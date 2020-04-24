Экономика

Lenta.ruLenta.ruСпрогнозированы сроки исчерпания резервов России

Аналитики утверждают, что этих средств достаточно, чтобы покрывать дефицит нефтегазовых доходов в течение чуть более двух лет. При этом, если цена Urals достигнет 30 долларов за баррель, то срок исчерпания резервов будет ближе к шести годам.
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с чего всё началось

Deutsche Bank предупредил о риске исчерпания средств ФНБ через два года

Ликвидные резервы Фонда национального благосостояния (ФНБ) Минфина могут быть исчерпаны чуть более чем за два года, если все это время российская нефть Urals будет стоить $15 за баррель.
РБК23 апреля в 17:00

Подробнее о событии

Четыре экономических предрассудка российских властей, или почему никто не торопится спасать утопающих

Комсомольская правда12:43

Когда в России закончатся деньги

URA.Ru02:26

Deutsche Bank предупредил о риске исчерпания средств ФНБ через два года

РБК23 апреля в 17:00

При цене нефти в 15 долларов за баррель средств российского фонда национального благосостояния хватит лишь на 2 года

Эхо Москвы24 апреля в 11:21

Кремль прокомментировал прогноз Deutsche Bank об исчерпании ФНБ

ТАСС24 апреля в 06:49

В Кремле прокомментировали прогнозы по ФНБ

РИА Новости24 апреля в 06:25

Не всё Кремлю масленица: Deutsche Bank увидел скорое исчерпание ФНБ

News.ru24 апреля в 10:39
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Армия и оружие

Минобороны закупает способных контролировать полмира роботов

Беспилотный аппарат большой продолжительности полета «Орион» встанет на вооружение Минобороны.
Независимая газета 14:19
Игры

Metro, Far Cry и другие игры продаются с максимальной скидкой

Сервис цифровой дистрибуции GOG запустил выгодную акцию, в рамках которой Metro, Far Cry и другие не менее популярные игры продаются с максимальной скидкой.
Ferra 08:35
Экономика

Производителей антисептиков в России могут освободить от уплаты акциза

В документе говорится, что производителям будет необходимо получить свидетельство на изготовление непищевой продукции в виде геля (или крема-геля), сырьем которой служит спирт.
REGNUM 20:43
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Общество

Минюст предложил дополнить закон о наказании за шум в ночное время

В феврале адвокат Тимур Маршани прокомментировал идею ввести штрафы за шум в жилых домах после 19:00.
RT на русском 17:15
1,3K
Гаджеты

Huawei P30 Lite c 256 ГБ памяти временно продают за 11 тысяч рублей

Huawei P30 Lite c 256 ГБ памяти временно продают за 11 тысяч рублей.
Ferra 12:47
Здоровье

Родные умершего от коронавируса врача Филиппова получат миллион рублей

Как сообщили АБН в пресс-службе главы города, родные медика получат единовременную выплату в размере 1 млн рублей.
АБН 12:39
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Происшествия

Главврач выпала из окна госпиталя в Красноярске

BFM.ru 02:53
2K
Происшествия

На Кубани число заразившихся коронавирусом достигло 780

В результате диагноз "коронавирус" на Кубани установлен уже у 780 человек, в том числе зафиксировано 19 случаев летального исхода.
Российская газета 07:07
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Общество

Северокорейские СМИ сообщили о работе Ким Чен Ына с документами

Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын продолжает работать с документами, он также направил послание с благодарностью строителям турзоны Вонсан-Кальма.
Российская газета 20:30
Экономика

Банк России снизил с сегодняшнего дня ключевую ставку до 5,5% годовых

Решение о снижении ставки принималось в том числе и для обеспечения финансовой стабильности, отметили в Центробанке.
Эхо Москвы 18:03
Общество

Борис Джонсон вернулся в свою резиденцию после болезни

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон вернулся в свою официальную резиденцию на Даунинг-стрит, 10, после того, как перенес болезнь, вызванную COVID-19.
НТВ 14:35
11
Происшествия

В Приморье умер третий пациент с коронавирусом

Ранее сообщалось, что в Приморье зафиксировано 254 случая заболевания СОVID-19, выздоровели 24 пациента, умерли двое.
РИА Новости 07:11
6
Наука

Итальянские учёные обнаружили ген коронавируса COVID-19 на частицах загрязнения воздуха

