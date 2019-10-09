Политика
РИА НовостиВ Кремле прокомментировали публикацию NYT о «спецподразделениях ГРУ»
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал статью в New York Times о том, что "спецподразделения" ГРУ стремятся дестабилизировать Европу, "криминальным чтивом".
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Происшествия
Два человека погибли при стрельбе в Германии
По меньшей мере два человека погибли во время стрельбы в городе Галле в Германии.
Известия 07:15
Шоу-бизнес
Заворотнюк госпитализировали в центр для тяжелобольных пациентов
Актриса Анастасия Заворотнюк, у которой, по слухам, диагностирован рак мозга, продолжила лечение в реабилитационной клинике для тяжелобольных пациентов.
Газета.Ru 04:11
Политика
NYT рассказала о спецподразделении ГРУ для «дестабилизации Европы»
В "подразделении 29155" служат люди, которые путешествовали в страны Европы, а также прошли "через кровавые войны в Афганистане, Чечене и на Украине", а их работа, "согласно оценке западных разведслужб, настолько секретна, что об их существовании, скорее всего, не знали даже другие подразделения ГРУ".
Газета.Ru 01:51
Армия и оружие
Трамп заявил, что США не стоило отправлять военных на Ближний Восток
Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтону не следовало направлять контингент на Ближний Восток.
RT на русском 07:57
Политика
В Раде отрицают, что Киев мог предотвратить крушение Boeing в Донбассе
Глава парламентского комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества, депутат от фракции "Слуга народа" Богдан Яременко назвал "не совсем правдой", что закрыв воздушное пространство, Киев мог бы предотвратить крушение Boeing в Донбассе.
РИА Новости 07:37
Шоу-бизнес
Муж Лолиты бросил ее ради косметолога из Белоруссии
Ольга работает косметологом, поэтому выглядит очень ухоженной и моложавой.
StarHit.ru 07 октября в 07:11
Армия и оружие
Турецкие войска начали переходить границу с Сирией
Турецкие войска начали пересекать границу с Сирией, сообщает Bloomberg.
BFM.ru 05:05
Происшествия
ФСБ пресекла деятельность сторонников ИГ в девяти регионах
ФСБ совместно со Следственным комитетом пресекла деятельности "благотворительной" организации, которая собирала средства для международных террористических группировок, запрещенных в РФ.
Газета.Ru 05:00
Происшествия
Экс-начальник колонии Кокорина и Мамаева объявлен в розыск
Телеканал 360° 01:52
Политика
Минюст признал фонд Навального иностранным агентом
«Факт соответствия организации признакам некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента, установлен в ходе проведенного Главным управлением Минюста России по Москве текущего контроля за ее деятельностью», – говорится в сообщении ведомства.
Ведомости 05:10
Происшествия
В Москву прибыл поезд из Берлина с радиоактивным вагоном
BFM.ru вчера в 12:36
Политика
Против Порошенко завели новое дело
Госбюро расследований Украины возбудило очередное дело против бывшего президента Петра Порошенко, передает агентство "Украинские новости".
РИА Новости 03:59
Политика
Националисты подрались с украинской полицией в Донбассе
Между полицейскими и представителями украинских националистических организаций, следовавшими в район разведения сил и средств в Донбассе, произошли столкновения на блокпосту в районе города Кременная Луганской области.
Lenta.ru 06:15
Политика
Валентина Матвиенко потребовала соразмерного наказания для Google и Facebook
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко рассказала, каким должно быть наказание для компаний Google и Facebook.
iReactor 08:13
Космос
«Спектр-РГ» подвергся неизвестному воздействию в космосе
Российско-германская космическая обсерватория «Спектр-РГ» подверглась неизвестному воздействию в космосе.
Профиль вчера в 09:28
Космос
Ракета «Протон-М» стартовала с космодрома Байконур
Говорит Москва 06:27
Общество
СМИ нашли в открытом доступе номера спецсвязи Бастрыкина и Памфиловой
Более сотни номеров спецсвязи высших чиновников и руководителей регионов оказались в открытом доступе на сайте госзакупок, сообщает «Медуза».
РБК 02:59
Армия и оружие
В ЛНР заявили о срыве разведения сил у Золотого в Донбассе
«Согласно ранее обговорённой процедуре, Народная милиция сигналом белой ракеты в 12:00 уведомила украинскую сторону о своей готовности к выполнению мероприятий по возобновлению разведения сил и средств», — приводит его слова «Луганский информационный центр».
RT на русском 06:14
Кино
Российский фильм «Дылда» вошел в число претендентов на «Оскар»
Драма «Дылда» российского режиссера Кантемира Балагова номинирована на премию «Оскар» в категории «Международный художественный фильм».
ФедералПресс 07 октября в 18:00
Авто
Nissan отзывает 162 тысячи автомобилей в России
Тарантас Ньюс 04:48
Армия и оружие
The National Interest назвал лучшие российские танки
Список лучших советских и российских танков составили журналисты американского военного издания The National Interest.
ТК Звезда 07 октября в 10:45
Шоу-бизнес
Кирилл Сафонов выложил свадебное фото дочери и дал ей наставления
8 октября Кирилл Сафонов выложил фотографию со свадьбы Анастасии Сафоновой и Стивена Мерфи, которая состоялась 6 октября.
Woman.ru 07:29
Происшествия
Следственный комитет завершил расследование смерти Дмитрия Марьянова
Следственный комитет России по Московской области передал в прокуратуру расследование дела о смерти актера Дмитрия Марьянова и назвал причину трагедии.
Газета.Ru вчера в 08:39
Экономика
ФРС США снова начнет скупать активы
Федеральная резервная система (ФРС) США вскоре возобновит покупку казначейских бумаг, но сделано это будет не в рамках денежно-кредитной политики и не для стимулирования экономики, заявил председатель ФРС Джером Пауэлл.
Ведомости 06:22
Теннис
Хачанов вышел в третий круг турнира в Шанхае
Российский теннисист Карен Хачанов в матче второго круга турнира АТР 1000 в Шанхае одержал победу в двух сетах над американцем Тейлором Фритцем.
Нева Спорт 03:32
Армия и оружие
Юг России прикроют сверхмощными радарами «Ниобий-СВ»
Первая партия серийных радиолокационных станций (РЛС) «Ниобий-СВ» поступит в Южный военный округ до конца 2019 года, их разместят в Крыму и на юге России, сообщили в Минобороны РФ.
ФАН вчера в 20:24
Политика
«Нафтогаз» выступил против продления старого контракта на транзит газа
«Если российская сторона говорит, что они хотят какие-то краткие условия, другие объёмы, тогда логично с нашей стороны занять позицию, и мы её занимаем, что это должен быть только новый контракт, только по европейскому праву, только с новым оператором», — заявил Коболев, отметив, что не понимает, по какой причине украинской стороне может быть интересно продление старого контракта.
RT на русском 05:43
Космос
Почему НАСА раздражает гигантская ракета Илона Маска
Заключив контракт с НАСА в 2014 году, SpaceX первоначально заявлял, что подготовит аппарат, на котором астронавты смогут полететь к 2017 году.
AstroNews.ru вчера в 08:11
Финансы
ВТБ больше не принимает вклады в евро
Банк ВТБ с 8 октября не принимает вклады в евро, для клиентов будут доступны только накопительные и текущие счета.
Коммерсантъ вчера в 07:31
Футбол
Телеведущая прокомментировала просьбу фанатов «Наполи» показать грудь
Телеведущая из Италии Дилетта Леотта прокомментировала эпизод с просьбой болельщиков «Наполи» показать грудь.
ИнфоСМИ 05:31