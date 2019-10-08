с чего всё началось

Президент Владимир Путин говорил о том, что Москва заинтересована в добрых отношениях с Европой в целом и отдельными странами. Это неоднократно подтверждалось.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал статью в New York Times о том, что "спецподразделения" ГРУ стремятся дестабилизировать Европу, "криминальным чтивом".

В Кремле прокомментировали публикацию NYT о «спецподразделениях ГРУ»

Армия и оружие Трамп назвал худшим решение ввести войска США на Ближний Восток Президент США Дональд Трамп назвал решение ввести войска на Ближний Восток худшим за всю историю страны.

Политика Путин уволил Глазьева с должности советника президента Президент России Владимир Путин освободил от должности советника главы государства Сергея Глазьева.

Происшествия Суд отказался восстановить на службе полицейского, задержавшего Голунова Мосгорсуд отказал в удовлетворении иска бывшего сотрудника УВД по ЗАО Романа Феофанова, который пытался восстановиться на службе после увольнения по "делу Голунова".

Армия и оружие Франция и Германия осудили действия Турции в Сирии Франция, Германия и Великобритания завершают [составление] совместного заявления, в котором будет предельно понятно указано, что мы решительно осуждаем то, о чём сообщается, - заключила она.

Политика Лукашенко заявил о конфликте России и Украины в Донбассе Решение конфликта в Донбассе возможно лишь при желании сторон - России и Украины - сесть за стол переговоров, утверждает президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Авто Ford приступил к производству нового кроссовера Ford Puma Новый компактный кроссовер Ford Puma наконец-то добрался до конвейера. Об этом накануне сообщил Autoevolution.

Общество Точечную застройку в РФ могут запретить Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил запретить точечную застройку в городах России.

Политика Шнуров написал стихотворение об отдыхе Путина в тайге Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров написал стихотворение, в котором порассуждал об отдыхе президента России Владимира Путина в тайге.

Экономика Цены на продукты в России и на Украине сравнили в Сети В Саратове и Киеве сравнивают стоимость одинаковых продуктов в магазинах сети "Ашан".

Происшествия В Германии произошел второй за день инцидент со стрельбой В Ландсберге к востоку от города Галле, где в результате атаки вооруженного злоумышленника погибли два человека, прозвучали выстрелы.

Политика Песков прокомментировал повышение зарплат Путина и Медведева Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал повышение зарплат Владимиру Путину и премьер-министру Дмитрию Медведеву на 4,3%. Он отметил, что изменения произошли в рамках плановой индексации, сообщает РИА «Новости».

Общество Госдума снизила возраст получения негосударственных пенсий Госдума в первом чтении одобрила поправки в законодательство, которые снижают планку возраста, в котором возможно назначение негосударственной пенсии, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.

Политика Путин рассказал, какой должна быть зарплата медработников Медведев, в свою очередь, заявил, что правительство подготовит предложения в этой сфере так, "чтобы эти решения были сбалансированными, но, в то же время, (чтобы) они способствовали закреплению кадров в первичном звене".

Хоккей Хоккеист Кузнецов в первом матче после дисквалификации забросил шайбу Россиянин забросил шайбу в первом матче после дисквалификации за употребление кокаина.

Культура Масляков ответил на слова стендап-комика о поборах в КВН Президент КВН Александр Масляков удивился словам бывшего участника клуба Нурлана Сабурова о взносах для участников команд.

Шоу-бизнес Врач-онколог прокомментировал перевод Заворотнюк на реабилитацию Сегодня в СМИ появилась информация, что Заворотнюк, которая, по неподтвержденным данным, больна глиобластомой, перевели в другой медицинский центр для реабилитации.

Гаджеты «Яндекс» представил колонку «Станция Мини» Устройство представляет собой первую компактную колонку компании, которая поддерживает управление жестами.

Здоровье В Минздраве предложили запретить продажу вейпов несовершеннолетним Главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн заявил о необходимости запретить продажу вейпов молодым людям, не достигшим совершеннолетия, передает ТАСС.

Кино Съемки сериала о Началовой вызвали скандал Работа над сериалом о жизни российской певицы только началась, но уже спровоцировала крупный скандал.

Политика Оценены шансы на «нормандский саммит» после срыва отвода войск Проведение «нормандского саммита» в случае, если развод сил в Донбассе не состоится, будет зависеть от решения глав стран «нормандской четверки», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Политика Фонд Навального внесли в список иностранных агентов Министерство юстиции России включило в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, Фонд борьбы с коррупцией (ФБК).

Общество Тимати поздравил L’One после победы над ним в суде Рэпер Тимати поздравил с днем рождения бывшего участника лейбла Black Star Левана Горозию, известного как L'One.

Происшествия В Подмосковье полицейского уволили за связь с несовершеннолетней По словам собеседника агентства, речь идет о сотруднике патрульно-постовой службы, которого заподозрили в интимной связи с 13-летней девочкой.

Общество Роструд напоминает о длинных выходных в ноябре В этом году в связи с празднованием Дня народного единства россиян ждут трехдневные выходные.

Происшествия Топ-менеджер «Вертолетов России» выпал из окна дома на Рублевке Заместитель гендиректора холдинга «Вертолеты России» (входит в госкорпорацию «Ростех») Игорь Чечиков выпал из окна на втором этаже своего коттеджа на подмосковной Рублевке.