Кремль озабочен предложениями о санкциях в отношении российского спорта в связи с допинговым скандалом, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Но оценивать их до принятия официальных решений рано, отметил он.

Кремль отреагировал на угрозу новых санкций против российского спорта

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