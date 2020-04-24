Ликвидные резервы Фонда национального благосостояния (ФНБ) Минфина могут быть исчерпаны чуть более чем за два года, если все это время российская нефть Urals будет стоить $15 за баррель.

с чего всё началось

Сейчас все подсчеты, все прогнозы на следующие два года нужно воспринимать с огромным допуском. Существуют такие расчеты, существуют другие расчеты - два года, четыре года, шесть лет и так далее. Их нужно воспринимать с большим допуском.

По оценке Deutsche Bank, ликвидных средств ФНБ может хватить на два года, если цена на нефть марки Urals останется на уровне 15 долларов за баррель.

В Кремле прокомментировали прогнозы по ФНБ

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