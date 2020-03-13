Экономика

РИА НовостиРИА НовостиВ Кремле прокомментировали прогноз Кудрина о возможном росте бедности

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал слова главы Счетной палаты Алексея Кудрина о ВВП и росте бедности мнением серьезного экономиста, однако призвал понять тренды более детально перед тем, как делать выводы.
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В Кремле прокомментировали прогноз Кудрина о возможном росте бедности

Ранее Кудрин заявил, что Россия в нынешнем году может столкнуться с ростом бедности, бюджет страны при цене 72 рубля за доллар и стоимости барреля нефти в 35 долларов потеряет три триллиона рублей, а роста экономики не произойдет. Песков заявил, что ориентироваться на точку зрения Кудрина нельзя.
РИА Новости05:37

Подробнее о событии

Песков отреагировал на слова Кудрина о росте бедности

Газета.Ru08:01

В Кремле прокомментировали слова Кудрина о возможном росте бедности

RT на русском05:53

Кремль предложил не полагаться на мнение Кудрина о росте экономики

РБК06:05

Песков призвал не опираться на одну точку зрения в прогнозах показателей экономики России

ТАСС06:05

Кремль ответил на слова об угрозе роста бедности в России

Lenta.ru06:19

Песков прокомментировал негативный экономический прогноз Кудрина

Московский Комсомолец05:50

В Кремле прокомментировали прогноз Кудрина о возможном росте бедности

РИА Новости05:37
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Хоккей

Хоккеисты «Салавата Юлаева» выбили «Авангард» из Кубка Гагарина

Вести.Ru 11 марта в 12:44
Общество

Жена Овечкина сообщила о дефиците продуктов в магазинах в США

Анастасия Шубская, супруга капитана клуба НХЛ "Вашингтон" Александра Овечкина, рассказала о нехватке продуктов в супермаркетах в США из-за пандемии коронавируса.
Российская газета 04:25
Футбол

УЕФА приостановил все матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы

Ньон, Швейцария, 13 марта 2020, 13:20 — REGNUM Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приостановил все матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы.
REGNUM 06:20
Финансы

ЦБ назвал ослабление рубля существенным фактором для инфляции

Произошедшее ослабление рубля — краткосрочный проинфляционный фактор, сообщается в докладе Центробанка «Динамика потребительских цен» за февраль (*.pdf).
РБК 07:36
Общество

В Петербурге запретили проведение массовых мероприятий

"С 16 марта до 30 апреля устанавливается запрет на проведение на территории Санкт-Петербурга театрально-зрелищных, культурно-просветительских, зрелищно-развлекательных, спортивных и других массовых мероприятий с числом участников более одной тысячи человек", - говорится в сообщении.
ТАСС 07:41
Музыка

Little Big поедет на «Евровидение» в расширенном составе

АБН вчера в 09:49
Армия и оружие

80 лет назад закончилась Зимняя война между СССР и Финляндией

Пятый канал вчера в 11:12
Финансы

Курс рубля вернется к прежним позициям в 2022 году

В течение двух-трех лет курс рубля постепенно вернется на прежние позиции, считает аналитик банка Goldman Sachs Клеменс Граф.
Российская газета 04:45
Общество

В Китае назвали сроки окончания пандемии коронавируса в мире

Вспышка коронавируса COVID-19 в мире, которую Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила пандемией, может закончиться уже к июню, если все страны будут следовать инструкциям ВОЗ и примут все необходимые меры борьбы с инфекцией, считает глава специальной экспертной комиссии госкомитета по вопросам здравоохранения КНР Чжун Наньшань.
Комсомольская правда вчера в 20:47
Общество

Первый случай коронавируса подтвердили в Ленинградской области

Первый случай заражения коронавирусом подтвердили у жительницы Ленинградской области, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства региона.
Ведомости 07:22
Общество

Чехия с 16 марта вводит полный запрет на въезд и выезд из страны

Ранее сообщалось, что Чехия приняла решение приостановить с 14 марта выдачу шенгенских виз иностранным гражданам из-за коронавируса.
Интерфакс 07:45
Происшествия

Глава отдела уголовного розыска в Москве уволен за селфи в морге

Как отмечается, фотография на фоне тел умерших людей, сделанная Горнеевым совместно с оперуполномоченной того же отдела старшим лейтенантом полиции Татьяной Пурышевой, была обнаружена управлением собственной безопасности ГУ МВД.
RT на русском 06:22
Здоровье

