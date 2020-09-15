Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
РИА Новости
РИА Новости

В Кремле прокомментировали предоставление кредита Белоруссии

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что у предоставляемого Россией кредита Белоруссии есть определенные коммерческие условия, но ни о каких иных условиях речи идти не может. В понедельник в Сочи состоялась встреча президентов РФ и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко.В источнике
Дмитрий Песковроссийский государственный деятель
У любого кредита есть определенные коммерческие условия, связанные с его обслуживанием и так далее. Но это коммерческие условия кредита. Все-таки любой кредит имеет коммерческую сторону.
Подробнее о событии
Газета.Ru

Песков: кредит Минску будет предоставлен исключительно на коммерческих условиях

Газета.Ru06:12
Известия

Песков прокомментировал «особые условия» выдачи РФ кредита Белоруссии

Известия06:10
RT на русском

Песков прокомментировал условия кредита Белоруссии

RT на русском05:44
Российская газета

Песков рассказал об условиях кредита Беларуси

Российская газета05:58
РИА Новости

В Кремле прокомментировали предоставление кредита Белоруссии

РИА Новости05:48
ТАСС

Песков: РФ не ставила дополнительных условий для кредита Белоруссии, кроме коммерческих

ТАСС05:46
Коммерсантъ

Кремль: Россия не выдвигала Белоруссии политических условий для кредита

Коммерсантъ06:00

Милла Йовович и Пол Андерсон станут гостями Comic-Con Russia 2020

Копилка звёздных гостей на фестивале Comic-Con Russia 2020 продолжает пополняться новыми именами: помимо Дэйва Франко в мероприятии также примут участие Милла Йовович ("Пятый элемент", "Обитель зла", "Идеальный побег") и её супруг, режиссёр Пол У.С. Андерсон.
Российская газета08:02

Daimler выплатит $1,5 млрд в США по делу о «дизельном скандале»

По данным пресс-службы немецкого концерна Daimler, автокомпания и ее дочернее подразделение в США, в рамках мирового соглашения по делу о манипуляциях с показателями выбросов дизельных двигателей выплатят 1,5 млрд долларов властям страны и Калифорнии.
32CARS.ru07:10
4

В Кремле прокомментировали отмену визита Лаврова в Берлин

Министр иностранных дел Сергей Лавров отменил поездку в Берлин из-за того, что формат встречи был изменен и урезан, при этом в Кремле не видят факторов, которые должны негативно сказываться на российско-германских отношениях.
Ведомости06:35
1K

«Роскосмос» отказался от совместного с США исследования Венеры

«Принято решение о реализации ранее запланированной миссии "Венера-Д", включающей посадочные и орбитальные модули, в качестве независимого национального проекта без широкого привлечения международной кооперации»,— опубликовал «Роскосмос» заявление господина Блошенко.
Коммерсантъ08:38
2

Путин указал Макрону на неуместность обвинений в «деле Навального»

На неуместность бездоказательных обвинений российской стороны в произошедшем с блогером Навальным указал президенту Франции Эммануэлю Макрону президент России Владимир Путин в телефонном разговоре 14 сентября, сообщает пресс-служба Кремля.
ИА Красная Веснавчера в 10:55
1,1K

AMD показала новую видеокарту AMD Radeon RX 6000

Производитель отметил, что будущие видеокарты, созданные на базе архитектуры RDNA2, будут иметь "совершенно новый" дизайн системы охлаждения. https: / / twitter.com / Radeon / status / 1305612438675562496 Ожидается, что AMD официально представит новую линейку графических процессоров 28 октября 2020 года.
REGNUM23:06

Трамп признался, что планировал убийство президента Сирии Башара Асада

Вашингтон, 15 сентября 2020, 17:02 — REGNUM Несколько лет назад в Белом доме планировали операцию по убийству президента Сирии Башара Асада, заявил 15 сентября президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News.
REGNUM10:02

СК завершил расследование в отношении совладельца ТЦ «Зимняя вишня»

Следственный комитет завершил расследование в отношении генерального директора ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» Вячеслава Вишневского, владевшего сгоревшим торговым центром «Зимняя вишня» в Кемерово.
РБК10:06
17