Экономика
РИА НовостиВ Кремле прокомментировали прогноз Кудрина о возможном росте бедности
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал слова главы Счетной палаты Алексея Кудрина о ВВП и росте бедности мнением серьезного экономиста, однако призвал понять тренды более детально перед тем, как делать выводы.
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с чего всё началось
Ранее Кудрин заявил, что Россия в нынешнем году может столкнуться с ростом бедности, бюджет страны при цене 72 рубля за доллар и стоимости барреля нефти в 35 долларов потеряет три триллиона рублей, а роста экономики не произойдет. Песков заявил, что ориентироваться на точку зрения Кудрина нельзя.РИА Новости05:37
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Здоровье
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Курс рубля вернется к прежним позициям в 2022 году
В течение двух-трех лет курс рубля постепенно вернется на прежние позиции, считает аналитик банка Goldman Sachs Клеменс Граф.
Биатлон
На этапе КМ по биатлону в Контиолахти состоится спринт у женщин
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Общество
«Яндекс» предложил сотрудникам перейти на работу из дома
Компания «Яндекс» предложила своим сотрудникам приходить в офис только по необходимости и перейти в основном на удаленную работу из дома.
Политика
Казахстан запретил пересечение границы с РФ по внутренним документам
Власти Казахстана приняли решение временно ограничить пересечение границы с Российской Федерацией и Киргизией по внутренним документам.
Технологии
В Швеции изготовят детали для российских ракет «Союз»
Коммерческие пуски российских ракет «Союз» будут комплектоваться системой крепления спутников от шведского производителя RUAG Space.
Общество
Мэрия Москвы отказалась согласовать митинг против нового срока Путина
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Общество
В России семь заболевших коронавирусом выписали из больниц
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Политика
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Общество
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В Министерстве финансов рассказали, на что тратят деньги, конфискованные в рамках коррупционных дел, а также вырученные от продажи незаконно нажитого имущества чиновников.
Кино
Съемочная группа «Сватов-7» нашла замену Людмиле Артемьевой
По данным 5 канала, съемочная группа уже нашла замену Артемьевой.
Экономика
Торги на биржах США остановлены из-за падения на 7%
Индекс широкого рынка S&P500 упал на 7,02%, до 2549,05 пункта по состоянию на 16:39 мск, свидетельствуют данные торгов.
Происшествия
Майора полиции в Москве уволили за фотографию в морге
Автоспорт
Гран-при Австралии пройдет без зрителей в случае, если гонка состоится
Происшествия
Сильный ветер в Москве повалил более 200 деревьев
Более 200 деревьев упали в Москве из-за сильного ветра, повреждены десятки автомобилей, передаёт РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного Комплекса городского хозяйства.
Авто
Ford закрывает дилеров в Европе и уходит в онлайн
Американский автопроизводитель Ford объявил, что продолжит продавать машины в Европе, в основном, онлайн.
Здоровье
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