Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что администрация президента не имеет к отношения к решению телеканала ТНТ прекратить показ сериала "Слуга народа", так как они не имеют права вмешиваться в их редакционную политику.

с чего всё началось

Первые серии сериала "Слуга народа" с Владимиром Зеленским в главной роли показали в эфире российского телеканала ТНТ в среду, 11 декабря.

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