Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал реакцию Запада, в частности, Польши, Прибалтики и США, на статью Владимира Путина о Второй мировой войне. Об этом он рассказал в эфире программы «Большая игра» на Первом канале, передает ТАСС.

В Кремле прокомментировали реакцию Запада на статью Путина

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