Российский ученый предрек спад пандемии коронавируса к лету

Российский ученый считает, что распространение коронавирусной инфекции в мире затихнет к середине лета.
Газета.Ru 01:24
Политика

В Госдуме отправили в карантин по коронавирусу депутата от ЛДПР

Председатель Госдумы Вячеслав Володин распорядился отправить в карантин по коронавирусу депутата от ЛДПР Сергея Катасонова вместе с его помощниками и всеми депутатами, которые с ним общались.
Панорама Ростова-на-Дону вчера в 09:38
Происшествия

В Москве из-за упавшего на машину дерева погиб водитель

На востоке Москвы из-за сильного ветра дерево упало на автомобиль, в результате чего погиб его водитель.
РБК 07:15
Энергетика

Bloomberg назвал главные преимущества России в нефтяной войне

Четыре фактора являются главными преимуществами России в нефтяной войне.
Газета.Ru вчера в 08:26
Игры

Pokémon Go вышла в «коронавирусном» варианте: игроков просят ловить монстров у себя дома

Судя по всему, игроки на коронавирусном карантине оказались даже в более выгодных условиях: чем ближе к дому устраивает охоту пользователь, тем больше монстров появляется вокруг.
Фонтанка.Ру 07:36
Авто

Опубликована информация о новой Chevrolet Niva

Обновленная Chevrolet Niva, которая до конца 2020 года официально войдет в модельный ряд LADA, изменится куда сильнее, чем предполагалось ранее.
Автоновости дня 05:19
Политика

Песков призвал журналистов с насморком не ходить в Кремль

«Если у вас насморк, если у вас кашель, если вас знобит, если у вас нехорошее самочувствие, что абсолютно необязательно должно быть связано с коронавирусом, если вы просто как-то плохо себя чувствуете, не являетесь здоровым на 100% по вашим внутренним ощущениям — пожалуйста, не приходите в Кремль, не принимайте участие в журналистской работе в Кремле», — обратился к представителям СМИ Песков.
Daily Storm 06:17
Общество

ВОЗ объявила мировую пандемию коронавируса

Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавируса в мире.
Агентство Телеграф вчера в 02:30
Политика

Киев расторг договоры аренды с посольством России

Киевский городской совет расторг договоры аренды земельных участков на Подоле с посольством России на Украине.
Газета.Ru вчера в 10:24
Политика

Украина начнет прямые переговоры с ДНР и ЛНР

Представители Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) подписали договоренности, согласно которым Киев начнет прямые переговоры с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР).
Lenta.ru 08:01
Политика

В Пекине допустили занесение коронавируса в КНР из США

Коронавирус в Китай могли занести американские военные.
Известия вчера в 18:20
Происшествия

В Карибском море остановлен лайнер из-за коронавируса

Комсомольская правда 04:33
Финансы

Брокеры прогнозируют 100 рублей за доллар

Курс российской валюты может упасть до 100 рублей за доллар в случае последующего снижения стоимости нефти, считает эксперт по фондовому рынку «БКС Брокер» Дмитрий Бабин.
URA.Ru 00:38
Происшествия

Школьницу с подозрением на коронавирус госпитализировали в Уфе

Медики госпитализировали с подозрением на коронавирус уфимскую школьницу, недавно приехавшую из Франции.
iReactor 07:13
Политика

Путин объяснил высокие зарплаты топ-менеджеров госкорпораций

Президент России Владимир Путин в 12 части интервью ТАСС «20 вопросов Владимиру Путину» объяснил причину высоких зарплат топ-менеджеров госкорпораций.
Ведомости 03:09
Политика

Аваков заявил о начале эпидемии коронавируса в ДНР

В связи с «началом эпидемии коронавируса» глава МВД Украины предложил закрыть горловчанам проезд через пункты пропуска на линии соприкосновения.
Rusvesna.su 07:09
Армия и оружие

В США оценили обнаружение Россией американского лагеря в Арктике

«Россия более чем способна найти американские войска, даже в Арктике», — оценило издание действия российской стороны.
Lenta.ru 08:07
Армия и оружие

Сторожевик «Ярослав Мудрый» отправился к «Академику Черскому»

Группировка российских судов во во главе со сторожевиком «Ярославом Мудрым» направилась в Индийский океан для охраны судна-трубоукладчика «Академик Черский».
Хакасия-Информ вчера в 01:36
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