Политика
РИА НовостиВ Кремле прокомментировали прекращение показа сериала «Слуга народа»
Первые серии сериала "Слуга народа" с Владимиром Зеленским в главной роли показали в эфире российского телеканала ТНТ в среду, 11 декабря.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что администрация президента не имеет к отношения к решению телеканала ТНТ прекратить показ сериала "Слуга народа", так как они не имеют права вмешиваться в их редакционную политику.РИА Новости04:40
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7089 источников, обновлено в 05:50, Ашберн
Общество
В Москве простились с Юрием Лужковым
В храме Христа Спасителя в Москве прошла церемония прощания с бывшим мэром столицы Юрием Лужковым.
Происшествия
Военнослужащий покончил с собой на железнодорожной станции в Иркутске
Военнослужащий покончил с собой на железнодорожной станции в Иркутске.
Экономика
Суд ввёл наблюдение за крупнейшим строителем мостов Петербурга
Процедура наблюдения в ЗАО «Пилон» введена Арбитражным судом Санкт-Петербурга и Ленобласти в ходе рассмотрения искового заявления Федеральной налоговой службы по банкротству предприятия.
Спорт
Глава РУСАДА отреагировал на высказывание Медведева про санкции WADA
Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус прокомментировал реакцию премьер-министра России Дмитрия Медведева на санкции WADA.
Шоу-бизнес
Дочь Анастасии Стоцкой стала копией Филиппа Киркорова
Анастасия Стоцкая постоянно слышит о том, что ее дети внешне очень похожи на Филиппа Киркорова.
Общество
СПЧ передал Путину предложения об изъятии родителей из семьи
Изъятие ребенка из семьи сделать крайней мерой, применяемой, «только если угроза исходит от родителя и неустранима».
Общество
Сбербанк хочет передать сокращенных сотрудников другим банкам
Сбербанк предложил ряду своих конкурентов взять на работу сотрудников, которых сама кредитная организация намерена сократить.
Политика
МИД ФРГ считает высылку своих дипломатов из РФ безосновательной
МИД ФРГ посчитал высылку своих дипломатов из России "неправильным сигналом", об этом информирует "Интерфакс".
Общество
Вильфанд рассказал о волнах холода нынешней зимой
В Москве нынешней зимой будет несколько периодов с температурой ниже минус 25 градусов, сообщил и о директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Политика
Песков опроверг существование запрета шутить про Путина на телевидении
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не согласился с тем, что на российском телевидении появилось больше цензуры и стало нельзя шутить про главу государства.
Общество
В Приморье затонула подводная лодка
На юге Приморье, в районе города Находка во время буксировки к месту утилизации частично затонула списанная подводная лодка, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Космос
Грузовой корабль «Прогресс МС-13» пристыковался к МКС
Транспортный грузовой корабль «Прогресс МС-13» успешно пристыковался к Международной космической станции (МКС).
Политика
Путин опасается повторения Сребреницы на Донбассе
Президент России Владимир Путин отметил, что в условиях отсутствия закона об амнистии в отношении жителей Донбасса, установление Киевом контроля на границе с РФ чревато массовым уничтожением граждан республик.
Политика
Европу призвали ответить на санкции США против «Северного потока — 2»
Президент Германо-российской промышленной палаты, глава австрийского нефтегазового концерна OMV Райнер Зеле призвал Европу принять меры в ответ на санкции США против газопровода «Северный поток — 2».
Хоккей
Кубок Первого канала. Россия против Швеции, Чехия сыграет с Финляндией
Сегодня стартует Кубок Первого канала. Россия в первом матче сыграет со Швецией, Чехия – с Финляндией.
Политика
Песков рассказал о скрывающихся в Европе участниках кровавых терактов
Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в Европе сейчас скрывается много участников кровавых терактов в России.
Гаджеты
Windows 10 научилась принимать звонки со смартфонов
В сети появилась информация о том, что Microsoft обновила собственное приложение Your Phone на Windows 10 — теперь программа позволяет синхронизировать компьютер со смартфоном, чтобы в дальнейшем использовать устройство на Windows 10 для принятия и совершения звонков.
Общество
Обнаружена смертельная опасность дневного сна
К выводу о смертельной опасности дневного и продолжительного сна пришли китайские ученые из Университета науки и технологий в Ухане.
Общество
Россияне смогут посещать поликлиники без полисов ОМС
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальный фонд Московской области разрабатывают сервис для обращения в больницы и поликлиники без предъявления полиса ОМС, сообщает RT.
Шоу-бизнес
Семья Анастасии Заворотнюк опровергла новости СМИ о параличе актрисы
Семья Анастасии Заворотнюк опровергла новости в СМИ, которые писали о параличе актрисы. Соответствующая публикация размещена в Instagram.
Происшествия
Фанат «Зенита» получил три года условно за удар росгвардейца
Ранее сообщалось, что Петроградский районный суд приговорил болельщика "Зенита" Артура Данилова к 1 году 8 месяцам колонии-поселения за то, что он ударил по ноге росгвардейца.
Общество
Из эфира ТНТ пропал сериал «Слуга народа» с Зеленским
Политика
МИД Украины выразил протест из-за визита крымской делегации в Белград
МИД Украины вызвал сербского посла Светлану Кошутич для выражения протеста в связи с визитом представителей администрации Крыма в Сербию.
Происшествия
В жутком ДТП на трассе Екатеринбург-Тюмень погиб водитель грузовика
В первом часу дня на 294-м километре федеральной автодороги Екатеринбург-Тюмень произошла страшная авария.
Шоу-бизнес
Помощница Петросяна отреагировала на слухи о свадьбе
Помощница юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова, которую СМИ назвали его новой женой, прокомментировала сообщения о свадьбе.
Общество
В МЧС рассказали о реакции Путина на спасение младенца в Магнитогорске
Экономика
Бюджет-2020 Липецкой области принят с дефицитом 4,5% от расходов
Как заявил на сессии вице-губернатор Вячеслав Щеглеватых, бюджет сверстан на основе 21 государственной программы Липецкой области.
Политика
В Великобритании начались досрочные выборы в парламент
Досрочные выборы в Палату общин британского парламента начались в четверг в Соединенном Королевстве.