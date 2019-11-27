Спорт
ВедомостиКремль отреагировал на угрозу новых санкций против российского спорта
Кремль озабочен предложениями о санкциях в отношении российского спорта в связи с допинговым скандалом, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Но оценивать их до принятия официальных решений рано, отметил он.
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В Кремле отреагировали на предложения о новых санкциях в отношении российского спорта
Спорт день за днем04:29
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Транспорт
Путин открыл скоростную трассу М-11
Энергетика
«Нафтогаз» предложил «Газпрому» оплатить долг газом
Украинский "Натфогаз" предложил российскому "Газпрому" принять газ в качестве оплаты $2,6 млрд долга по решению Стокгольмского арбитража.
Политика
Госдума: Apple признала Крым российским
Apple устранила проблемы с отображением принадлежности Крыма на картах на своих устройствах, а затем и исправила ошибку в приложении "Погода".
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Умер заслуженный актер Виктор Семенов
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На МКС починили сломанный туалет
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МОК прокомментировал рекомендации WADA об отстранении России
Ранее WADA рекомендовало отстранить Россию от участия в международных соревнованиях на четыре года.
Кино
Видеоблогер BadComedian раскритиковал три российских фильма
Известно, что при бюджете более чем в 3,6 миллионов долларов сборы фильма в прокате составили менее миллиона долларов.
Гаджеты
Ошибка в прошивке корпоративных SSD HPE приводит к потере накопителя и всех данных после 32 768 часов работы
Компания HPE сообщила своим клиентам, что во встроенном программном обеспечении некоторых из ее SSD с интерфейсом SAS есть ошибка, которая приводит к отказу, когда срок эксплуатации достигает 32 768 ч. Если SSD включен постоянно, это означает 3 года, 270 дней и 8 часов использования.
Общество
Житель Ижевска пытался продать военные секреты за рубеж
Житель Ижевска пытался продать иностранным спецслужбам информацию о секретных военно-космических разработках России, передает РИА Новости.
Общество
Азовское море вернулось в свои берега
Азовское море вернулось в привычные берега после сильного отлива.
Происшествия
Сын Никаса Сафронова застрял в унитазе на борту самолёта
Авто
Фото нового Lada 4x4 появились в Сети
В распоряжении издания "Российской газеты" появились первые снимки внешнего вида и фото интерьера внедорожника Lada 4x4 с кодовым обозначением FL (Facelift).
Происшествия
МВД проверит данные об изнасиловании в Сочи следователя перед суицидом
Происшествия
Суд вернул в прокуратуру дело участника акции 27 июля Раджабова
Потерпевшими по делу признаны трое полицейских, участвовавших в задержаниях на акции 27 июля, хотя бутылка, брошенная Самариддином Раджабовым, ни в кого не попала.
Здоровье
Минздрав спрогнозировал время пика заболеваемости гриппом в России
Подъем заболеваемости гриппом в России начнется в декабре, пик придется на январь—февраль.
Общество
Дурова вызвали в суд США по делу о криптовалюте мессенджера Telegram
Общество
Казань признана лидером по качеству жизни в России
Культура
Артист Данилко со слезами покинул студию украинского телешоу
Украинский артист и автор образа Верки Сердючки Андрей Данилко в эфире украинской версии шоу «Х-Фактор» заявил о своей некомпетентности в качестве наставника, расплакался и покинул студию проекта.
Здоровье
Россельхознадзор не исключил запрета на ввоз продукции из Эквадора
Россельхознадзор не исключает возможности введения ограничений на ввоз растительной продукции из Эквадора после обнаружения вредителя - мухи-горбатки - в партии бананов из этой страны, говорится в сообщении российского ведомства.
Общество
Военные в Крыму заплатят 31 млн рублей за случайный запуск ракеты
Крымский гарнизонный военный суд обязал военнослужащих Николая Зверева и Алексея Чебанова, которые 1 октября 2017 года допустили случайный пуск авиационной ракеты в Саках, выплатить Минобороны РФ 31 миллион рублей.
Общество
Роскомнадзор предупредил о мошенниках в «Черную пятницу»
Роскомнадзор зафиксировал активность интернет-мошенников, собирающих персональные данные в рамках распродаж в "Черную пятницу".
Армия и оружие
Спутник Минобороны РФ выведен на орбиту
Ракета-носитель «Союз-2.1в» успешно вывела на расчётную орбиту космический аппарат в интересах российского военного ведомства.
Музыка
Тейлор Свифт стала рекордсменом на American Music Awards
Кантри-поп-исполнительнице и автору песен из США Тейлор Свифт вручили шесть наград на ежегодной американской музыкальной премии American Music Awards.
Шоу-бизнес
Архивное фото Пугачевой без макияжа поразило фанатов
Фотограф запечатлел эстрадную певицу «без прикрас», когда ей было 46 лет. Правда, без яркого макияжа фанаты любимую вокалистку не узнали.
Шоу-бизнес
Любовь Толкалина показала нового возлюбленного
На своей странице в Instagram Любовь Толкалина опубликовала фотографию с возлюбленным.
Шоу-бизнес
Гоген Солнцев удивился снимкам облысевшей жены из больницы
В интернете опубликовали фотографии супруги Гогена Солнцева Екатерины Терешкович.