Политика
BFM.ruФБР считает российское приложение FaceApp угрозой безопасности США
ФБР признало FaceApp «потенциальной контрразведывательной угрозой» США. Как сообщил в Twitter сенатор Чак Шумер, в письме, которое он получил из Федерального бюро расследований в ответ на его запрос, говорится, что угрозу представляют любые приложения, разработанные в России.
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Это российская продукция, были некоторые программы упомянуты, которые, скажем так, в рамках свободной конкуренции опережают другие аналогичные продукты и достаточно стремительно захватывают позиции в соответствующих сегментах рынка, в том числе и в рынке сторонних приложений.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельРЕН ТВ 05:07
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