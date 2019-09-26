Политика

РИА НовостиРИА НовостиВ Кремле прокомментировали публикацию разговора Трампа и Зеленского

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил журналистам, что публикация расшифровки телефонной беседы лидеров США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского — внутреннее дело двух стран.
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В Кремле прокомментировали публикацию разговора Трампа и Зеленского

РИА Новости05:51

Кремль отказался комментировать публикацию переговоров Трампа с Зеленским

РБК05:27

В Кремле отреагировали на стенограмму разговора Трампа с Зеленским

RT на русском04:53

Кремль прокомментировал публикацию переговоров Трампа и Зеленского

Московский Комсомолец04:57

Песков назвал публикацию стенограммы беседы Трампа с Зеленским делом США и Украины

Интерфакс04:56

Песков прокомментировал публикацию разговора Зеленского и Трампа

Ведомости04:59

В Кремле не комментируют разговор Трампа с Зеленским

ТАСС04:48
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Происшествия

Прокуратура подтвердила факт насилия над заключенным пермской колонии

Российская газета 04:32
Игры

Новая Medal of Honor от Respawn будет эксклюзивом Oculus Rift

3DNews 04:07
Происшествия

Суд отпустил на свободу фигуранта дела о массовых беспорядках Миняйло

Басманный суд отпустил на свободу фигуранта дела о массовых беспорядках в центре Москвы Алексея Миняйло, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 09:18
Единоборства

Хабиб Нурмагомедов проведет следующий бой весной

Вести.Ru 04:12
Происшествия

В Оренбурге арестовали священника Николая Стремского

ТАСС вчера в 11:21
Политика

Опубликована жалоба разведки США на разговор Трампа с Зеленским

В США опубликовали текст жалобы председателю спецкомитета по разведке Палаты представителей Конгресса США, поданная сотрудником разведки по поводу телефонного разговора американского президента Дональда Трампа с главой Украины Владимиром Зеленским.
Lenta.ru 09:16
Общество

На рынке появились гендерно-нейтральные куклы Барби

Американская компания Mattel, производящая с 1959 года знаменитые игрушки под названием Барби, запустила новую линейку - гендерно-нейтральных кукол.
Российская газета вчера в 14:28
Происшествия

Подозреваемая в убийстве ребенка в Тюменской области признала вину

РИА Новости 05:49
Политика

Умер бывший президент Франции Жак Ширак

Коммерсантъ 06:24
Общество

В России запретят курить на балконах

В России изменились Правила противопожарного режима, теперь на балконах и в комнатах жилых домов, общежитий и гостиниц запрещено пользоваться открытым огнем.
РИА Новости 07:40
Политика

Лавров пообещал ответные меры на невыдачу виз США российским делегатам

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва подготовит ответные меры в связи с невыдачей американских виз российским делегатам на сессию Генассамблеи ООН и на конференцию по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).
RT на русском вчера в 13:35
Политика

Лукашенко объявил вопрос принадлежности Крыма закрытым навсегда

Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.
Взгляд.ру 05:42
Автоспорт

В Кремле высказались о переносе этапа «Формулы-1» из Сочи в Петербург

Газета.Ru 09:21
Политика

Зеленский рассказал о разговоре с Лавровым

Украинский президент Владимир Зеленский поведал, о чем он разговаривал с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым в Нью-Йорке.
Газета.Ru вчера в 23:29
Политика

Телеканал «112 Украина» лишили лицензии на вещание

Национальный совет по телевидению и радиовещанию Украины лишил в четверг все пять телекомпаний, входящих в холдинг "112 Украина", лицензий на эфирное вещание на всей территории страны.
ТАСС 06:46
Происшествия

Суд по делу Устинова перенесли на 30 сентября

Коммерсантъ 04:04
Политика

В НАТО отвергли предложение России о моратории на размещение РСМД

РИА Новости вчера в 22:41
Политика

Глава ДНР отверг идею Лукашенко о миротворцах в Донбассе

Газета.Ru 09:34
Политика

Лавров оценил отказ Белоруссии разместить у себя военную базу РФ

Глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал отказ Белоруссии размещать на своей территории российскую военную базу.
Южный Федеральный 05:13
Происшествия

Число пострадавших после ЧП с самолетом в Барнауле возросло

Количество пострадавших из-за жесткой посадки самолета, у которого загорелась стойка шасси в барнаульском аэропорту, увеличилось.
Газета.Ru вчера в 15:28
Транспорт

В России предложили по-новому бороться со снегом на дорогах

Российские инженеры предложили бороться с обледенением дорожной части и сугробами на проезжей части при помощи электропроводящего бетона, используя так называемые «теплые дороги».
Lenta.ru 01:40
Экономика

Российские власти «помогли» торговле продуктами и все испортили

В Минэкономики считают, что на ситуацию повлияли другие действия властей, пишет «Коммерсантъ».
Lenta.ru 09:45
Шоу-бизнес

Кристина Асмус: «Хватит уже нас и читателя разводить»

Повод «развести» пару актрисы и юмориста показался существенным — Кристине «100 раз сегодня за комментарием позвонили», как она ответила подписчице под постом в Инстаграм.
WomanHit.ru вчера в 02:16
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Владелец «Монако» поздравил Головина после победы над «Ниццей»

Евро-футбол.ру вчера в 03:06
Происшествия

Авиационные власти опровергли опасное сближение самолетов над Москвой

Опасного сближения самолетов компаний Swiss и NordStar в московском воздушном пространстве не происходило, сообщил РБК представитель ФГУП «Госкорпорация по организации воздушного движения» Николай Ивашов.
РБК 09:39
Общество

Батурина вышла из правления благотворительного фонда мэрии Лондона

Президент компании Inteco Management и супруга экс-мэра Москвы Елена Батурина ушла с поста члена правления благотворительной организации мэрии Лондона, куда она вошла якобы по представлению нынешнего британского премьера Бориса Джонсона, пишет в четверг газета Times.
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Игры

The Last of Us Part II выйдет 21 февраля

Матч ТВ вчера в 07:43
Наука

В чае из пакетиков обнаружили миллиарды частиц микропластика

Канадские ученые нашли в чае, заверенном с помощью пакетика из пластиковой сетки, 11,6 миллиарда микрочастиц и больше трех миллиардов наночастиц нейлона и полиэтилентерефталата.
N+1 09:04
Авто

Кроссовер от Aston Martin получит самый мощный V8 фирмы

Стало известно, что кроссовер Aston Martin DBX получит самый мощный V8, который когда-либо производился британской фирмой.
UsedCars.ru вчера в 09:55
Шоу-бизнес

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Издание «Дни.ру» сообщает, что Анастасия Заворотнюк составила завещание в больнице.
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Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
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