Экономика

РИА НовостиРИА НовостиВ Кремле прокомментировали прогноз Кудрина о возможном росте бедности

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал слова главы Счетной палаты Алексея Кудрина о ВВП и росте бедности мнением серьезного экономиста, однако призвал понять тренды более детально перед тем, как делать выводы.
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В Кремле прокомментировали прогноз Кудрина о возможном росте бедности

Ранее Кудрин заявил, что Россия в нынешнем году может столкнуться с ростом бедности, бюджет страны при цене 72 рубля за доллар и стоимости барреля нефти в 35 долларов потеряет три триллиона рублей, а роста экономики не произойдет. Песков заявил, что ориентироваться на точку зрения Кудрина нельзя.
РИА Новости05:37

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Песков отреагировал на слова Кудрина о росте бедности

Газета.Ru08:01

Кремль ответил на слова об угрозе роста бедности в России

Lenta.ru06:19

Песков призвал не опираться на одну точку зрения в прогнозах показателей экономики России

ТАСС06:05

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РБК06:05

Песков прокомментировал прогноз Кудрина о развитии российской экономики

Известия06:15

В Кремле прокомментировали слова Кудрина о возможном росте бедности

RT на русском05:53

В Кремле прокомментировали прогноз Кудрина о возможном росте бедности

РИА Новости05:37
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Политика

В Пекине допустили занесение коронавируса в КНР из США

Коронавирус в Китай могли занести американские военные.
Известия вчера в 18:20
Политика

Евросоюз продлил индивидуальные санкции по Украине

ЕС продлил индивидуальные санкции против лиц, которых считает причастными к подрыву или угрозе территориальной целостности и суверенитету Украины, сообщил источник в структурах Евросоюза.
Взгляд.ру 08:18
Общество

До 300 человек: в Ленобласти запретили мероприятия из-за коронавируса

В Петербурге теперь запрещено проводить массовые мероприятия численностью до 1 тыс. человек, в Ленобласти это число не должно превышать 300, сообщает "Медуза".
Ivbg.ru 07:46
Политика

У нового украинского министра нашли квартиру в России

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Политика

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Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что власти проверяют информацию о 12 заразившихся в городе Горловка, который находится под контролем самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).
Lenta.ru 06:37
Экономика

Биржа США закрылась с рекордным падением с 1987 года

Индексы США закрылись падением от 7,9% до 9,3%. Это худший показатель со времени так называемого черного понедельника в 1987 году.
BFM.ru вчера в 17:03
Армия и оружие

Турция объявила России ультиматум по Сирии

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Piter.tv 05:43
Армия и оружие

США пока отказались от создания системы ПРО против России и Китая

Ранее глава Стратегического командования ВС США Чарльз Ричард рассказал, что создание системы ПРО специально для защиты от РФ и Китая нереализуемо именно с технической точки зрения.
Shraibikus News 04:18
Общество

Эстония ввела чрезвычайное положение из-за коронавируса

Правительство Эстонии ввело в стране чрезвычайное положение в связи с пандемией коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ 01:44
Шоу-бизнес

Похудевшая звезда Comedy Woman Надежда Ангарская показала архивные кадры, на которых весит 130 кг

Устав от критики, Ангарская опубликовала архивные кадры, на которых она запечатлена с весом 130 килограммов, а в подписи ответила на критику и высказалась против бодипозитива.
WMJ.ru 06:38
Хоккей

«Динамо» обыграло «Спартак» и вышло во второй раунд плей-офф КХЛ

Московское "Динамо" обыграло столичный "Спартак" в шестой игре первого раунда плей-офф КХЛ и завершило серию победой со счетом 4-2.
РИА Новости вчера в 15:03
Экономика

Экономист, предсказавший кризис 2008 года, предупредил о катастрофе

Экономист Джесси Коломбо, предсказавший кризис 2008 года, предупреждает, что нынешняя ситуация может спровоцировать экономическую катастрофу, пишет The Independent.
Газета.Ru 11 марта в 16:31
Происшествия

