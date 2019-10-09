Политика

Москва 24Москва 24В Кремле прокомментировали публикацию о «спецподразделениях ГРУ»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков счел "криминальным чтивом" статью о подразделении ГРУ по дестабилизации Европы.
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Дмитрий Песков
Президент Владимир Путин говорил о том, что Москва заинтересована в добрых отношениях с Европой в целом и отдельными странами. Это неоднократно подтверждалось.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельURA.Ru 07:21

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