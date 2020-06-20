Политика
Lenta.ruВ Кремле прокомментировали реакцию Запада на статью Путина
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал реакцию Запада, в частности, Польши, Прибалтики и США, на статью Владимира Путина о Второй мировой войне. Об этом он рассказал в эфире программы «Большая игра» на Первом канале, передает ТАСС.
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Политика
Посол РФ в США сообщил об интересе Госдепа к саммиту «ядерной пятерки»
В госдепартаменте США заинтересовались предложением Москвы относительно саммита «ядерной пятерки», которое было изложено президентом России Владимиром Путиным в его статье, посвященной Второй мировой войне.
Известия 13:24
Общество
Вице-президент США отказался произносить фразу Black Lives Matter
Вице-президент Соединенных Штатов Америки Майк Пенс в рамках беседы с журналистами отказался произносить фразу Black Lives Matter ("Жизнь темнокожих имеет значение") и объяснил, почему так поступил.
Аргументы недели 04:58
Теннис
Рублев победил Петровича в матче выставочного турнира в Хорватии
Российский теннисист Андрей Рублев обыграл серба Данило Петровича в матче выставочного благотворительного турнира Adria Tour в Задаре (Хорватия).
РИА Новости 15:28
Космос
Астрономы впервые зафиксировали в атмосфере Марса зеленое свечение
Pravda.Ru 18 июня в 06:28
Здоровье
В США прекратили испытания гидроксихлорохина для лечения COVID-19
"Национальные институты здравоохранения остановили клинические испытания для оценки безопасности и эффективности гидроксихлорохина при лечении взрослых, госпитализированных с коронавирусной болезнью 2019 (COVID-19)", - говорится в заявлении на сайте NIH.
РИА Новости 12:55
Армия и оружие
Российский «Пересвет» рассекретили
Перевод «рассекречивающей» российское супероружие статьи эксперта опубликовал (часть первая, часть вторая) блог bmpd в LiveJournal.
Lenta.ru 13:10
Наука
Обнаружили в Индийском океане зарождающийся континент
В ходе исследования на расположенных в Индийском океане островах, которые находятся недалеко от Антарктиды, специалистам удалось установить, что континентальная кора тоже может образовываться в центре океанов.
Evo-rus.com 03:37
Культура
Федор Добронравов уволился из Театра сатиры
Газета.Ru 13:10
Происшествия
В Уфе нашли тела пропавших осенью детей
В Башкирии нашли тела двух мальчиков, пропавших восемь месяцев назад вместе с отцом.
BFM.ru 09:20
Общество
На юге Москвы затопило несколько дорог
Несколько дорог подтопило на юге столицы, Центр организации дорожного движения города просит водителей объезжать проблемные участки, сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на ЦОДД.
Радио 1 08:53
Экономика
Зеленые электростанции обошли АЭС по производству электричества
Зеленые электростанции в 2019 г. впервые опередили атомные по объему выработанной электроэнергии, сообщает британская компания BP в своем ежегодном отчете.
Ведомости 17 июня в 11:43
Общество
В США зафиксирована рекордная вспышка коронавируса
В трех американских штатах — Аризоне, Техасе и Флориде — власти сообщают о рекордно высоком однодневном росте числа случаев COVID-19.
BFM.ru 02:40
Футбол
Семак — о матче с ЦСКА: играли неплохо, победили заслуженно
Главный тренер футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак прокомментировал рестарт Российской премьер-лиги и победу своих подопечных над московским ЦСКА со счётом 4:0.
News.ru 14:25
Футбол
«Спартак» победил «Арсенал» в матче чемпионата России
Московский "Спартак" обыграл в гостях тульский "Арсенал" в матче 23-го тура чемпионата России по футболу, который возобновился после приостановки из-за пандемии коронавируса.
РИА Новости 11:39
Здоровье
Мясников назвал опасные симптомы при головной боли
Врач Александр Мясников призвал не откладывать поход к врачу, если головная боль сопровождается неврологическими симптомами.
Телеканал 360° 01:51
Общество
Россияне увидят кольцеобразное затмение Солнца
В воскресенье россияне увидят редкое солнечное затмение — кольцеобразное. Об этом сообщили в Московском планетарии, пишет РИА Новости.
BFM.ru 17:30
Игры
Electronic Arts обновили правила поведения в играх
Стало известно, что компания Electronic Arts обновила правила поведения в своих играх.
Vprognoze.ru 18 июня в 12:05
Армия и оружие
В Сирии подорвался автобус с военными
Аргументы и Факты 14:35
Общество
Вдову Кобзона госпитализировали с коронавирусом
Lenta.ru 18:44
Футбол
«Краснодар» согласился перенести матч с «Динамо» из-за вируса
Футбольный клуб «Краснодар» согласился сыграть матч с московским «Динамо» в другой день.
РБК 17:19
Финансы
Банк России опустил ключевую ставку до 4,5 процента
Банк России, как и ожидали большинство аналитиков, опустил ключевую ставку сразу на один процентный пункт - с 5,5 до 4,5% годовых.
Российская газета вчера в 06:35
Наука
Выяснено, когда люди начали болеть корью
По словам авторов исследования, передающихся от животных вирусов существует большое количество.
Evo-rus.com 16:37
Происшествия
Экспертиза признала Михаила Ефремова вменяемым
Экспертиза выяснила, что в момент ДТП Ефремов был пьян, а позже в крови у него обнаружили следы наркотиков.
РИА Новости 05:23
Шоу-бизнес
Народный артист России Владимир Коренев отмечает 80-летие
В субботу, 20 июня, народный артист России Владимир Коренев, который стал широко известен после запоминающейся роли Ихтиандра в картине "Человек-амфибия", празднует юбилей.
Аргументы недели 01:36
Здоровье
49 новых случаев коронавируса подтверждено в Амурской области
19 июня в Приамурье подтверждено 49 новых случаев коронавируса: 28 - в Благовещенске, восемь - в Свободном, по четыре - в Тынде и Тамбовском районе, три - в Ивановском районе, по одному - в Белогорске и Благовещенском районе.
Телепорт вчера в 03:36