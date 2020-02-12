с чего всё началось

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал продажу икон с изображением российского лидера Владимира Путина в аэропорту Пулково в Петербурге. По словам Пескова, в Кремле не приветствуют подобную инициативу.

В Кремле прокомментировали продажу икон с Путиным в Пулково

Общество ГИБДД дадут право аннулировать результаты техосмотра Сотрудникам ГИБДД дадут возможность аннулировать диагностическую карту технического осмотра (ТО), если автомобиль не проходил диагностику или она была проведена с нарушениями.

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Кино В сети появилось видео со съемок седьмого сезона «Сватов» В сети появились первые фотографии со съемочной площадки седьмого сезона популярного украинского сериала "Сваты", где одну из главных ролей играет россиянин Федор Добронравов.

Общество Крупнейшую мировую IT-выставку отменили из-за коронавируса Организаторы Всемирного мобильного конгресса, который должен был пройти в Барселоне с 24 по 27 февраля, отменили мероприятие на фоне вспышки коронавируса.

Хоккей Гол Овечкина признали лучшим в истории НХЛ Гол нападающего «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина в ворота «Финикс Койотс» в 2006 году был признан лучшим в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по версии журнала ESPN.

Общество Российские ученые потребовали отменить приговор фигурантам дела «Сети» Более 400 российских ученых и научных журналистов потребовали отменить приговор по делу «Сети», фигурантов которого приговорили к срокам от шести до 18 лет по обвинению в организации террористического сообщества и участии в нем.

Политика Тимошенко заявила, что Зеленский «ломает хребет» Украине Лидер украинской парламентской фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко считает, что президент Владимир Зеленский "сломает хребет" Украине, если подпишет законопроект об открытии рынка сельхозземли, так как в стране "не останется суверенитета и государственности".

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Политика На Украине предложили продать земли для «защиты» от России Киевский экономист, президент Украинского кооперативного альянса Зиновий Свереда выступил с предложением продать компаниям из США земли на восточной границе страны для защиты от российской "агрессии".

Общество Госдума отказалась запрещать новое повышение пенсионного возраста Госдума отклонила законопроект о моратории на новое повышение пенсионного возраста в России до 1 января 2030 года, таким образом отказавшись запретить возможность очередной реформы.

Общество WSJ: США считают, что Huawei может получать доступ к телефонным сетям Американские чиновники сообщили, что китайская компания Huawei может получать доступ к телефонным сетям по всему миру, используя "потайные двери", предназначенные для пользования только правоохранительных органов, пишет газета Wall Street Journal.