Экономика
Lenta.ruСпрогнозированы сроки исчерпания резервов России
Аналитики утверждают, что этих средств достаточно, чтобы покрывать дефицит нефтегазовых доходов в течение чуть более двух лет. При этом, если цена Urals достигнет 30 долларов за баррель, то срок исчерпания резервов будет ближе к шести годам.
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с чего всё началось
Ликвидные резервы Фонда национального благосостояния (ФНБ) Минфина могут быть исчерпаны чуть более чем за два года, если все это время российская нефть Urals будет стоить $15 за баррель.РБК23 апреля в 17:00
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Армия и оружие
Минобороны закупает способных контролировать полмира роботов
Беспилотный аппарат большой продолжительности полета «Орион» встанет на вооружение Минобороны.
Независимая газета 14:19
Игры
Metro, Far Cry и другие игры продаются с максимальной скидкой
Сервис цифровой дистрибуции GOG запустил выгодную акцию, в рамках которой Metro, Far Cry и другие не менее популярные игры продаются с максимальной скидкой.
Ferra 08:35
Экономика
Производителей антисептиков в России могут освободить от уплаты акциза
В документе говорится, что производителям будет необходимо получить свидетельство на изготовление непищевой продукции в виде геля (или крема-геля), сырьем которой служит спирт.
REGNUM 20:43
Общество
Минюст предложил дополнить закон о наказании за шум в ночное время
В феврале адвокат Тимур Маршани прокомментировал идею ввести штрафы за шум в жилых домах после 19:00.
RT на русском 17:15
Гаджеты
Huawei P30 Lite c 256 ГБ памяти временно продают за 11 тысяч рублей
Huawei P30 Lite c 256 ГБ памяти временно продают за 11 тысяч рублей.
Ferra 12:47
Здоровье
Родные умершего от коронавируса врача Филиппова получат миллион рублей
Как сообщили АБН в пресс-службе главы города, родные медика получат единовременную выплату в размере 1 млн рублей.
АБН 12:39
Происшествия
На Кубани число заразившихся коронавирусом достигло 780
В результате диагноз "коронавирус" на Кубани установлен уже у 780 человек, в том числе зафиксировано 19 случаев летального исхода.
Российская газета 07:07
Общество
Северокорейские СМИ сообщили о работе Ким Чен Ына с документами
Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын продолжает работать с документами, он также направил послание с благодарностью строителям турзоны Вонсан-Кальма.
Российская газета 20:30
Экономика
Банк России снизил с сегодняшнего дня ключевую ставку до 5,5% годовых
Решение о снижении ставки принималось в том числе и для обеспечения финансовой стабильности, отметили в Центробанке.
Эхо Москвы 18:03
Общество
Борис Джонсон вернулся в свою резиденцию после болезни
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон вернулся в свою официальную резиденцию на Даунинг-стрит, 10, после того, как перенес болезнь, вызванную COVID-19.
НТВ 14:35
Происшествия
В Приморье умер третий пациент с коронавирусом
Ранее сообщалось, что в Приморье зафиксировано 254 случая заболевания СОVID-19, выздоровели 24 пациента, умерли двое.
РИА Новости 07:11
Наука
Итальянские учёные обнаружили ген коронавируса COVID-19 на частицах загрязнения воздуха
Группа итальянских учёных из Болонского университета под руководством Леонардо Сатти проводит исследование, целью которого является определение наличия коронавируса в воздухе.
OAnews вчера в 09:57
Общество
Академик РАН назвал срок завершения пандемии коронавируса в России
При благоприятном сценарии эпидемия коронавируса может завершиться в России в июне, говорил ранее советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев.
РБК 17:04
Шоу-бизнес
Регина Тодоренко лишилась титула «Женщина года»
Журнал «Glamour» решил отобрать у 29-летней Регины Тодоренко титул «Женщина года».
Родной город вчера в 14:37
Общество
Алексей Кудрин предложил ввести продовольственные пакеты
Москва, 25 апреля 2020, 13:13 — REGNUM Глава Счетной палаты Алексей Кудрин предложил ввести дополнительные продовольственные пакеты для поддержки граждан на фоне коронавируса и спада экономики.
REGNUM вчера в 06:13
Политика
Песков анонсировал выступление Путина по ситуации с коронавирусом
Президент России Владимир Путин планирует на следующей неделе выступить c новыми заявлениями o ситуации c коронавирусом и связанных c этим ограничениях.
Известия 15:38
Политика
Переходный совет Южного Йемена объявил о самоуправлении
Переходный совет Южного Йемена, сформированный сепаратистами, объявил о режиме самоуправления на юге страны и ввел режим чрезвычайного положения, сообщает в воскресенье агентство Associated Press.
Интерфакс 03:58
Происшествия
На Сахалине выявили 22-го зараженного коронавирусом
Глава региона призвал пассажиров этого рейса, а также московского рейса от 22 апреля, на котором тоже была больная коронавирусом, соблюдать карантин.
РИА Сахалин-Курилы 19:55
Политика
Трамп опроверг информацию о возможном увольнении главы минздрава
Президент США Дональд Трамп опроверг информацию о планах уволить министра здравоохранения Алекса Азара.
Коммерсантъ 19:09
Общество
Безработица в России может вырасти в шесть раз, заявили в ВШЭ
Безработица в России может вырасти в шесть раз, считают в Институте социальной политики НИУ ВШЭ. Об этом пишет газета "Известия".
РИА Новости 17:46
Общество
Минобороны раскрыло число заразившихся коронавирусом военных
Ранее Минобороны не сообщало общее количество заболевших COVID-19 военнослужащих, а из отдельных сообщений до 26 апреля было известно, что заболело менее 100 военнослужащих, главным образом курсантов военных академий.
Ведомости 14:58
Энергетика
WSJ: американская нефтяная компания попросила защиты от кредиторов
Американская нефтедобывающая компания Diamond Offshore в воскресенье объявила себя близкой к банкротству и попросила предоставить ей защиту от кредиторов на основании главы 11 закона о банкротстве США, позволяющей проводить реорганизацию деятельности.
ТАСС 19:00
Общество
Глава Роспотребнадзора призвала продлить режим самоизоляции
Глава Роспотребнадзора Анна Попова считает, что в стране нужно продлить режим самоизоляции, поскольку население успело преодолеть только два инкубационных периода.
MedikForum.ru 24 апреля в 17:31
Происшествия
Умер защищавший Винника адвокат Тимофей Мусатов
В Москве погиб известный российский адвокат Тимофей Мусатов, который защищал Александра Винника.
Газета.Ru 24 апреля в 16:20
Происшествия
Мать и трое детей погибли при пожаре в Алтайском крае
В Алтайском крае в результате пожара погибли трое детей и их мать. По факту возгорания возбуждено уголовное дело.
Известия 07:24
Транспорт
Режим ЧС ввели в Амурской области из-за дефекта моста
В Благовещенске (Амурская область) ввели локальный режим чрезвычайной ситуации.
Известия 07:59
Экономика
Кэшбэк пал под воздействием коронавируса
Банки в России начали менять программы лояльности на своих картах. Это связывают с действиями Центробанка в связи с пандемией коронавируса.
Актуальные комментарии 24 апреля в 06:29