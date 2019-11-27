Спорт

ВедомостиВедомостиКремль отреагировал на угрозу новых санкций против российского спорта

Кремль озабочен предложениями о санкциях в отношении российского спорта в связи с допинговым скандалом, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Но оценивать их до принятия официальных решений рано, отметил он.
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В Кремле отреагировали на предложения о новых санкциях в отношении российского спорта

Спорт день за днем04:29

«Давайте сохраним трезвость оценок». Кремль высказался по ситуации вокруг РУСАДА

Sportbox.RU04:52

Песков назвал «уткой» сообщения о подготовке совещания в Кремле по возможным санкциям WADA

ТАСС04:38

Кремль озабочен рекомендациями комитета WADA

Коммерсантъ04:34

Кремль заявил об озабоченности из-за угрозы новых санкций из-за допинга

РБК04:57

Песков призвал трезво оценивать ситуацию с возможными санкциями WADA

RT на русском04:19

Песков: Кремль призывает сохранять трезвые оценки по ситуации с РУСАДА

РИА Новости04:04
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Транспорт

Путин открыл скоростную трассу М-11

Российская газета 06:40
Энергетика

«Нафтогаз» предложил «Газпрому» оплатить долг газом

Украинский "Натфогаз" предложил российскому "Газпрому" принять газ в качестве оплаты $2,6 млрд долга по решению Стокгольмского арбитража.
Газета.Ru 25 ноября в 07:58
Политика

Госдума: Apple признала Крым российским

Apple устранила проблемы с отображением принадлежности Крыма на картах на своих устройствах, а затем и исправила ошибку в приложении "Погода".
Российская газета 03:57
Культура

Умер заслуженный актер Виктор Семенов

Слово и Дело 25 ноября в 10:49
Космос

На МКС починили сломанный туалет

Российская газета 06:25
Спорт

МОК прокомментировал рекомендации WADA об отстранении России

Ранее WADA рекомендовало отстранить Россию от участия в международных соревнованиях на четыре года.
RuNews24.ru вчера в 14:58
Происшествия

Число пострадавших в ДТП с автобусом в Иркутской области выросло до 12

ТАСС 06:02
Кино

Видеоблогер BadComedian раскритиковал три российских фильма

Известно, что при бюджете более чем в 3,6 миллионов долларов сборы фильма в прокате составили менее миллиона долларов.
Вечерний курьер 02:13
Политика

Анкара заявила о готовности к диалогу по С-400 с Вашингтоном

Взгляд.ру 06:49
Гаджеты

Ошибка в прошивке корпоративных SSD HPE приводит к потере накопителя и всех данных после 32 768 часов работы

Компания HPE сообщила своим клиентам, что во встроенном программном обеспечении некоторых из ее SSD с интерфейсом SAS есть ошибка, которая приводит к отказу, когда срок эксплуатации достигает 32 768 ч. Если SSD включен постоянно, это означает 3 года, 270 дней и 8 часов использования.
iXBT.com 04:13
Общество

Житель Ижевска пытался продать военные секреты за рубеж

Житель Ижевска пытался продать иностранным спецслужбам информацию о секретных военно-космических разработках России, передает РИА Новости.
BFM.ru 02:16
Общество

Азовское море вернулось в свои берега

Азовское море вернулось в привычные берега после сильного отлива.
Национальная служба новостей вчера в 06:44
Происшествия

Сын Никаса Сафронова застрял в унитазе на борту самолёта

Говорит Москва 07:00
Авто

Фото нового Lada 4x4 появились в Сети

В распоряжении издания "Российской газеты" появились первые снимки внешнего вида и фото интерьера внедорожника Lada 4x4 с кодовым обозначением FL (Facelift).
Тарантас Ньюс 25 ноября в 01:46
Происшествия

МВД проверит данные об изнасиловании в Сочи следователя перед суицидом

РБК 25 ноября в 15:19
Происшествия

Суд вернул в прокуратуру дело участника акции 27 июля Раджабова

Потерпевшими по делу признаны трое полицейских, участвовавших в задержаниях на акции 27 июля, хотя бутылка, брошенная Самариддином Раджабовым, ни в кого не попала.
Коммерсантъ 06:49
Здоровье

Минздрав спрогнозировал время пика заболеваемости гриппом в России

Подъем заболеваемости гриппом в России начнется в декабре, пик придется на январь—февраль.
РБК 06:01
Общество

Дурова вызвали в суд США по делу о криптовалюте мессенджера Telegram

Взгляд.ру вчера в 14:21
Общество

Казань признана лидером по качеству жизни в России

ТАСС вчера в 05:10
Культура

Артист Данилко со слезами покинул студию украинского телешоу

Украинский артист и автор образа Верки Сердючки Андрей Данилко в эфире украинской версии шоу «Х-Фактор» заявил о своей некомпетентности в качестве наставника, расплакался и покинул студию проекта.
РБК 00:14
Здоровье

Россельхознадзор не исключил запрета на ввоз продукции из Эквадора

Россельхознадзор не исключает возможности введения ограничений на ввоз растительной продукции из Эквадора после обнаружения вредителя - мухи-горбатки - в партии бананов из этой страны, говорится в сообщении российского ведомства.
РИА Новости 07:02
Общество

Военные в Крыму заплатят 31 млн рублей за случайный запуск ракеты

Крымский гарнизонный военный суд обязал военнослужащих Николая Зверева и Алексея Чебанова, которые 1 октября 2017 года допустили случайный пуск авиационной ракеты в Саках, выплатить Минобороны РФ 31 миллион рублей.
Российская газета вчера в 04:07
Общество

Роскомнадзор предупредил о мошенниках в «Черную пятницу»

Роскомнадзор зафиксировал активность интернет-мошенников, собирающих персональные данные в рамках распродаж в "Черную пятницу".
Российская газета 06:16
Космос

Индия вывела на орбиту Земли свой спутник и 13 наноспутников США

РИА Новости 00:31
Армия и оружие

Спутник Минобороны РФ выведен на орбиту

Ракета-носитель «Союз-2.1в» успешно вывела на расчётную орбиту космический аппарат в интересах российского военного ведомства.
News.ru 25 ноября в 17:08
Музыка

Тейлор Свифт стала рекордсменом на American Music Awards

Кантри-поп-исполнительнице и автору песен из США Тейлор Свифт вручили шесть наград на ежегодной американской музыкальной премии American Music Awards.
Телеканал 360° 25 ноября в 03:38
Шоу-бизнес

Архивное фото Пугачевой без макияжа поразило фанатов

Фотограф запечатлел эстрадную певицу «без прикрас», когда ей было 46 лет. Правда, без яркого макияжа фанаты любимую вокалистку не узнали.
ФАН 02:12
Армия и оружие

ВВС Южной Кореи и Японии сопровождали Ту-95 над нейтральными водами

РИА Новости 05:50
Шоу-бизнес

Любовь Толкалина показала нового возлюбленного

На своей странице в Instagram Любовь Толкалина опубликовала фотографию с возлюбленным.
RuNews24.ru 03:32
Шоу-бизнес

Гоген Солнцев удивился снимкам облысевшей жены из больницы

В интернете опубликовали фотографии супруги Гогена Солнцева Екатерины Терешкович.
Московский Комсомолец 01:42
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