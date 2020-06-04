Политика

ИзвестияИзвестияВ Кремле прокомментировали расхождение данных о ЧП в Норильске

Президент России Владимир Путин на совещании по ЧП в Норильске, прошедшем накануне, увидел расхождение данных о моменте поступления информации по линии официальных ведомств. Об этом в четверг, 4 июня, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
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Путин поручил разобраться в путанице с оповещением о ЧП под Норильском

Коммерсантъ05:46

Расхождение данных: Песков рассказал, как Путин узнал о ЧП в Норильске

Вести.Ru05:41

Кремль ответил на данные «Норникеля» о своевременном оповещении о ЧП

РБК05:17

В Кремле назвали причину подключения правоохранителей к ЧП в Норильске

РИА Новости05:26

В Кремле прокомментировали расхождение данных о ЧП в Норильске

Известия05:24

Песков рассказал, как Путин узнал о ЧП в Норильске

Life.ru05:20

Песков: правоохранители найдут истину о том, как шло информирование о ЧП в Норильске

ТАСС05:28
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Культура

Новый облик Волка из перезапуска «Ну, погоди!» слили в сеть

Lenta.ru 06:28
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Политика

Путин заявил, что ситуация с коронавирусом в России улучшается

Президент России Владимир Путин констатировал улучшение ситуации с коронавирусом в РФ.
ТАСС 07:39
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Общество

Выплаты за «президентские» выходные не включат в средний заработок

Минобороны перебрасывает военных для восстановления моста в Заполярье [видео] 03 06 2020 Средний заработок считают, исходя из фактически начисленной зарплаты и отработанного времени за предшествующие 12 месяцев.
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Общество

Спикер Мосгордумы отказался подать в отставку из-за расследования ФБК

Позднее Навальный опубликовал в своем блоге расследование, в котором утверждалось, что Шапошников в декларациях, которые подавал ранее, не отразил то, что в 2018 году внес в уставной капитал своей компании 870 млн руб. Речь идет о деньгах, которые депутат в 2018 году перечислил на баланс ООО "Ваш консалтинг".
РБК 08:38
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Общество

Губернатор Кубани продлил режим карантина до 21 июня

В четверг днем на заседании регионального Оперативного штаба губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщил, что режим карантина по коронавирусу, который действует на территории края с конца марта, будет продлен до 21 июня.
Российская газета 05:49
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Шоу-бизнес

«Рабочая сторона»: Асмус показала фото сочных ягодиц

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Московский Комсомолец 06:08
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Общество

В Ростуризме назвали сроки открытия пляжей Юга России

Будущее России. Национальные проекты вчера в 09:34
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Шоу-бизнес

Собчак рассказала о судьбе «особенной» дочери Федора Бондарчука

Развод Светланы и Фёдора не отразился на Варваре — родители продолжили уделять достаточно внимания девочке, которой исполнился уже 21 год. скриншот видеоролика интервью Ксении Собчак со Светланой Бондарчук Бондарчук не впервые появляется на съемках у Ксении.
Версия.Инфо вчера в 03:45
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Политика

Глава Центризбиркома рассказала о процедуре электронного голосования

Ранее 4 июня глава Минкомсвязи Максут Шадаев заявил, что портал госуслуг готов к приему заявок от граждан, желающих принять участие в электронном голосовании по поправкам в Конституцию.
Известия 09:14
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Спорт

В симуляторе eFootball PES 2020 появилась «Газпром Арена»

Добавим, что обновление eFootball PES 2020 доступно бесплатно для владельцев игры на платформах PlayStation 4, Xbox One и Steam.
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Кино

Екатерина Гусева рассказала, почему избегала работать с Безруковым

43-летняя российская актриса Екатерина Гусева, которую отечественный зритель до сих пор помнит в первую очередь как Ольгу, жену Саши Белого из "Бригады", рассказала, почему какое-то время избегала съемок с Сергеем Безруковым.
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Наука

Создан «черный азот», который является аналогом графена

В лабораторных условиях ученые при высокой температуре и высоком давлении из азота создали такую структуру, которая характерна для черного фосфора.
Goroday.ru вчера в 02:52
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Футбол

Гол Павлюченко признали лучшим в истории сборной на чемпионатах Европы

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Общество

Уточнена цена российского новейшего беспилотника «Охотник»

Уточнена цена российского новейшего беспилотника "Охотник". Об этом сообщили журналисты из "Известий".
Piter.tv 02:02
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Политика

Путин возмутился докладом губернатора о разливе топлива в Норильске

Президент России Владимир Путин удивился докладу губернатора Красноярского края Александра Усса о разливе топлива в Норильске.
Известия вчера в 09:16
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Общество

Минстрой утвердил критерии стандартного жилья

Министерство строительства и ЖКХ утвердило критерии стандартного жилья и требования к его внутренней отделке.
ТАСС 05:50
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Политика

Свердловские депутаты отказали в доверии Путину

Почти 200 депутатов российских муниципальных образований и региональных парламентов подписали открытое письмо против внесения изменений в Конституцию.
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Общество

YouTube заблокировал гомофобную рекламу поправок к Конституции

Сегодня, 4 июня, видеохостинг YouTube заблокировал агитационный ролик медиагруппы «Патриот», призывающий голосовать за поправки к Конституции РФ.
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Общество

Собянин допустил сохранение масочного режима в Москве до зимы

В мае Собянин уже связывал снятие ограничений, введенных в Москве из-за распространения коронавируса, с появлением вакцины от COVID-19.
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Экономика

Сбербанк отменил «банковский роуминг» по всей стране

Закон об отмене "банковского роуминга", который предусматривает отмену комиссии за межрегиональные переводы между счетами граждан в одном банке, вступает в силу только в июне.
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Культура

Юрий Лоза ответил Киркорову, назвавшему его «аппендицитом»

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Кино

Александр Невский завершил работу над фильмом с дочерью Ван Дамма

Небезызвестный и по-своему даже легендарный культурист, актёр, режиссёр и продюсер Александр Невский завершил работу над своим новым фильмом.
Российская газета вчера в 06:55
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Авто

Toyota представил обновленный пикап Toyota Hilux

Вместе с Toyota Fortuner в Таиланде дебютировал и обновленный пикап Hilux.
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В РФ введут штраф за брошенные автомобили

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Кино

Каннский кинофестиваль раскрыл программу

Отборочный комитет Каннского фестиваля опубликовал официальную программу 2020 года, включающую в себя 56 кинокартин.
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Audi в России начала продажи нового универсала Audi A6 Avant

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Палеонтологи реконструировали трапезу панцирного динозавра

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Шоу-бизнес

Похудевший Михаил Боярский рассказал о своем самочувствии

ТВ Центр вчера в 07:48
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Общество

Владелец русского ресторана в США рассказал о защите от протестующих

Владелец ресторана русской кухни Pushkin в американском Сан-Диего Айк Газарян рассказал, как вместе с друзьями защищал заведение от участников массовых беспорядков.
Rambler News Service вчера в 00:46
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Туристы стали отказываться от отдыха в Сочи из-за новых правил

Вчера в Москве пресс-секретарь РСТ Ирина Тюрина рассказала, что многие туристы уже отказались от посещения сочинских отелей и санаториев.
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