Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил журналистам, что публикация расшифровки телефонной беседы лидеров США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского — внутреннее дело двух стран.

В Кремле прокомментировали публикацию разговора Трампа и Зеленского

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