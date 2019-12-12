Политика

РИА НовостиРИА НовостиВ Кремле прокомментировали прекращение показа сериала «Слуга народа»

Первые серии сериала "Слуга народа" с Владимиром Зеленским в главной роли показали в эфире российского телеканала ТНТ в среду, 11 декабря.
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В Кремле прокомментировали прекращение показа сериала «Слуга народа»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что администрация президента не имеет к отношения к решению телеканала ТНТ прекратить показ сериала "Слуга народа", так как они не имеют права вмешиваться в их редакционную политику.
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