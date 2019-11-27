Спорт
Свободная ПрессаВ Кремле прокомментировали призывы отстранить Россию от спорта
Пресс-секретарь президента отметил, что пока рано давать какие-то оценки ситуации, так как окончательное решение о наказании для России еще не принято. Песков уверен, что взаимодействие российских спортивных властей с международным спортивным сообществом будет продолжено.
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В Кремле отреагировали на предложения о новых санкциях в отношении российского спорта
Спорт день за днем04:29
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Экономика
Абрамович и Лисин проиграли аукцион по продаже «Трансконтейнера»
Группа «Дело» Сергея Шишкарева выиграла аукцион по продаже контрольного пакета крупнейшего контейнерного оператора России «Трансконтейнер» (50% плюс две акции, которые принадлежали РЖД), предложив за него 60,3 млрд руб. — это почти в два раза больше стартовой цены (36 млрд руб.).
Политика
Кремль допустил отдельную встречу Путина и Зеленского в Париже
В Кремле не исключают возможности отдельной встречи президентов России и Украины — Владимира Путина и Владимира Зеленского — на полях саммита в «нормандском формате» в Париже.
Общество
Представитель Дерипаски отрицает лишение его гражданства Кипра
Информация о лишении российского бизнесмена Олега Дерипаски кипрского гражданства не соответствует действительности, заявила его представительница.
Общество
Азовское море после сильного отлива вернулось в привычные берега
Азовское море вернулось в привычные берега после сильного отлива, произошедшего в прошлые выходные.
Авто
АвтоВАЗ объявил скидки на свои модели в рамках «Чёрной пятницы»
Компания АвтоВАЗ объявила о скидках на модели LADA с 27 по 30 ноября в рамках акции «Чёрная пятница».
Армия и оружие
Обнародовано видео испытаний С-400 против F-16
Общество
В Роскосмосе отреагировали на связь дочери первого зама Рогозина с США
В Роскосмосе прокомментировали информацию о наличии у недвижимость в США у дочери первого заместителя главы госкорпорации Дмитрия Рогозина.
Общество
Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены
С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.
Общество
Роскомнадзор предупредил о мошенниках в «Черную пятницу»
Роскомнадзор зафиксировал активность интернет-мошенников, собирающих персональные данные в рамках распродаж в "Черную пятницу".
Происшествия
Мотивы самоубийства девушки-следователя в Сочи проверит МВД
Сотрудники Главка окажут помощь в проведении служебной проверки по факту суицида Марии Клочковой, следователя отдела полиции Хостинского района города Сочи.
Космос
Космонавт прокомментировал сообщение о поломке туалета на МКС
Техника на борту МКС сконструирована таким образом, чтобы ее в случае поломки можно было легко починить, рассказал "360" герой России, летчик-космонавт Александр Лазуткин.
Футбол
Матч «Зенита» со «Спартаком» обслужит бригада Мешкова
РПЛ огласила судейские назначения на матч 18-го тура между «Зенитом» и «Спартаком».
Общество
Казань признана лидером по качеству жизни в России
Здоровье
Гончарук пообещал украинцам бесплатную медицину
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что совсем скоро большинство медицинских услуг в стране будут бесплатными.
Финансы
Набиуллина предостерегла банки от операций в евро
Авто
В сети опубликовали дебютный снимок нового кроссовера Kia Sorento
Судя по фото, новый Sorento обзаведется концептуально другим дизайном, в отличие от прошлой модели.
Общество
Суд Швеции отказал по апелляции «Газпрома» в споре с «Нафтогазом»
Апелляционный суд в Швеции отказался удовлетворить апелляцию «Газпрома» в споре с украинским концерном «Нафтогаз», сообщает Т АСС. Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко в «Фейсбуке» назвал это решение «полной победой».
Армия и оружие
Россия показала США гиперзвуковой ракетный комплекс «Авангард»
«На территории РФ американской инспекционной группе проведен показ ракетного комплекса «Авангард» с гиперзвуковым планирующим крылатым блоком», — уточнили в министерстве.
Кино
Майкл Б. Джордан провел переговоры о роли Супермена
Популярный голливудский актер Майкл Б. Джордан, знакомый зрителям по ролям в фильмах "Крид: Наследие Рокки" и "Черная пантера", провел переговоры с руководством студии Warner Bros. по поводу роли Супермена в перспективных экранизациях комиксов DC.
Футбол
Юрий Семин извинился за игру «Локомотива» с «Байером»
Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин извинился перед болельщиками за матч, в котором его команда проиграла немецкому «Байеру» со счетом 0:2, сообщают «Вести».
Культура
BBC назвал 100 лучших фильмов, снятых женщинами
Наука
Заболевают раком чаще всего с первой группой крови
Специалисты решили выяснить, люди с какой группой крови чаще всего подвержены онкозаболеваниям.
Спорт
МОК прокомментировал рекомендации WADA об отстранении России
Ранее WADA рекомендовало отстранить Россию от участия в международных соревнованиях на четыре года.
Общество
Путин простился с бывшим ректором СПбГУ Людмилой Вербицкой
Президент РФ Владимир Путин прибыл в Петербург, чтобы проститься с бывшим ректором Санкт-Петербургского государственного университета, деканом филологического факультета Людмилой Вербицкой, передает корреспондент НЕВСКИХ НОВОСТЕЙ.
Транспорт
Платную трассу М-11 оборудуют инфраструктурой за два года
Трасса Москва – Петербург получила название «Нева».
Происшествия
В кабинете одесского гинеколога установили камеру и продавали видео на порносайты
Сообщается, что речь идет о кадрах, снятых с начала 2018-ого по апрель 2019-ого года. Они попались на глаза одной из пациенток диспансера.