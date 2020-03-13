Экономика
РИА НовостиВ Кремле прокомментировали прогноз Кудрина о возможном росте бедности
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал слова главы Счетной палаты Алексея Кудрина о ВВП и росте бедности мнением серьезного экономиста, однако призвал понять тренды более детально перед тем, как делать выводы.
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с чего всё началось
Ранее Кудрин заявил, что Россия в нынешнем году может столкнуться с ростом бедности, бюджет страны при цене 72 рубля за доллар и стоимости барреля нефти в 35 долларов потеряет три триллиона рублей, а роста экономики не произойдет. Песков заявил, что ориентироваться на точку зрения Кудрина нельзя.РИА Новости05:37
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Политика
В Пекине допустили занесение коронавируса в КНР из США
Коронавирус в Китай могли занести американские военные.
Политика
Евросоюз продлил индивидуальные санкции по Украине
ЕС продлил индивидуальные санкции против лиц, которых считает причастными к подрыву или угрозе территориальной целостности и суверенитету Украины, сообщил источник в структурах Евросоюза.
Общество
До 300 человек: в Ленобласти запретили мероприятия из-за коронавируса
В Петербурге теперь запрещено проводить массовые мероприятия численностью до 1 тыс. человек, в Ленобласти это число не должно превышать 300, сообщает "Медуза".
Политика
У нового украинского министра нашли квартиру в России
Политика
Украина заявила о 12 заразившихся коронавирусом в ДНР
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что власти проверяют информацию о 12 заразившихся в городе Горловка, который находится под контролем самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).
Экономика
Биржа США закрылась с рекордным падением с 1987 года
Индексы США закрылись падением от 7,9% до 9,3%. Это худший показатель со времени так называемого черного понедельника в 1987 году.
Армия и оружие
Турция объявила России ультиматум по Сирии
Турция объявила России новый ультиматум по Сирии. Глава Минобороны Анкары заявил, что страна не выведет собственные войска из Идлиба.
Армия и оружие
США пока отказались от создания системы ПРО против России и Китая
Ранее глава Стратегического командования ВС США Чарльз Ричард рассказал, что создание системы ПРО специально для защиты от РФ и Китая нереализуемо именно с технической точки зрения.
Общество
Эстония ввела чрезвычайное положение из-за коронавируса
Правительство Эстонии ввело в стране чрезвычайное положение в связи с пандемией коронавируса COVID-19.
Шоу-бизнес
Похудевшая звезда Comedy Woman Надежда Ангарская показала архивные кадры, на которых весит 130 кг
Устав от критики, Ангарская опубликовала архивные кадры, на которых она запечатлена с весом 130 килограммов, а в подписи ответила на критику и высказалась против бодипозитива.
Хоккей
«Динамо» обыграло «Спартак» и вышло во второй раунд плей-офф КХЛ
Московское "Динамо" обыграло столичный "Спартак" в шестой игре первого раунда плей-офф КХЛ и завершило серию победой со счетом 4-2.
Экономика
Экономист, предсказавший кризис 2008 года, предупредил о катастрофе
Экономист Джесси Коломбо, предсказавший кризис 2008 года, предупреждает, что нынешняя ситуация может спровоцировать экономическую катастрофу, пишет The Independent.
Происшествия
Круизный лайнер с россиянами стоит в открытом море из-за коронавируса
Заболевание подозревают у членов экипажа. Круизный лайнер с россиянами на борту стоит в южной части Карибского моря.
Авто
ZF представил передний «электроручник»
Передний электрический стояночный тормоз, разработанный ZF «Электроручник», блокирующий задние колеса, ZF выпускает с 2001 года; с тех пор концерн поставил автопроизводителям более 75 млн таких узлов.
Общество
ОСАГО для нарушителей ПДД подорожает
В случае принятия ОСАГО подорожает в течение 90 дней после опубликования закона.
Происшествия
На Кубани для лечения больного коронавирусом развернули госпиталь
На Кубани для лечения первого заболевшего коронавирусом жителя края развернули специальный закрытый противочумный госпиталь.
Спорт
Эстафета Олимпийского огня в Греции отменена из-за коронавируса
Олимпийский комитет Греции решил отменить эстафету Олимпийского огня на территории страны в связи с опасениями по поводу распространения коронавируса.
Финансы
Банк России проведет аукцион РЕПО на 500 миллиардов рублей
Банк России сохранил лимит операций "валютный своп" по предоставлению долларов США со сроком исполнения "сегодня" на повышенном уровне в $5 млрд.
Общество
Коронавирус: в Калининграде заполнены все боксы инфекционной больницы
Губернатор назвал условия полного перекрытия региона и сообщил, что круг наблюдаемых, в связи с коронавирусом, в Калининградской области расширяется.
Музыка
Клип Little Big стал самым популярным среди участников Евровидения
Клип на песню Uno, с которой российская группа Little Big выступит на Евровидении-2020, оказался самым популярным среди работ участников.
Транспорт
РЖД отменяет поезда в Прагу из-за коронавируса
"РЖД отменяет поезда в Прагу с сегодняшнего дня", - сообщили в компании.
Наука
Тайна долголетия голых землекопов заключается в митохондриях
Общество
В России выписали восьмерых заболевших коронавирусом
Восемь пациентов, у которых был диагностирован коронавирус, находящихся на территории России, выписаны после выздоровления, сообщается на сайте Минздрава РФ.
Экономика
Власти Эстонии признали начало экономического кризиса в стране
Министр финансов Мартин Хельме объявил о начале экономического кризиса, последствия которого будет трудно прогнозировать.
Здоровье
В Хакасии ввели режим повышенной готовности
С сегодняшнего дня - 13 марта и по 15 мая Единая государственная система по предупреждению и ликвидации ЧС Хакасии переводится в режим повышенной готовности.
Общество
Глава Якутии после скандала запретил усыплять собак
Собак, содержащихся в пункте передержки животных в Якутске, запрещено усыплять, такое распоряжение озвучил глава Якутии Айсен Николаев из-за скандала, разгоревшегося после того, как зоозащитники обнаружили в городе горы трупов животных.
Политика
Британия поддерживает идею России провести саммит «пятёрки»
Великобритания поддерживает идею президента России Владимира Путина о проведении саммита лидеров стран — постоянных членов СБ ООН.
Общество
Чехия с 16 марта вводит полный запрет на въезд и выезд из страны
Ранее сообщалось, что Чехия приняла решение приостановить с 14 марта выдачу шенгенских виз иностранным гражданам из-за коронавируса.
Политика
Трамп раскритиковал медиков США за неэффективность систем диагностики
Федеральные Центры по контролю и профилактике заболеваний (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) США не предпринимали на протяжении многих лет должных усилий по улучшению систем тестирования пациентов на наличие у них различных болезней.