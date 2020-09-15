Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что у предоставляемого Россией кредита Белоруссии есть определенные коммерческие условия, но ни о каких иных условиях речи идти не может. В понедельник в Сочи состоялась встреча президентов РФ и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко.

Дмитрий Песков российский государственный деятель У любого кредита есть определенные коммерческие условия, связанные с его обслуживанием и так далее. Но это коммерческие условия кредита. Все-таки любой кредит имеет коммерческую сторону.