Политика
Свободная ПрессаВ Кремле прокомментировали расследование Навального о прокуроре Москвы
Перед назначением Дениса Попова на должность прокурора Москвы была проведена тщательная проверка, нарушений выявлено не было. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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Общество
Сахалин продолжит «вбухивать» деньги в «Горный воздух», обделяя районы
Болотников продолжил тему, но свернул немного в другое русло: выяснил, что обеспеченность населения спортивными объектами минспорт считает по федеральной методике, пока мы еле перевалили за половину от норматива, к 2024 году будет 55 процентов от установленной планки.
Сахалин.Инфо 05:41
Общество
НАБУ задержало бывших и действующих работников Нацбанка
Антикоррупционное бюро Украины задержало бывших и действующих должностных лиц Национального банка по подозрению в завладении 1,2 миллиарда гривен (49 миллионов долларов ред) стабилизационного кредита для VAB банк, выданного в 2014 году, сообщила пресс-служба бюро.
РИА Новости 16:45
Спорт
Глава WADA анонсировал лишение статуса соответствия РУСАДА
Глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Крэйг Риди ожидает, что после доклада экспертов Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) будет будет лишено статуса соответствия, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 15:17
Политика
Президент Боливии Моралес подал в отставку
Президент Боливии Эво Моралес объявил 10 ноября об отставке.
Российская газета вчера в 16:24
Хоккей
«Даллас» выведет из обращения номер Сергея Зубова
«Даллас» выведет из обращения 56-й номер, под которым ранее выступал защитник Сергей Зубов.
Чемпионат 11:17
Происшествия
Суд арестовал подозреваемого в убийстве аспирантки доцента СПбГУ
Октябрьской районный суд Петербурга принял решение арестовать на два месяца преподавателя истории Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Олега Соколова, оглашение решения транслировало издание «Фонтанка».
Ведомости 09:04
Политика
«Нафтогаз» призвал «Газпром» «показать свою Суджу»
"Нафтогаз" призвал "Газпром" разрешить Киеву провести проверку газоизмерительной станции "Суджа", заявил глава украинской компании Андрей Коболев.
РИА Новости 14:32
Футбол
СМИ: Тедеско пригласил на обед весь персонал «Спартака»
Как сообщает «Спорт-Экспресс», на обед приглашены все — от врачей, массажистов, администраторов и до водителя автобуса.
RT на русском 13:24
Общество
Песков назвал сумму, украденную при строительстве космодрома Восточный
По данным Пескова, за время строительства Восточного было похищено 11 млрд рублей, возвращено 3,5 млрд.
Народные новости 07:57
Политика
Депутат бундестага считает Крым российским
Депутат бундестага Антон Фризен ( партия "Альтернатива для Германии") заявил, что Крым являлся и является российским, и никакие санкции, введенные Евросоюзом в отношении России, не повлияют на его статус.
Krym.News вчера в 23:40
Политика
СМИ: на Украине сторонники Перри выиграли тендер на нефтегазовый проект
Два политических сторонника министра энергетики США Рика Перри Майкл Блейзер и Алекс Крэнберг заключили с Киевом контракт по разведке нефти и газа на Украине, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на украинские правительственные документы.
РИА Новости 17:04
Шоу-бизнес
Анфиса Чехова в нижнем белье сравнила жизнь с кардиограммой
Анфиса Чехова поделилась с поклонниками в Instagram фотографиями в нижнем белье.
Дни24 09 ноября в 04:53
Шоу-бизнес
Водянова сопроводила свою 90-летнюю бабушку в салон красоты
Наталья Водянова оказалась из рода долгожителей. Ее бабушке Ларисе Гавриловне накануне исполнилось 90 лет.
Телепрограмма 00:45
Политика
На Украине вопрос о продаже земли иностранцам вынесут на референдум
Вопрос о продаже земли иностранцам на Украине будет вынесен на всеукраинский референдум, до положительного решения на референдуме продажа и покупка земли иностранцам будет запрещена, заявил в понедельник украинский президент Владимир Зеленский.
РИА Новости 06:12
Авто
Раскрыт секрет расположения бензобаков в автомобилях
Новые автомобили 00:57
Шоу-бизнес
Семья Заворотнюк выразила недоумение заявлением Разина о ее здоровье
Семья Анастасии Заворотнюк ответила на заявление музыкального продюсера Андрея Разина о состоянии здоровья актрисы.
Газета.Ru 07:15
Политика
Власти Израиля начали экстрадицию Буркова в США
Власти Израиля 11 ноября начали экстрадицию россиянина Алексея Буркова в США, сообщил адвокат Михаил Ирони.
Известия 16:58
Здоровье
Врач рассказал о вреде свеклы при некоторых болезнях
ToDay News Ufa вчера в 13:31
Политика
Создатель «Белых касок» найден мертвым в Стамбуле
Тело одного из создателей организации «Белые каски» Джеймса Ле Мезюрье обнаружено в Стамбуле, сообщает газета Sozcu со ссылкой на источник в полиции.
Взгляд.ру 06:10
Технологии
WhatsApp начал пожизненно блокировать пользователей
Мессенджер WhatsApp начал навсегда блокировать пользователей, состоящих в группах с «сомнительными» названиями.
BFM.ru 12:19
Шоу-бизнес
Соловьев назвал самую страстную любовницу
Рамблер 14:23
Технологии
Новый метод измерения показал, что Вселенная расширяется медленнее
Naked Science 09 ноября в 08:02
Здоровье
Названа смертельная доза водки в России
В праздники и выходные россияне могут выпить в среднем литр водки — такая доза является смертельно опасной.
Lenta.ru 05:17
Политика
Путин и Меркель обсудили переговоры по транзиту газа через Украину
Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель в телефонном разговоре обсудили разведение сил в Донбассе, а также вопрос трёхсторонних переговоров об условиях транзита российского газа через Украину.
RT на русском 11:56
Экономика
Из-за подорожания овощей россияне начали переходить на крупу
Свежие овощи в России с 2014 года подорожали на 22%, их продажи начали сокращаться, люди стали переходить на крупы, показало исследование GfK.
Интерфакс 02:11
Кино
Появился трейлер нового фильма «Скуби-Ду»
News.ru 09:52