Политика
Газета.RuЯпония вынесла представление РФ из-за геологоразведки у Курил
Япония сделала представление РФ из-за проведения геологических изысканий возле Курил. Генсек правительства Японии Ёсихидэ Суга заявил, что страна намерена продолжать вести переговоры с Москвой по поводу проблемы "северных территорий".
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В данном случае Россия имеет абсолютно суверенное право на своей территории осуществлять любые виды исследований.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельРИА Новости 05:51
с чего всё началось
Япония сделала России представление из-за проведения геолого-разведочных работ в Охотском море, в том числе в районе островов Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи. Об этом на пресс-конференции в Токио заявил генеральный секретарь японского правительства Ёсихидэ Суга.РИА Новостивчера в 23:44
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Генерал объяснил нервную реакцию Японии на геологоразведку России на Курилах
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