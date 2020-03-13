Экономика

РИА НовостиРИА НовостиВ Кремле прокомментировали прогноз Кудрина о возможном росте бедности

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал слова главы Счетной палаты Алексея Кудрина о ВВП и росте бедности мнением серьезного экономиста, однако призвал понять тренды более детально перед тем, как делать выводы.
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В Кремле прокомментировали прогноз Кудрина о возможном росте бедности

Ранее Кудрин заявил, что Россия в нынешнем году может столкнуться с ростом бедности, бюджет страны при цене 72 рубля за доллар и стоимости барреля нефти в 35 долларов потеряет три триллиона рублей, а роста экономики не произойдет. Песков заявил, что ориентироваться на точку зрения Кудрина нельзя.
РИА Новости05:37

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В Кремле отреагировали на прогноз Кудрина о возможном росте бедности

Газета.Ru09:07

Кремль ответил на слова об угрозе роста бедности в России

Lenta.ru06:19

В Кремле прокомментировали слова Кудрина о возможном росте бедности

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ТАСС06:05

Песков прокомментировал прогноз Кудрина о развитии российской экономики

Известия06:15

В Кремле прокомментировали прогноз Кудрина о возможном росте бедности

РИА Новости05:37
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Музыка

Группа Little Big представила песню для «Евровидения»

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Шоу-бизнес

Евгений Петросян и Татьяна Брухунова показали фото из отпуска в Дубае

Евгений Петросян позировал на лежаке, а его лицо было спрятано под соломенной шляпой.
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Общество

На Украине зафиксировали первый случай смерти от коронавируса

Минздрав Украины сообщил о первом случае смерти в результате коронавируса, умерла женщина в Житомирской области, Кабмин Украины ввел с 12 марта по 3 апреля карантин во всех учебных заведениях страны и запретил проведение массовых мероприятий.
РИА Новости 09:35
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ЦБ назвал ослабление рубля существенным фактором для инфляции

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Общество

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За сутки в России выявили 11 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19, сообщили в оперативном штабе.
Коммерсантъ 09:10
Общество

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Газета.Ru 08:30
Политика

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Анастасия Шубская, супруга капитана клуба НХЛ "Вашингтон" Александра Овечкина, рассказала о нехватке продуктов в супермаркетах в США из-за пандемии коронавируса.
Российская газета 04:25
Политика

Украина на две недели закроет границу для иностранцев

Украина через двое суток на две недели закроет въезд в страну для иностранных граждан в связи с ситуацией с распространением в мире нового коронавируса, сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.
Интерфакс 09:19
Энергетика

Леонтьев указал на уязвимые стороны Саудовской Аравии в ценовой войне

По мнению политолога, журналиста Михаила Леонтьева, экономика Саудовской Аравии гораздо более зависима от нефтяных доходов, чем российская, передает ТАСС.
Инфорос 06:25
Финансы

Доллар и евро подешевели на рубль в начале торгов на Московской бирже

По данным на 10:10 мск, доллар на Московской бирже стоил 73,77 рубля — на 1,1 рубля меньше, чем на закрытии торгов в четверг.
Forbes 03:39
Здоровье

Переболевшие коронавирусом мужчины могут столкнуться с бесплодием

Коронавирус COVID-2019 может вызвать бесплодие у переболевших им мужчин.
Национальная служба новостей вчера в 08:48
Финансы

Курс рубля вернется к прежним позициям в 2022 году

В течение двух-трех лет курс рубля постепенно вернется на прежние позиции, считает аналитик банка Goldman Sachs Клеменс Граф.
Российская газета 04:45
Биатлон

На этапе КМ по биатлону в Контиолахти состоится спринт у женщин

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Общество

«Яндекс» предложил сотрудникам перейти на работу из дома

Компания «Яндекс» предложила своим сотрудникам приходить в офис только по необходимости и перейти в основном на удаленную работу из дома.
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Политика

Казахстан запретил пересечение границы с РФ по внутренним документам

Власти Казахстана приняли решение временно ограничить пересечение границы с Российской Федерацией и Киргизией по внутренним документам.
Профиль 08:39
Технологии

В Швеции изготовят детали для российских ракет «Союз»

Коммерческие пуски российских ракет «Союз» будут комплектоваться системой крепления спутников от шведского производителя RUAG Space.
Городовой 03:08
Общество

Мэрия Москвы отказалась согласовать митинг против нового срока Путина

Мэрия Москвы отказалась согласовать митинги движения "Гражданское общество" Михаила Светова против поправки в Конституцию об обнулении президентских сроков Владимира Путина.
Интерфакс вчера в 11:18
Общество

В России семь заболевших коронавирусом выписали из больниц

Четыре человека — граждане России, Китая и Италии, у которых диагностировали новый коронавирус, выздоровели и выписаны из российских медучреждений.
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Политика

Украина начнет прямые переговоры с ДНР и ЛНР

Представители Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) подписали договоренности, согласно которым Киев начнет прямые переговоры с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР).
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Общество

В Минфине рассказали, куда идут конфискованные у коррупционеров деньги

В Министерстве финансов рассказали, на что тратят деньги, конфискованные в рамках коррупционных дел, а также вырученные от продажи незаконно нажитого имущества чиновников.
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Съемочная группа «Сватов-7» нашла замену Людмиле Артемьевой

По данным 5 канала, съемочная группа уже нашла замену Артемьевой.
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Экономика

Торги на биржах США остановлены из-за падения на 7%

Индекс широкого рынка S&P500 упал на 7,02%, до 2549,05 пункта по состоянию на 16:39 мск, свидетельствуют данные торгов.
РБК вчера в 09:40
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Майора полиции в Москве уволили за фотографию в морге

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Автоспорт

Гран-при Австралии пройдет без зрителей в случае, если гонка состоится

Sports.ru вчера в 18:40
Происшествия

Сильный ветер в Москве повалил более 200 деревьев

Более 200 деревьев упали в Москве из-за сильного ветра, повреждены десятки автомобилей, передаёт РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного Комплекса городского хозяйства.
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Авто

Ford закрывает дилеров в Европе и уходит в онлайн

Американский автопроизводитель Ford объявил, что продолжит продавать машины в Европе, в основном, онлайн.
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Здоровье

Врач назвал четыре основные угрозы коронавируса для РФ

По мнению Будянского, при вспышке нового коронавируса в России под 14-дневный карантин могут попасть около 50% населения страны.
RuNews24.ru вчера в 18:32
Гаджеты

Xiaomi представила бюджетный смартфон Redmi Note 9 Pro

Piter.tv 07:25
Как работают Яндекс.Новости?
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