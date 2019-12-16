Политика

РИА НовостиРИА НовостиВ Кремле прокомментировали проект о децентрализации на Украине

Законопроект о децентрализации, размещенный на сайте Верховной рады Украины, нужно изучать на предмет соответствия минским соглашениям и формуле Штайнмайера, заявил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Читать в источнике
Комментировать33

Подробнее о событии

Кремль заявил о необходимости изучить проект о децентрализации Украины

РБК07:15

Песков порекомендовал проанализировать законопроект о децентрализации Украины

Известия06:10

В Кремле прокомментировали проект о децентрализации власти на Украине

RT на русском05:15

В Кремле прокомментировали закон о децентрализации власти на Украине

Lenta.ru05:20

В Кремле прокомментировали проект о децентрализации на Украине

РИА Новости05:18

Кремль проанализирует украинский законопроект о децентрализации

Российская газета05:33

Песков: проект поправок в конституцию Украины надо оценить на соответствие «Минску-2»

ТАСС05:05
Показать все источники
Автоматически обработано 7100 источников, обновлено в 11:47, Ашберн
Армия и оружие

Пентагон прокомментировал слова Эрдогана о закрытии военных баз

РИА Новости вчера в 21:21
Интернет

Названы самые плохие пароли в мире для защиты аккаунтов

В целом в списке есть сочетания из букв, цифр, популярных женских имен и самым классическим является пароль «password».
Astera вчера в 13:07
Политика

Украина допустила возобновление железнодорожного сообщения с Донбассом

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что не исключает возобновления железнодорожного сообщения с неподконтрольными Киеву территориями Донбасса.
Lenta.ru 07:41
Общество

Оператор «Северного потока – 2» решил изменить условия прокладки труб

Компания Nord Stream 2 направила запрос Германии на прокладку труб «Северного потока – 2» в зимние и весенние месяцы 2020 года, сообщило в воскресенье, 15 декабря агентство DPA со ссылкой источник в компании.
Известия вчера в 15:32
Армия и оружие

Крейсер «Адмирал Нахимов» выйдет на заводские испытания в 2020 году

Тяжелый атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» выйдет на заводские испытания в 2020 году, сообщил 16 декабря первый замглавы завода «Севмаш» Сергей Воронько телеканалу «Звезда».
REGNUM 09:18
Музыка

Мазаев назвал первый концерт Носкова после инсульта жалким зрелищем

Жалким зрелищем назвал концерт Николая Носкова от 9 декабря Сергей Мазаев. Свое мнение музыкант высказал в передаче «Ты не поверишь!».
Пятый канал вчера в 20:36
Футбол

Посол Украины назвал Зозулю примером для молодых украинцев

Посол Украины в Испании Анатолий Щерба прокомментировал скандал с участием украинского футболиста Романа Зозули в матче между «Альбасете» и «Райо Вальекано».
Sport24.ru 06:10
Общество

На Колыме в январе ждут сильные морозы

В соответствии с прогнозом, на Колыме в начале 2020 года ожидается температура ниже нормы. Возможны значительные ветра и морозы.
REGNUM 01:45
Политика

Украина отказалась привлекать ДНР и ЛНР к «нормандскому формату»

Ранее глава комитета экономического сотрудничества, развития и здравоохранения Бундестага от фракции «Альтернатива для Германии» Ульрих Оэмэ заявил, что представители ДНР и ЛНР должны быть вовлечены в переговорный процесс по урегулированию конфликта в Донбассе.
Lenta.ru 10:06
Футбол

Миодраг Божович продолжит работать с «Крыльями Советов»

Черногорский специалист продолжит работать с волжанами и в весенней части чемпионата России по футболу.
Вести.Ru 11:19
Общество

Forbes включил россиянку в список самых заметных новых миллиардеров

Журнал Forbes опубликовал материал, в котором назвал самых заметных персон, пополнивших в этом году список миллиардеров.
РБК вчера в 22:55
Экономика

