В Кремле прокомментировали предоставление кредита Белоруссии
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ЕС не признал Лукашенко законным президентом Белоруссии
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что у предоставляемого Россией кредита Белоруссии есть определенные коммерческие условия, но ни о каких иных условиях речи идти не может. В понедельник в Сочи состоялась встреча президентов РФ и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко.В источнике
У любого кредита есть определенные коммерческие условия, связанные с его обслуживанием и так далее. Но это коммерческие условия кредита. Все-таки любой кредит имеет коммерческую сторону.
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