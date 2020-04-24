Энергетика
РИА НовостиВ Кремле прокомментировали прогнозы по ФНБ
По оценке Deutsche Bank, ликвидных средств ФНБ может хватить на два года, если цена на нефть марки Urals останется на уровне 15 долларов за баррель.
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Сейчас все подсчеты, все прогнозы на следующие два года нужно воспринимать с огромным допуском. Существуют такие расчеты, существуют другие расчеты - два года, четыре года, шесть лет и так далее. Их нужно воспринимать с большим допуском.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельИнтерфакс 06:34
с чего всё началось
Ликвидные резервы Фонда национального благосостояния (ФНБ) Минфина могут быть исчерпаны чуть более чем за два года, если все это время российская нефть Urals будет стоить $15 за баррель.РБКвчера в 17:00
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