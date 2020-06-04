Президент России Владимир Путин на совещании по ЧП в Норильске, прошедшем накануне, увидел расхождение данных о моменте поступления информации по линии официальных ведомств. Об этом в четверг, 4 июня, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

В Кремле прокомментировали расхождение данных о ЧП в Норильске

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