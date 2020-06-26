Япония сделала России представление из-за проведения геолого-разведочных работ в Охотском море, в том числе в районе островов Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи. Об этом на пресс-конференции в Токио заявил генеральный секретарь японского правительства Ёсихидэ Суга.

с чего всё началось

В данном случае Россия имеет абсолютно суверенное право на своей территории осуществлять любые виды исследований.

Япония сделала представление РФ из-за проведения геологических изысканий возле Курил. Генсек правительства Японии Ёсихидэ Суга заявил, что страна намерена продолжать вести переговоры с Москвой по поводу проблемы "северных территорий".

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