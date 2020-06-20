Политика

Lenta.ruLenta.ruВ Кремле прокомментировали реакцию Запада на статью Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал реакцию Запада, в частности, Польши, Прибалтики и США, на статью Владимира Путина о Второй мировой войне. Об этом он рассказал в эфире программы «Большая игра» на Первом канале, передает ТАСС.
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