Круизный лайнер с россиянами стоит в открытом море из-за коронавируса

Заболевание подозревают у членов экипажа. Круизный лайнер с россиянами на борту стоит в южной части Карибского моря.
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Гаджеты

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Piter.tv 07:25
Авто

ZF представил передний «электроручник»

Передний электрический стояночный тормоз, разработанный ZF «Электроручник», блокирующий задние колеса, ZF выпускает с 2001 года; с тех пор концерн поставил автопроизводителям более 75 млн таких узлов.
Движок вчера в 08:54
Общество

ОСАГО для нарушителей ПДД подорожает

В случае принятия ОСАГО подорожает в течение 90 дней после опубликования закона.
Батайское время вчера в 11:48
Происшествия

На Кубани для лечения больного коронавирусом развернули госпиталь

На Кубани для лечения первого заболевшего коронавирусом жителя края развернули специальный закрытый противочумный госпиталь.
Российская газета 05:30
Спорт

Эстафета Олимпийского огня в Греции отменена из-за коронавируса

Олимпийский комитет Греции решил отменить эстафету Олимпийского огня на территории страны в связи с опасениями по поводу распространения коронавируса.
РИА Новости 07:55
Финансы

Банк России проведет аукцион РЕПО на 500 миллиардов рублей

Банк России сохранил лимит операций "валютный своп" по предоставлению долларов США со сроком исполнения "сегодня" на повышенном уровне в $5 млрд.
Вести.Ru 03:33
Общество

Коронавирус: в Калининграде заполнены все боксы инфекционной больницы

Губернатор назвал условия полного перекрытия региона и сообщил, что круг наблюдаемых, в связи с коронавирусом, в Калининградской области расширяется.
Русский Запад 07:40
Музыка

Клип Little Big стал самым популярным среди участников Евровидения

Клип на песню Uno, с которой российская группа Little Big выступит на Евровидении-2020, оказался самым популярным среди работ участников.
РИА Новости 04:50
Транспорт

РЖД отменяет поезда в Прагу из-за коронавируса

"РЖД отменяет поезда в Прагу с сегодняшнего дня", - сообщили в компании.
Газета.Ru 07:25
Наука

Тайна долголетия голых землекопов заключается в митохондриях

МедиаПоток 10 марта в 07:59
Общество

В России выписали восьмерых заболевших коронавирусом

Восемь пациентов, у которых был диагностирован коронавирус, находящихся на территории России, выписаны после выздоровления, сообщается на сайте Минздрава РФ.
РИА Новости 07:38
Экономика

Власти Эстонии признали начало экономического кризиса в стране

Министр финансов Мартин Хельме объявил о начале экономического кризиса, последствия которого будет трудно прогнозировать.
Политика Сегодня 11 марта в 04:55
Здоровье

В Хакасии ввели режим повышенной готовности

С сегодняшнего дня - 13 марта и по 15 мая Единая государственная система по предупреждению и ликвидации ЧС Хакасии переводится в режим повышенной готовности.
Среда24 07:23
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Глава Якутии после скандала запретил усыплять собак

Собак, содержащихся в пункте передержки животных в Якутске, запрещено усыплять, такое распоряжение озвучил глава Якутии Айсен Николаев из-за скандала, разгоревшегося после того, как зоозащитники обнаружили в городе горы трупов животных.
Взгляд.ру 08:23
Политика

Британия поддерживает идею России провести саммит «пятёрки»

Великобритания поддерживает идею президента России Владимира Путина о проведении саммита лидеров стран — постоянных членов СБ ООН.
RT на русском 06:48
Общество

Чехия с 16 марта вводит полный запрет на въезд и выезд из страны

Ранее сообщалось, что Чехия приняла решение приостановить с 14 марта выдачу шенгенских виз иностранным гражданам из-за коронавируса.
Интерфакс 07:45
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ТАСС 07:34
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