Группа итальянских учёных из Болонского университета под руководством Леонардо Сатти проводит исследование, целью которого является определение наличия коронавируса в воздухе.
OAnews вчера в 09:57
Общество

Академик РАН назвал срок завершения пандемии коронавируса в России

При благоприятном сценарии эпидемия коронавируса может завершиться в России в июне, говорил ранее советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев.
РБК 17:04
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Шоу-бизнес

Регина Тодоренко лишилась титула «Женщина года»

Журнал «Glamour» решил отобрать у 29-летней Регины Тодоренко титул «Женщина года».
Родной город вчера в 14:37
856
Общество

Алексей Кудрин предложил ввести продовольственные пакеты

Москва, 25 апреля 2020, 13:13 — REGNUM Глава Счетной палаты Алексей Кудрин предложил ввести дополнительные продовольственные пакеты для поддержки граждан на фоне коронавируса и спада экономики.
REGNUM вчера в 06:13
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Политика

Песков анонсировал выступление Путина по ситуации с коронавирусом

Президент России Владимир Путин планирует на следующей неделе выступить c новыми заявлениями o ситуации c коронавирусом и связанных c этим ограничениях.
Известия 15:38
5,6K
Политика

Переходный совет Южного Йемена объявил о самоуправлении

Переходный совет Южного Йемена, сформированный сепаратистами, объявил о режиме самоуправления на юге страны и ввел режим чрезвычайного положения, сообщает в воскресенье агентство Associated Press.
Интерфакс 03:58
Происшествия

На Сахалине выявили 22-го зараженного коронавирусом

Глава региона призвал пассажиров этого рейса, а также московского рейса от 22 апреля, на котором тоже была больная коронавирусом, соблюдать карантин.
РИА Сахалин-Курилы 19:55
Политика

Трамп опроверг информацию о возможном увольнении главы минздрава

Президент США Дональд Трамп опроверг информацию о планах уволить министра здравоохранения Алекса Азара.
Коммерсантъ 19:09
Культура

В Госдуме попросили ГП проверить сериал «Зулейха открывает глаза»

РИА Новости 11:03
608
Общество

Безработица в России может вырасти в шесть раз, заявили в ВШЭ

Безработица в России может вырасти в шесть раз, считают в Институте социальной политики НИУ ВШЭ. Об этом пишет газета "Известия".
РИА Новости 17:46
5
Общество

Минобороны раскрыло число заразившихся коронавирусом военных

Ранее Минобороны не сообщало общее количество заболевших COVID-19 военнослужащих, а из отдельных сообщений до 26 апреля было известно, что заболело менее 100 военнослужащих, главным образом курсантов военных академий.
Ведомости 14:58
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Энергетика

WSJ: американская нефтяная компания попросила защиты от кредиторов

Американская нефтедобывающая компания Diamond Offshore в воскресенье объявила себя близкой к банкротству и попросила предоставить ей защиту от кредиторов на основании главы 11 закона о банкротстве США, позволяющей проводить реорганизацию деятельности.
ТАСС 19:00
Общество

Глава Роспотребнадзора призвала продлить режим самоизоляции

Глава Роспотребнадзора Анна Попова считает, что в стране нужно продлить режим самоизоляции, поскольку население успело преодолеть только два инкубационных периода.
MedikForum.ru 24 апреля в 17:31
4,5K
Происшествия

Умер защищавший Винника адвокат Тимофей Мусатов

В Москве погиб известный российский адвокат Тимофей Мусатов, который защищал Александра Винника.
Газета.Ru 24 апреля в 16:20
76
Происшествия

Мать и трое детей погибли при пожаре в Алтайском крае

В Алтайском крае в результате пожара погибли трое детей и их мать. По факту возгорания возбуждено уголовное дело.
Известия 07:24
5
Технологии

Facebook запустила сервис Messenger Rooms для видеоконференций

Astera 06:01
5
Транспорт

Режим ЧС ввели в Амурской области из-за дефекта моста

В Благовещенске (Амурская область) ввели локальный режим чрезвычайной ситуации.
Известия 07:59
10
Экономика

Кэшбэк пал под воздействием коронавируса

Банки в России начали менять программы лояльности на своих картах. Это связывают с действиями Центробанка в связи с пандемией коронавируса.
Актуальные комментарии 24 апреля в 06:29
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