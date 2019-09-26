Политика
РИА НовостиВ Кремле прокомментировали публикацию разговора Трампа и Зеленского
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил журналистам, что публикация расшифровки телефонной беседы лидеров США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского — внутреннее дело двух стран.
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Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 13:06, Вашингтон
Политика
США расширили санкции против РФ
Вашингтон ввел ограничительные меры против пяти российских судов, базирующейся в Москве компании Maitime Assistance LLC и трех граждан РФ из-за нарушения санкционного режима в отношении Сирии.
Российская газета 11:10
Общество
МЧС подтвердило запрет курения на балконах
МЧС России подтвердило запрет на курение на балконах и лоджиях квартир жилых домов.
Ведомости 12:42
Политика
Опубликована жалоба разведки США на разговор Трампа с Зеленским
В США опубликовали текст жалобы председателю спецкомитета по разведке палаты представителей Конгресса США, поданная сотрудником разведки по поводу телефонного разговора американского президента Дональда Трампа с главой Украины Владимиром Зеленским.
Lenta.ru 09:16
Политика
Лукашенко усомнился в возможности возвращения Крыма Украине
Президент Белоруссии Александр Лукашенко отрицательно ответил на вопрос украинской журналистки о возможном возвращении Крыма в состав Украины.
Известия 05:34
Спорт
Глава РУСАДА заявил, что его системно и безосновательно дискредитируют
Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус в открытом письме, которое оказалось в распоряжении РИА Новости, заявил, что после интервью французскому изданию L'Equipe его пытаются безосновательно дискредитировать.
РИА Новости 03:09
Технологии
Экс-глава Nokia в России займется внедрением систем «суверенного Рунета»
Для внедрения систем фильтрации трафика (Deep Packet Inspection; DPI) на сетях операторов связи России с целью реализации закона о «суверенном Рунете» была создана компания «Данные — центр обработки и автоматизации» (ДЦОА).
РБК 12:22
Политика
В Чечне опровергли слухи о серьезном заболевании Рамзана Кадырова
Авторы некоторых телеграмм-каналов сообщили, что Рамзана Кадырова готовят к отправке в Москву.
Телекомпания Грозный 11:03
Политика
Бывший глава ДНР возглавил администрацию Элисты
Коммерсантъ 12:54
Политика
США ввели санкции против Рауля Кастро
США внесли в санкционные списки первого секретаря ЦК Коммунистической партии Кубы Рауля Кастро и его семью за причастность к нарушению прав человека.
RT на русском 12:43
Армия и оружие
В Сирии начнёт работу судоремонтная мастерская
RT на русском 12:46
Политика
МИД предложил ответ на невыдачу американских виз российским делегатам
Москва предложила перенести заседание Первого комитета (Комиссия по разоружению) Генеральной ассамблеи ООН из США в другую страну в ответ на невыдачу американских виз российским делегатам, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.
РИА Новости 11:40
Космос
Визуализация НАСА показывает искривленный мир черной дыры
Визуализация моделирует появление черной дыры, в которой падающее вещество собралось в тонкую горячую структуру, называемую аккреционным диском.
AstroNews.ru вчера в 17:38
Происшествия
Уволенные из-за дела Голунова полицейские подали в суд
Полковник Андрей Щиров, сержант Роман Феофанов и оперативник Максим Уметбаев, которые были уволены из-за дела журналиста Ивана Голунова, которого сначала обвинили в распространении наркотиков, а потом отпустили, подали иски в Мосгорсуд к столичному главку МВД с требованием восстановить их на службе.
Московский Комсомолец 11:25
Общество
Роскомнадзор выявил нарушения у Mercedes, Sony и Huawei
Роскомнадзор завершил проверки российских представительств компаний Mercedes-Benz, Sony и Huawei, в отдельных случаях были выявлены нарушения условий обработки и уничтожения персональных данных.
RT на русском 11:37
Футбол
Кокорин приступил к тренировкам с «Зенитом-2»
Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов выложил в Instagram фото с Кокориным в Удельном парке, где сейчас готовится вторая петербургская команда.
МР7.ру 09:46
Футбол
Роналду стал одним из худших исполнителей штрафных в Италии
Нападающий "Ювентус" Криштиану Роналду занимает второе место в списке худших исполнителей штрафных в прошлом сезоне в чемпионате Италии.
Pravda.Ru 10:39
Общество
В Гидрометцентре рассказали про работающие народные приметы
Доверять можно только двум народным приметам, рассказал агентству ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Российская газета 11:05
Происшествия
Скончался адвокат Александра Кокорина
Адвокат Андрей Ромашов, защищавший в суде футболиста санкт-петербургского "Зенита" и сборной России Александра Кокорина, умер во вторник.
Российская газета 03:32
Футбол
РФС: меры ограничения для болельщиков «Спартака» были недопустимыми
Директор по коммуникациям Российского футбольного союза (РФС) Кирилл Мельников заявил РИА Новости, что меры ограничения для болельщиков, допущенные на матче Кубка России между "КАМАЗом" и "Спартаком", являются недопустимым нарушением требований безопасности.
РИА Новости 11:18
Наука
Поставлен новый рекорд квантовой суперпозиции
Naked Science 24 сентября в 16:28
Шоу-бизнес
Максим Галкин сравнил себя с Ксенией Собчак
На днях решил сравнить себя с другими медийными персонами Максим Галкин. Программа посчитала его похожим на Ксению Собчак.
ИнфоСМИ 06:53
Экономика
Росстандарт: Качество топлива не соответствует нормам на 8,8% АЗС
Качество топлива не соответствует стандартам на 8,8 процента проверенных заправок.
Российская газета 10:39
Происшествия
В доме китайского чиновника нашли 13,5 тонн золота
В ходе обысков у бывшего мэра китайского города Ганьчжоу Чжан Ци полиция нашла 13,5 тонны золота, сообщают РИА "Новости".
Газета.Ru 06:52
Политика
Посредники организовали встречу Лаврова с главой МИД Грузии
На полях Генассамблеи ООН состоялась встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с главой МИД Грузии Давидом Залкалиани.
Российская газета 10:35
Происшествия
В Москве таксист избил актера из «Шапито-шоу», пишут СМИ
В Москве таксист избил актера Степана Девонина, сообщает РЕН ТВ. По данным телеканала, инцидент произошел на Ботанической улице.
РИА Новости 07:30