Спорт

Свободная ПрессаСвободная ПрессаВ Кремле прокомментировали призывы отстранить Россию от спорта

Пресс-секретарь президента отметил, что пока рано давать какие-то оценки ситуации, так как окончательное решение о наказании для России еще не принято. Песков уверен, что взаимодействие российских спортивных властей с международным спортивным сообществом будет продолжено.
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В Кремле отреагировали на предложения о новых санкциях в отношении российского спорта

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Автоматически обработано 7070 источников, обновлено в 08:43, Вашингтон
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Группа «Дело» Сергея Шишкарева выиграла аукцион по продаже контрольного пакета крупнейшего контейнерного оператора России «Трансконтейнер» (50% плюс две акции, которые принадлежали РЖД), предложив за него 60,3 млрд руб. — это почти в два раза больше стартовой цены (36 млрд руб.).
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Кремль допустил отдельную встречу Путина и Зеленского в Париже

В Кремле не исключают возможности отдельной встречи президентов России и Украины — Владимира Путина и Владимира Зеленского — на полях саммита в «нормандском формате» в Париже.
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Общество

Представитель Дерипаски отрицает лишение его гражданства Кипра

Информация о лишении российского бизнесмена Олега Дерипаски кипрского гражданства не соответствует действительности, заявила его представительница.
Коммерсантъ 07:18
Общество

Азовское море после сильного отлива вернулось в привычные берега

Азовское море вернулось в привычные берега после сильного отлива, произошедшего в прошлые выходные.
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Авто

АвтоВАЗ объявил скидки на свои модели в рамках «Чёрной пятницы»

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Газета.Ru вчера в 08:15
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В Роскосмосе прокомментировали информацию о наличии у недвижимость в США у дочери первого заместителя главы госкорпорации Дмитрия Рогозина.
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Общество

Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены

С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.
Газета.Ru вчера в 07:12
Общество

Роскомнадзор предупредил о мошенниках в «Черную пятницу»

Роскомнадзор зафиксировал активность интернет-мошенников, собирающих персональные данные в рамках распродаж в "Черную пятницу".
Российская газета 06:16
Происшествия

Сын Никаса Сафронова застрял в унитазе на борту самолета

Газета.Ru 07:44
Происшествия

Мотивы самоубийства девушки-следователя в Сочи проверит МВД

Сотрудники Главка окажут помощь в проведении служебной проверки по факту суицида Марии Клочковой, следователя отдела полиции Хостинского района города Сочи.
Газета.Ru 25 ноября в 12:51
Космос

Космонавт прокомментировал сообщение о поломке туалета на МКС

Техника на борту МКС сконструирована таким образом, чтобы ее в случае поломки можно было легко починить, рассказал "360" герой России, летчик-космонавт Александр Лазуткин.
РИА Новости 06:54
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Верка Сердючка отказалась от роли наставника в шоу «Х-фактор»

Газета.Ru 06:29
Футбол

Матч «Зенита» со «Спартаком» обслужит бригада Мешкова

РПЛ огласила судейские назначения на матч 18-го тура между «Зенитом» и «Спартаком».
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Гончарук пообещал украинцам бесплатную медицину

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что совсем скоро большинство медицинских услуг в стране будут бесплатными.
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Финансы

Набиуллина предостерегла банки от операций в евро

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В сети опубликовали дебютный снимок нового кроссовера Kia Sorento

Судя по фото, новый Sorento обзаведется концептуально другим дизайном, в отличие от прошлой модели.
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Суд Швеции отказал по апелляции «Газпрома» в споре с «Нафтогазом»

Апелляционный суд в Швеции отказался удовлетворить апелляцию «Газпрома» в споре с украинским концерном «Нафтогаз», сообщает Т АСС. Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко в «Фейсбуке» назвал это решение «полной победой».
BFM.ru 05:26
Армия и оружие

Россия показала США гиперзвуковой ракетный комплекс «Авангард»

«На территории РФ американской инспекционной группе проведен показ ракетного комплекса «Авангард» с гиперзвуковым планирующим крылатым блоком», — уточнили в министерстве.
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Кино

Майкл Б. Джордан провел переговоры о роли Супермена

Популярный голливудский актер Майкл Б. Джордан, знакомый зрителям по ролям в фильмах "Крид: Наследие Рокки" и "Черная пантера", провел переговоры с руководством студии Warner Bros. по поводу роли Супермена в перспективных экранизациях комиксов DC.
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Юрий Семин извинился за игру «Локомотива» с «Байером»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин извинился перед болельщиками за матч, в котором его команда проиграла немецкому «Байеру» со счетом 0:2, сообщают «Вести».
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BBC назвал 100 лучших фильмов, снятых женщинами

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Заболевают раком чаще всего с первой группой крови

Специалисты решили выяснить, люди с какой группой крови чаще всего подвержены онкозаболеваниям.
Курьер. Среда. Бердск вчера в 05:45
Спорт

МОК прокомментировал рекомендации WADA об отстранении России

Ранее WADA рекомендовало отстранить Россию от участия в международных соревнованиях на четыре года.
RuNews24.ru вчера в 14:58
Происшествия

В Иркутске наградили подростка, спасшего девочку от педофила

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Общество

Путин простился с бывшим ректором СПбГУ Людмилой Вербицкой

Президент РФ Владимир Путин прибыл в Петербург, чтобы проститься с бывшим ректором Санкт-Петербургского государственного университета, деканом филологического факультета Людмилой Вербицкой, передает корреспондент НЕВСКИХ НОВОСТЕЙ.
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