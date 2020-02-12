Политика
iReactorВ Кремле прокомментировали продажу икон с Путиным в Пулково
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал продажу икон с изображением российского лидера Владимира Путина в аэропорту Пулково в Петербурге. По словам Пескова, в Кремле не приветствуют подобную инициативу.
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с чего всё началось
Ранее председатель коллегии адвокатов "Призывник" Аркадий Чаплыгин написал в соцсетях, что в петербургском аэропорту "Пулково" продают "икону" с изображением президента Владимира Путина.Интерфакс06:05
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Гаджеты
Для Intel Core i7-10700K частота 5,3 ГГц будет штатным режимом работы
Известному блогеру TUM APISAK удалось обнаружить запись в базе данных Futuremark, которая раскрывает основные характеристики процессора Core i7-10700K.
Общество
ГИБДД дадут право аннулировать результаты техосмотра
Сотрудникам ГИБДД дадут возможность аннулировать диагностическую карту технического осмотра (ТО), если автомобиль не проходил диагностику или она была проведена с нарушениями.
Происшествия
Экс-глава управления ФСИН скончался в зале суда на глазах у медиков
Совершивший попытку самоубийства после оглашения приговора экс-начальник управления автотранспорта ФСИН Виктор Свиридов к моменту прибытия врачей в Чертановский суд Москвы был еще жив, но фельдшерам не удалось его спасти — признанный виновным в вымогательстве скончался от большой кровопотери.
Кино
В сети появилось видео со съемок седьмого сезона «Сватов»
В сети появились первые фотографии со съемочной площадки седьмого сезона популярного украинского сериала "Сваты", где одну из главных ролей играет россиянин Федор Добронравов.
Футбол
Кокорин провел встречу с президентом «Сочи»
Нападающий петербургского "Зенита" Александр Кокорин провел встречу с президентом "Сочи" Борисом Ротенбергом, сообщает Sport24.
Общество
Крупнейшую мировую IT-выставку отменили из-за коронавируса
Организаторы Всемирного мобильного конгресса, который должен был пройти в Барселоне с 24 по 27 февраля, отменили мероприятие на фоне вспышки коронавируса.
Шоу-бизнес
Милла Йовович рассказала о болезни новорожденной дочери
Актриса Милла Йовович рассказала о болезни новорожденной дочери.
Футбол
Слуцкий ответил Дзюбе на шутку и сравнил его с деревом
Хоккей
Гол Овечкина признали лучшим в истории НХЛ
Гол нападающего «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина в ворота «Финикс Койотс» в 2006 году был признан лучшим в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по версии журнала ESPN.
Шоу-бизнес
Брежнева показала сексуальный образ для Дня всех влюбленных
Певица Вера Брежнева показала сексуальный образ для празднования Дня всех влюбленных, опубликовав пару снимков в соцсети Instagram.
Наука
В Китае началось тестирование вакцины против коронавируса
Учёные китайского университета Тунцзи несколько недель назад начали работу над вакциной против коронавируса.
Общество
Российские ученые потребовали отменить приговор фигурантам дела «Сети»
Более 400 российских ученых и научных журналистов потребовали отменить приговор по делу «Сети», фигурантов которого приговорили к срокам от шести до 18 лет по обвинению в организации террористического сообщества и участии в нем.
Экономика
Сечин представил Путину проект «Восток Ойл»
Политика
Тимошенко заявила, что Зеленский «ломает хребет» Украине
Лидер украинской парламентской фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко считает, что президент Владимир Зеленский "сломает хребет" Украине, если подпишет законопроект об открытии рынка сельхозземли, так как в стране "не останется суверенитета и государственности".
Шоу-бизнес
Андрей Григорьев-Апполонов сдал ДНК-тест на отцовство
Артист сдал ДНК-тест, чтобы доказать, что ребенок Сазыкиной ему не родной.
Политика
В Киеве предложили обменять воду для Крыма на уступки по Донбассу
Украина может обменять воду для Крыма на уступки в переговорах по Донбассу, об этом заявил глава пропрезидентской парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.
Футбол
«Ювентус» заключил новую сделку с компанией Allianz на 103 млн евро
Благодаря достигнутым договорённостям, клуб пополнит свою казну на 103,1 млн евро.
Политика
Киев передал в подгруппу по Донбассу уточненный список пленных
Представители Киева передали в гуманитарной подгруппе по урегулированию в Донбассе уточненный список лиц, которых хотят освободить, сообщила в среду Дарья Олифер - пресс-секретарь представителя Киева на переговорах, экс-президента Украины Леонида Кучмы.
Общество
На Украине за газ заплатят даже те, кто его не потребляет
В случае отсутствия потребления газа всё равно придётся платить, но немного меньше. Газ на Украине товар стратегический.
Происшествия
Пациентка сбежала в Петербурге из-под карантина по коронавирусу
В Санкт-Петербурге пациентка Боткинской больницы, помещенная под карантин из-за подозрения на коронавирус, взломала замок в палате и сбежала.
Политика
На Украине предложили продать земли для «защиты» от России
Киевский экономист, президент Украинского кооперативного альянса Зиновий Свереда выступил с предложением продать компаниям из США земли на восточной границе страны для защиты от российской "агрессии".
Общество
Госдума отказалась запрещать новое повышение пенсионного возраста
Госдума отклонила законопроект о моратории на новое повышение пенсионного возраста в России до 1 января 2030 года, таким образом отказавшись запретить возможность очередной реформы.
Общество
WSJ: США считают, что Huawei может получать доступ к телефонным сетям
Американские чиновники сообщили, что китайская компания Huawei может получать доступ к телефонным сетям по всему миру, используя "потайные двери", предназначенные для пользования только правоохранительных органов, пишет газета Wall Street Journal.
Происшествия
Уголовные дела возбудили на Ставрополье против мэра Георгиевска
Два уголовных дела возбудили на Ставрополье против главы Георгиевского городского округа Максима Клетина.
Кино
Жена сценариста «Москва слезам не верит» признала ошибку в фильме
Супруга сценариста Валентина Черных рассказала об ошибке, которую допустила во время работы над фильмом "Москва слезам не верит", которому 11 февраля исполнилось 40 лет.
Экономика
Центробанк продаст правительству акции Сбербанка
Правительство выкупит акции Сбербанка у ЦБ РФ. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов РФ.
Армия и оружие
Красный навал: как два сторожевика выгнали корабли США из Черного моря
Шоу-бизнес
Галкин показал, как его встречают дома дети и Пугачева
Телеведущий и шоумен Максим Галкин выложил видеозапись, на которой запечатлено, как его встречает семья после рабочего дня.