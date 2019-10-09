Политика

Суть событийСуть событийПесков назвал «криминальным чтивом» публикацию о спецподразделении ГРУ

Официальный представитель президента России Дмитрий Песков прокомментировал недавнюю публикацию в газете The New York Times. Речь в ней идет о секретном спецподразделении ГРУ, работа которого направлена на дестабилизацию ситуации в Европе.
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Дмитрий Песков
Президент Владимир Путин говорил о том, что Москва заинтересована в добрых отношениях с Европой в целом и отдельными странами. Это неоднократно подтверждалось.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельURA.Ru 07:21

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