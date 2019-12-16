Политика
Московский КомсомолецВ Кремле отреагировали на проект о децентрализации власти на Украине
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал появление на Украине законопроекта о внесении изменений в Конституцию Украины. Они касаются децентрализации власти.
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Общество
Генсек ООН разочарован итогами саммита по климату
На конференции COP25 генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что международное сообщество отстаёт в борьбе с климатическими изменениями, однако у нашего мира все ещё есть возможность выиграть эту гонку.
Футбол
Роман Шаронов покинул пост тренера «Рубина»
Роман Шаронов покинул пост тренера казанского "Рубина", сообщается на официальном сайте футбольного клуба.
Общество
В Севастополе затонула и всплыла списанная подлодка
В Южной бухте Севастополя затонул плавучий док со списанной подводной лодкой, позже она всплыла.
Космос
Зонд Juno обнаружил на Юпитере новый гигантский шторм
Зарождающуюся аномалию обнаружили с помощью камеры установленной на зонде Juno, обнаружен новый шторм на южном полюсе Юпитера.
Армия и оружие
В НАТО заявили о росте активности российских подлодок
В конце октября норвежский телеканал NRK со ссылкой на разведданные сообщил, что десять подводных лодок российского Северного флота задействованы в секретной операции в Северной Атлантике, целью которой является преодоление рубежа НАТО.
Политика
В любую точку Земли за час: американцы похвастались новой технологией
В США разрабатывают космическую технологию, позволяющую доставлять человека в любое место нашей планеты менее чем за час.
Политика
В Госдуме оценили место России в рейтинге самых могущественных стран
Россия оказалась в тройке списка "самых могущественных стран мира" вместе с США и КНР в рейтинге, опубликованном в журнале U.S.News.
Авто
Opel снова начал продажи в России
Opel снова начал продажи в России после ухода с рынка, сообщает РИА "Новости".
Происшествия
Суд отказался выпускать историка Соколова из СИЗО
Общество
Оператор «Северного потока – 2» решил изменить условия прокладки труб
Компания Nord Stream 2 направила запрос Германии на прокладку труб «Северного потока – 2» в зимние и весенние месяцы 2020 года, сообщило в воскресенье, 15 декабря агентство DPA со ссылкой источник в компании.
Политика
На Украине обнародовали законопроект о децентрализации власти
13 декабря президент Украины Владимир Зеленский внес на рассмотрение Верховной Рады законопроект изменений в Конституцию страны относительно децентрализации власти.
Общество
Кремль объяснил невмешательство в судебные разборки Rambler и Twitch
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль никоим образом не вмешивается в судебное разбирательство между компанией Rambler и стриминговым сервисом Twitch, а также не комментирует его.
Происшествия
В Москве 10 школ проверяют после анонимных сообщений с угрозами взрыва
Анонимные сообщения с угрозами взрыва поступили в 10 школ Москвы, для проверки на местах работают сотрудники экстренных служб.
Экономика
Минфин предложил ввести минимальную доходность от управления пенсиями
НПФ, не обеспечившим минимальную доходность, следует компенсировать недостаток из собственных средств, добавил он: «Если будет плохое управление средствами, видимо, НПФ придется компенсировать это за счет резервов и за счет собственных средств».
Происшествия
Главный киллер России бесплатно выполнил заказ прокурора на убийство
Главный киллер России Аслан Гагиев (Джако), которого считают лидером преступной группы, убившей 60 человек, выполнил заказ прокурора Ольги Швецовой об устранении ее бывшего зятя бесплатно.
Музыка
Сергей Мазаев назвал концерт Николая Носкова «жалким зрелищем»
Артист назвал данное выступление «жалким зрелищем» и считает, что этого исполнителя лучше запомнить в его расцвете.
Происшествия
Суд приговорил бывшего члена ОНК Москвы Набиуллина к условному сроку
Пресненский суд Москвы приговорил бывшего члена Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) столицы Дениса Набиуллина к условному сроку за мошенничество на сумму 29 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в суде.
Армия и оружие
Эсминец США вошел в Черное море
Месяц назад «Вышний Волочек», фрегат «Адмирал Эссен» и малый ракетный корабль «Орехово-Зуево» сопровождали эсминец УРО-ПРО (управляемого ракетного оружия — противоракетной обороны) «Портер» ВМС США, вошедший в южную часть акватории Черного моря, напоминает ТАСС.
Политика
Максим Соколов может стать вице-губернатором Петербурга
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов направил в городской парламент предложение согласовать кандидатуру бывшего министра транспорта РФ Максима Соколова на должность вице-губернатора, курирующего вопросы транспортной инфраструктуры, инвест-политики и туризма, сообщает пресс-служба администрации губернатора.
Политика
Песков заявил, что говорить о планах Путина на Новый год рано
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал рассказывать о том, как глава государства Владимир Путин встретит Новый год, подчеркнув, что до этого "еще работать и работать".
Шоу-бизнес
Ксения Собчак надела серьги с ликом Иисуса Христа
Телеведущая нарядилась в шапку с двуглавым орлом и серьги с ликом Иисуса Христа – центральной личности в христианстве, искупившей грехи людей ценой собственной жизни.
Политика
В правительстве Челябинской области создали два новых управления
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал постановления о создании в правительстве региона двух новых структурных подразделений.
Общество
Выпускница СПбГУ оплевала членов комиссии по этике
Общество
Власти Москвы выбрали регионы для вывоза столичного мусора
Власти Москвы разработали новую схему вывоза мусоры из столицы. Соответствующий проект опубликован на сайте мэрии.
Музыка
Телеканал «Россия-1» вырезал из песни группы Би-2 слово «протесты»
В руководстве «России-1» причину, по которой слово «протесты» из песни Би-2 было вырезано из эфира, пока не объяснили.
Политика
Финский премьер ответила главе МВД Эстонии, назвавшему ее продавщицей
Премьер-министр Финляндии Санна Марин прокомментировала слова министра внутренних дел Эстонии Марта Хельме, который, говоря о ее назначении, отметил, что "продавщица поднялась до премьер-министра".
Общество
Названы самые востребованные профессии в России в 2020 году
Эксперты сервиса по подбору персонала «Работа.ру» назвали самые востребованные массовые и узкоспециализированные профессии в России в 2020 году.