Законопроект о децентрализации, размещенный на сайте Верховной рады Украины, нужно изучать на предмет соответствия минским соглашениям и формуле Штайнмайера, заявил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

В Кремле прокомментировали проект о децентрализации на Украине

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