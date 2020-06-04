Политика
ИзвестияВ Кремле прокомментировали расхождение данных о ЧП в Норильске
Президент России Владимир Путин на совещании по ЧП в Норильске, прошедшем накануне, увидел расхождение данных о моменте поступления информации по линии официальных ведомств. Об этом в четверг, 4 июня, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
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Политика
Путин заявил, что ситуация с коронавирусом в России улучшается
Президент России Владимир Путин констатировал улучшение ситуации с коронавирусом в РФ.
ТАСС 07:39
Общество
Выплаты за «президентские» выходные не включат в средний заработок
Минобороны перебрасывает военных для восстановления моста в Заполярье [видео] 03 06 2020 Средний заработок считают, исходя из фактически начисленной зарплаты и отработанного времени за предшествующие 12 месяцев.
Северпост вчера в 04:15
Общество
Спикер Мосгордумы отказался подать в отставку из-за расследования ФБК
Позднее Навальный опубликовал в своем блоге расследование, в котором утверждалось, что Шапошников в декларациях, которые подавал ранее, не отразил то, что в 2018 году внес в уставной капитал своей компании 870 млн руб. Речь идет о деньгах, которые депутат в 2018 году перечислил на баланс ООО "Ваш консалтинг".
РБК 08:38
Общество
Губернатор Кубани продлил режим карантина до 21 июня
В четверг днем на заседании регионального Оперативного штаба губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщил, что режим карантина по коронавирусу, который действует на территории края с конца марта, будет продлен до 21 июня.
Российская газета 05:49
Шоу-бизнес
«Рабочая сторона»: Асмус показала фото сочных ягодиц
«Рабочая сторона», — написала в подписи к публикации Асмус. Фанаты мгновенно отреагировали на пост знаменитости.
Московский Комсомолец 06:08
Общество
В Ростуризме назвали сроки открытия пляжей Юга России
Будущее России. Национальные проекты вчера в 09:34
Шоу-бизнес
Собчак рассказала о судьбе «особенной» дочери Федора Бондарчука
Развод Светланы и Фёдора не отразился на Варваре — родители продолжили уделять достаточно внимания девочке, которой исполнился уже 21 год. скриншот видеоролика интервью Ксении Собчак со Светланой Бондарчук Бондарчук не впервые появляется на съемках у Ксении.
Версия.Инфо вчера в 03:45
Политика
Глава Центризбиркома рассказала о процедуре электронного голосования
Ранее 4 июня глава Минкомсвязи Максут Шадаев заявил, что портал госуслуг готов к приему заявок от граждан, желающих принять участие в электронном голосовании по поправкам в Конституцию.
Известия 09:14
Спорт
В симуляторе eFootball PES 2020 появилась «Газпром Арена»
Добавим, что обновление eFootball PES 2020 доступно бесплатно для владельцев игры на платформах PlayStation 4, Xbox One и Steam.
Петербургский дневник 07:48
Кино
Екатерина Гусева рассказала, почему избегала работать с Безруковым
43-летняя российская актриса Екатерина Гусева, которую отечественный зритель до сих пор помнит в первую очередь как Ольгу, жену Саши Белого из "Бригады", рассказала, почему какое-то время избегала съемок с Сергеем Безруковым.
Российская газета вчера в 12:10
Наука
Создан «черный азот», который является аналогом графена
В лабораторных условиях ученые при высокой температуре и высоком давлении из азота создали такую структуру, которая характерна для черного фосфора.
Goroday.ru вчера в 02:52
Футбол
Гол Павлюченко признали лучшим в истории сборной на чемпионатах Европы
ProstoProSport 02 июня в 10:00
Общество
Уточнена цена российского новейшего беспилотника «Охотник»
Уточнена цена российского новейшего беспилотника "Охотник". Об этом сообщили журналисты из "Известий".
Piter.tv 02:02
Политика
Путин возмутился докладом губернатора о разливе топлива в Норильске
Президент России Владимир Путин удивился докладу губернатора Красноярского края Александра Усса о разливе топлива в Норильске.
Известия вчера в 09:16
Общество
Минстрой утвердил критерии стандартного жилья
Министерство строительства и ЖКХ утвердило критерии стандартного жилья и требования к его внутренней отделке.
ТАСС 05:50
Политика
Свердловские депутаты отказали в доверии Путину
Почти 200 депутатов российских муниципальных образований и региональных парламентов подписали открытое письмо против внесения изменений в Конституцию.
Уралинформбюро 02:44
Общество
YouTube заблокировал гомофобную рекламу поправок к Конституции
Сегодня, 4 июня, видеохостинг YouTube заблокировал агитационный ролик медиагруппы «Патриот», призывающий голосовать за поправки к Конституции РФ.
Коммерсантъ 08:45
Общество
Собянин допустил сохранение масочного режима в Москве до зимы
В мае Собянин уже связывал снятие ограничений, введенных в Москве из-за распространения коронавируса, с появлением вакцины от COVID-19.
Ведомости 01:46
Экономика
Сбербанк отменил «банковский роуминг» по всей стране
Закон об отмене "банковского роуминга", который предусматривает отмену комиссии за межрегиональные переводы между счетами граждан в одном банке, вступает в силу только в июне.
ТАСС 01 июня в 17:00
Культура
Юрий Лоза ответил Киркорову, назвавшему его «аппендицитом»
Накануне.Ru вчера в 01:19
Кино
Александр Невский завершил работу над фильмом с дочерью Ван Дамма
Небезызвестный и по-своему даже легендарный культурист, актёр, режиссёр и продюсер Александр Невский завершил работу над своим новым фильмом.
Российская газета вчера в 06:55
Авто
Toyota представил обновленный пикап Toyota Hilux
Вместе с Toyota Fortuner в Таиланде дебютировал и обновленный пикап Hilux.
Автоновости дня 02:08
Авто
В РФ введут штраф за брошенные автомобили
Автоновости дня 03:55
Кино
Каннский кинофестиваль раскрыл программу
Отборочный комитет Каннского фестиваля опубликовал официальную программу 2020 года, включающую в себя 56 кинокартин.
Live24 вчера в 15:11
Авто
Audi в России начала продажи нового универсала Audi A6 Avant
Российские дилеры Audi начали прием заказов на новый универсал Audi A6 Avant, а также на новые модификации седана Audi A6 45 TDI quattro и лифтбека Audi A7 Sportback 45 TDI quattro.
Автоновости дня вчера в 05:29
Наука
Палеонтологи реконструировали трапезу панцирного динозавра
Высокая степень сохранности останков панцирного динозавра Borealopelta markmitchelli позволила палеонтологам из Королевского музея палеонтологии Тиррелла, Брандонского университета и Университета Саскачевана проанализировать содержимое желудка ископаемого.
Evo-rus.com 03:04
Шоу-бизнес
Похудевший Михаил Боярский рассказал о своем самочувствии
ТВ Центр вчера в 07:48
Общество
Владелец русского ресторана в США рассказал о защите от протестующих
Владелец ресторана русской кухни Pushkin в американском Сан-Диего Айк Газарян рассказал, как вместе с друзьями защищал заведение от участников массовых беспорядков.
Rambler News Service вчера в 00:46
Путешествия
Туристы стали отказываться от отдыха в Сочи из-за новых правил
Вчера в Москве пресс-секретарь РСТ Ирина Тюрина рассказала, что многие туристы уже отказались от посещения сочинских отелей и санаториев.
Cod23.ru вчера в 01:12