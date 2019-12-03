Политика
РИА НовостиВ Кремле прокомментировали претензии ФБР к российским приложениям
"Контрразведывательная угроза" В июле лидер демократов в американском сенате Чак Шумер направил письмо главам ФБР и Федеральной торговой комиссии (FTC), в котором говорилось, что приложение FaceApp российской фирмы Wireless Lab может угрожать национальной безопасности США, и попросил их принять меры.
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Это российская продукция, были некоторые программы упомянуты, которые, скажем так, в рамках свободной конкуренции опережают другие аналогичные продукты и достаточно стремительно захватывают позиции в соответствующих сегментах рынка, в том числе и в рынке сторонних приложений.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельРЕН ТВ 05:07
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Космос
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Лунная орбитальная станция Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) нашла на поверхности спутника Земли обломки индийского аппарата «Викрам», разбившегося в сентябре 2019 года.
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Ученые не обнаружили следов массовых смертей от Юстиниановой чумы
Ученые из Еврейского университета в Иерусалиме подвергли анализу огромный массив самых разных данных — была исследована генетическая и археологическая информация, данные о древних монетах, а также другие факторы, способные указать на упадок экономики и сельского хозяйства в районах, где бушевала чума.
Происшествия
Суд назвал законными действия следователя по делу Голунова
Басманный суд Москвы в понедельник признал законными действия следователя по делу о подброшенных журналисту Ивану Голунову наркотиках.
Общество
ГИБДД намерена исключить «площадку» из экзамена на права
ГИБДД рассчитывает, что водители перестанут сдавать "площадку" для получения прав с 1 октября 2020 года, сообщил начальник отделения экзаменационной работы управления надзорной деятельности ГУОБДД МВД Николай Гиляков.
Армия и оружие
Минобороны РФ опровергло авиаудар по лагерю беженцев в Сирии
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«Петрозаводский маньяк» приговорен к пожизненному сроку
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Спорт
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Начало разбирательств WADA и РУСАДА берет свое начало еще в сентябре прошлого года, когда международное агентство вернуло статус соответствия российской организации при обязательстве предоставить доступ к данным Московской лаборатории.
Происшествия
В Москве и Челябинске задержали подозреваемых в терроризме
Происшествия
В Воронежской области перевернулся автобус
По ее данным, в автобусе находились 28 человек, в том числе два водителя. Несовершеннолетних в автобусе не было.
Авто
Первый кроссовер Genesis был заснят без камуфляжа
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Общество
Навальный нашел у ведущей ВГТРК самолет и яхту за 8 млрд рублей
Экономика
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Saxo Bank представил «шокирующие предсказания» на 2020 год «Шокирующие предсказания» от Saxo Bank касаются маловероятных и недооцениваемых событий, из-за которых, однако, финансовые рынки может накрыть «весьма мощной ударной волной».
Политика
В Кремле сообщили, что Путин и Лукашенко встретятся в Сочи 7 декабря
Днем во вторник, 3 декабря, в Кремле сообщили, что президент Российской Федерации Владимир Путин и белорусский лидер Александр Лукашенко встретятся в Сочи в субботу, 7 декабря.
Политика
«Ведомости» узнали о планах допустить больше партий к выборам-2021
К выборам в Госдуму 2021 года могут допустить больше малых партий, пишут "Ведомости" со ссылкой на источники.
Происшествия
Заочно арестован новый фигурант «московского дела»
Басманный суд Москвы 21 ноября заочно арестовал Сергея Меденкова по обвинению в нападении на росгвардейца на несанкционированной акции оппозиции 27 июля в Москве, сообщает ТАСС.
Политика
Премьер-министр Финляндии подал в отставку
Премьер-министр Финляндии, лидер Социал-демократической партии Антти Ринне во вторник подал президенту страны Саули Ниинистё прошение об отставке, и оно было одобрено.
Армия и оружие
Скрытная и смертоносная: у американцев не нашлось аналога «Тунгуски»
Футбол
Игроки «Спартака» повздорили между собой во время матча с «Зенитом»
Общество
Операторы попросили внести изменения в закон «о суверенном Рунете»
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Политика
Украина решила сменить руководство «Нафтогаза»
Украинский министр энергетики Алексей Оржель заявил, что правительство приняло решение сменить руководство стратегических энергетических предприятий страны, включая газовую компанию «Нафтогаз».
Экономика
Сбербанк запустил новогоднюю акцию с повышенными ставками по вкладам
Сбербанк России со 2 декабря запустил новогоднюю акцию с повышенными ставками по вкладам, говорится в пресс-релизе кредитной организации.
Экономика
Акции французских компаний подешевели на фоне угроз США ввести пошлины
Стоимость акций ряда французских компаний во вторник, 3 декабря, снизилась на фоне заявления торгового представителя США Роберта Лайтхайзера о возможности введения пошлин в отношении их продукции.
Шоу-бизнес
Дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта официально стала мальчиком
Как известно, в семье Анджелины Джоли происходят настолько странные вещи, что старший сын Мэддокс планирует отсудить у Анджелины опеку над братьями и сестрами, а дочь Шайло готовится к операции по смене пола.
Общество
PlayStation стал самым продаваемым брендом среди домашних консолей
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