублей).
Газета.Ru вчера в 03:45
Политика

В Кремле прокомментировали идею дать силовикам доступ к данным граждан

Газета "Ведомости" ранее в среду сообщила, что новый глава Минкомсвязи РФ Максут Шадаев предложил к 2024 году открыть всем уполномоченным сотрудникам, ведущим оперативно-розыскную деятельность (ОРД), онлайн-доступ к различным типам данных о гражданах.
РИА Новости 04:19
Общество

Китай передал России геном коронавируса для создания вакцины

Российские и китайские ученые будут разрабатывать вакцину для борьбы с новым коронавирусом, который унес жизни уже 130 человек.
Фонтанка.Ру 03:18
Здоровье

Коронавирус превзошел атипичную пневмонию по масштабу эпидемии

В Китае вынуждены констатировать, что по количеству зараженных нынешний коронавирус уже превзошел показатели эпидемии атипичной пневмонии (SARS) в период 2002-2003 гг, сообщает РИА Новости.
Журналистская правда 02:03
Происшествия

Найдено тело подозреваемого в убийстве ростовского депутата

RT на русском 01:56
Общество

Отец Децла потребовал провести ДНК-тест для внука

Отец рэпера Децла, продюсер Александр Толмацкий потребовал провести ДНК-тест для внука Тони.
Lenta.ru 07:03
Киберспорт

Вышла игра Warcraft III: Reforged

Игра Warcraft III: Reforged стала доступна для скачивания, официальный релиз ремастера легендарной стратегии состоялся в ночь на 29 января.
Sibnet Новости вчера в 18:27
Политика

Петра Толстого выбрали вице-спикером ПАСЕ

Вице-спикера Госдумы России Петра Толстого выбрали вице-спикером Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).
Lenta.ru вчера в 12:43
Происшествия

Американский военно-транспортный самолет разбился в Ираке

Московский Комсомолец 06:45
Общество

Почтовый сервис Protonmail считает блокировку в России неоправданной

Почтовый сервис Protonmail (Швейцария) считает блокировку сервиса в России неоправданной, и готов к диалогу с властями, сообщила компания.
Коммерсантъ 06:36
Политика

Посольство США приписало освобождение Освенцима американской армии

Посольство США в Дании опубликовало в своем Twitter пост о том, что нацистский концлагерь Аушвиц (Освенцим) "был освобожден" американской армией.
РИА Новости 01:00
Общество

Советник Зеленского выругался матом из-за цен на газ

По словам Новикова, несмотря на удешевление газа на бумаге, из-за уже подписанных договоров "Нафтогаза" цифры в платежках украинцев снижаться не будут, иначе ущерб понесет сама компания.
РИА Новости 06:37
Общество

До конца года в МО закроют полигоны «Лесная» и «Ядрово»

В Подмосковье закроют еще два полигона твердых бытовых отходов: "Лесная" в Серпухове и "Ядрово" в Волоколамске.
РИА Новости 06:06
Политика

СБУ вывезла на Украину экс-министра угольной промышленности ДНР

Сотрудники Службы безопасности Украины вывезли с территории ДНР на Украину бывшего министра угольной промышленности ДНР, сообщила 29 января пресс-служба ведомства.
REGNUM 06:37
Гаджеты

Появились некоторые технические характеристики камеры Canon EOS RS

Источник опубликовал некоторые технические характеристики камеры.
iXBT.com вчера в 08:32
Происшествия

В Ростовской области два человека погибли в ДТП с автобусом

Два человека погибли и 10 пострадали в ДТП на трассе «Дон» под Ростовом-на-Дону, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.
РБК 05:37
Общество

Глава Гидрометцентра рассказал о погоде в России в феврале

В феврале температура в центральной России останется выше нормы, но все же понизится, снежный покров не растает, заявил исполняющий обязанности директора Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.
Интерфакс 05:52
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное