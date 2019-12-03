Это российская продукция, были некоторые программы упомянуты, которые, скажем так, в рамках свободной конкуренции опережают другие аналогичные продукты и достаточно стремительно захватывают позиции в соответствующих сегментах рынка, в том числе и в рынке сторонних приложений.

"Контрразведывательная угроза" В июле лидер демократов в американском сенате Чак Шумер направил письмо главам ФБР и Федеральной торговой комиссии (FTC), в котором говорилось, что приложение FaceApp российской фирмы Wireless Lab может угрожать национальной безопасности США, и попросил их принять меры.

В Кремле прокомментировали претензии ФБР к российским приложениям

Космос NASA нашло на Луне обломки индийского аппарата «Викрам» Лунная орбитальная станция Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) нашла на поверхности спутника Земли обломки индийского аппарата «Викрам», разбившегося в сентябре 2019 года.

Наука Ученые не обнаружили следов массовых смертей от Юстиниановой чумы Ученые из Еврейского университета в Иерусалиме подвергли анализу огромный массив самых разных данных — была исследована генетическая и археологическая информация, данные о древних монетах, а также другие факторы, способные указать на упадок экономики и сельского хозяйства в районах, где бушевала чума.

Происшествия Суд назвал законными действия следователя по делу Голунова Басманный суд Москвы в понедельник признал законными действия следователя по делу о подброшенных журналисту Ивану Голунову наркотиках.

Общество ГИБДД намерена исключить «площадку» из экзамена на права ГИБДД рассчитывает, что водители перестанут сдавать "площадку" для получения прав с 1 октября 2020 года, сообщил начальник отделения экзаменационной работы управления надзорной деятельности ГУОБДД МВД Николай Гиляков.

Происшествия «Петрозаводский маньяк» приговорен к пожизненному сроку Отмечается, что с учетом мнения государственного обвинителя суд принял решение приговорить Ипатова к пожизненному заключению в колонии особого режима.

Спорт WADA назвало виновного в подмене данных Московской лаборатории Начало разбирательств WADA и РУСАДА берет свое начало еще в сентябре прошлого года, когда международное агентство вернуло статус соответствия российской организации при обязательстве предоставить доступ к данным Московской лаборатории.

Происшествия В Воронежской области перевернулся автобус По ее данным, в автобусе находились 28 человек, в том числе два водителя. Несовершеннолетних в автобусе не было.

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Экономика Акции французских компаний подешевели на фоне угроз США ввести пошлины Стоимость акций ряда французских компаний во вторник, 3 декабря, снизилась на фоне заявления торгового представителя США Роберта Лайтхайзера о возможности введения пошлин в отношении их продукции.