Ранее Кудрин заявил, что Россия в нынешнем году может столкнуться с ростом бедности, бюджет страны при цене 72 рубля за доллар и стоимости барреля нефти в 35 долларов потеряет три триллиона рублей, а роста экономики не произойдет. Песков заявил, что ориентироваться на точку зрения Кудрина нельзя.

с чего всё началось

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал слова главы Счетной палаты Алексея Кудрина о ВВП и росте бедности мнением серьезного экономиста, однако призвал понять тренды более детально перед тем, как делать выводы.

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