Россиянам предложили не копить на пенсию

Заместитель министра финансов Алексей Моисеев рассказал РБК, почему новый вид накопительной пенсии, который теперь предлагают власти, вполне целесообразен.
Neva.Today 04:41
Кино

«Холодное сердце 2» собрало миллиард долларов в прокате

Газета.Ru 02:49
Происшествия

Появилось видео издевательств отчима над стоящим на гречке мальчиком

Lenta.ru вчера в 11:44
Экономика

Сбербанк запустил краудлендинговую платформу «СберКредо»

Сбербанк запустил в промышленную эксплуатацию краудлендинговую платформу "СберКредо", позволяющую компаниям малого и микробизнеса получать финансирование от физических лиц и институциональных инвесторов.
ТАСС 02:42
Культура

Онлайн‑кинотеатр Premier удалил пятый эпизод сериала «Эпидемия»

КиноПоиск 04:10
Общество

Названы самые востребованные профессии в России в 2020 году

Как стало известно, самыми востребованными в России среди узкоспециализированных профессий будут специалисты в сферах производства, онлайн-маркетинга, IT и HR.
iReactor вчера в 22:22
Политика

Власти Украины планируют ввести двойное гражданство

Власти Украины готовят законопроект, которым не будут требовать отказа от другого гражданства для получения украинского паспорта, сообщил глава Государственной миграционной службы страны Максим Соколюк.
РИА Новости 06:22
Общество

Пожилых японских фермеров оденут в экзоскелеты

Национальное Аграрное Агентство 00:00
Футбол

Состоялась жеребьёвка плей-офф Лиги чемпионов

В штаб-квартире Европейской футбольной ассоциации (УЕФА) в швейцарском Ньоне состоялась жеребьёвка 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов.
RT на русском 06:25
Общество

В Волгоградской области учительница отрезала челку школьнику

Известия вчера в 13:41
Происшествия

В офисе «Т-Платформы» в Москве проходят обыски

Следователи проводят обыски и изымают документы в офисе «Т-Платформы» в Москве, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Коммерсантъ 11:30
Общество

В Британии молодожены расстались прямо на свадьбе

Британцы Стефан Уилсон и Эрин Мэйсон-Джордж расстались после того, как пьяный брат жениха спустил невесту с лестницы во время свадьбы, пишет Daily Mail.
РИА Новости 11:12
Наука

Подтверждено: электронные сигареты повышают риски трех заболеваний

Ученые выяснили: использование электронных сигарет на 30% повышает риски развития астмы, бронхита и эмфиземы.
Хайтек+ 07:56
Хоккей

Российские юниоры впервые выиграли Мировой кубок вызова по хоккею

Юниорская сборная России по хоккею (U18) стала обладательницей Мирового кубка вызова впервые в истории турнира, передает «МИР 24».
МИР 24 04:19
Культура

Зеленский поприсутствовал на концерте студии «Квартал 95»

News.ru 03:30
Технологии

Intel купила израильскую Habana Labs за $2 млрд

Один из крупнейших в мире производителей компьютерных компонентов Intel приобрел израильскую технологическую компанию Habana Labs за 2 миллиарда долларов, говорится в релизе Intel.
ПРАЙМ 09:47
Общество

Mail.Ru запустит конкурента YouTube

В 2020 году Mail.Ru Group запустит свой видеохостинг, который будет, наподобие YouTube, подбирать контент на основе персональных интересов пользователя.
Дождь 01:45
Общество

Путин ввел налог для самозанятых еще в 19 регионах РФ

Ставки по налогам при работе в качестве самозанятых составляют 4% (для доходов, полученных от физлиц) и 6% (для доходов от юрлиц).
БИЗНЕС Online вчера в 06:39
Политика

Новым вице-губернатором Петербурга может стать Максим Соколов

Как стало известно в понедельник, 16 декабря, губернатор Петербурга Александр Беглов внёс на рассмотрение Законодательного собрания города обращение с предложением согласовать назначение Максима Соколова на должность вице-губернатора.
Форпост Северо-Запад 03:03
Как работают Яндекс.Новости?
Выборы в Верховную раду Украины 2019Больше новостей по теме
Главное