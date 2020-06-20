Политика
Lenta.ruВ Кремле прокомментировали реакцию Запада на статью Путина
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал реакцию Запада, в частности, Польши, Прибалтики и США, на статью Владимира Путина о Второй мировой войне. Об этом он рассказал в эфире программы «Большая игра» на Первом канале, передает ТАСС.
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Происшествия
Экспертиза признала Ефремова вменяемым
Психиатрическая экспертиза подтвердила вменяемость Михаила Ефремова, задержанного 8 июня после ДТП с его участием на Смоленском проспекте в Москве.
Известия 06:01
Футбол
Весь состав московского «Динамо» ушел на карантин
Известия 17:59
Происшествия
Три человека стали жертвами нападения в британском городе Рединге
По меньшей мере три человека погибли в результате нападения вооруженного ножом человека на людей в британском городе Рединге, сообщают местные СМИ.
Интерфакс 20:25
Шоу-бизнес
62-летний Дольф Лундгрен женится на ровеснице своей дочери
Дольф сделал предложение руки и сердца 24-летней норвежке Эмме Крокдал, которая работает фитнес-инструктором в Лос-Анджелесе.
Газета Metro вчера в 06:16
Кино
Подводим итоги Key Buyers Event
Key Buyers Event организовала форум-компания «Роскино» при поддержке Министерства культуры и Правительства Москвы.
Фильм Про 06:06
Футбол
Газзаев назвал матч «Сочи» – «Ростов» одним из самых позорных в истории РПЛ
Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев поделился мнением о матче 23-го тура РПЛ между «Сочи» и «Ростовом» (10:1).
Metaratings 07:21
Общество
Российские пенсионеры получат прибавку к пенсии с 1 августа
Несколько категорий российских граждан получат доплату к пенсии.
NewInform вчера в 02:18
Экономика
Эксперт посоветовала, что делать при потере работы
Первые 3 месяца пособие составит - 75% от предыдущего заработка, далее - 60%, потом - 45%, а при увольнении в связи с сокращением штата можно получить среднемесячный заработок в течение двух, иногда трех месяцев.
РИА Новости 20:05
Происшествия
В ДРК более 60 человек утонули при опрокидывании лодки
РИА Новости 19:25
Происшествия
Замуровавшая сына в бетон астраханка хотела стать губернатором
Ранее жительницу Астраханской области задержали по подозрению в убийстве ее 12-летнего сына после того, как тело мальчика нашли замурованным в бетон под полом дома, принадлежащего его старшему брату.
РИА Новости 11:59
Армия и оружие
Новейшие украинские минометы оказались непригодны для стрельбы
Минобороны Украины отказалось принять у концерна "Укроборонпром" новые самоходные минометы "Барс-8ММК", поскольку орудия оказались небоепригодны.
РЕН ТВ 00:13
Технологии
Фото PlayStation 5 с завода появилось в Сети
В интернете выложен кадр, на котором работники японского производителя электроники показывают серийную консоль новой модели PlayStation 5. Глава подразделения компании Sony в Европе Саймон Raptor подчеркнул, что специалистам понадобилось приложить значительные усилия для снижения шумов, при этом, они закончили работу над созданием новой системы охлаждения.
Live24 10:00
Политика
Посол РФ в США сообщил об интересе Госдепа к саммиту «ядерной пятерки»
В госдепартаменте США заинтересовались предложением Москвы относительно саммита «ядерной пятерки», которое было изложено президентом России Владимиром Путиным в его статье, посвященной Второй мировой войне.
Известия 13:24
Шоу-бизнес
Пугачева без макияжа поздравила Галкина с днем рождения
Примадонна отечественной эстрады поздравила своего супруга Максима Галкина с днем рождения.
VSE42.RU 18 июня в 23:52
Общество
Граждане РФ стали больше уважать медиков во время эпидемии
Москва, 21 июня 2020, 02:40 — REGNUM Почти половина жителей России заявили о возросшем уважении к медицинским работникам, в то же время более 60% медиков испытывают профессиональную гордость.
REGNUM 19:40
Шоу-бизнес
Шэрон Стоун показала фото в молодости и поразила поклонников
Американская актриса Шэрон Стоун привлекла внимание поклонников, опубликовав в инстаграме свое архивное фото.
РИА Новости вчера в 12:02
Армия и оружие
Истребители РФ «перехватили» бомбардировщики США над Охотским морем
РЕН ТВ вчера в 03:24
Армия и оружие
«Российские» МиГ-29 и Су-24 за неделю разбили турецкую армию в Ливии
Появление в Ливии истребителей МиГ-29 и бомбардировщиков Су-24, которые в западных СМИ называются не иначе, как российскими боевыми самолетами, значительно улучшило положение сил Ливийской национальной армии.
Что происходит 01:55
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы о первых днях ВОВ
Министерство обороны России обнародовало исторические документы, раскрывающие детали первых дней Великой Отечественной войны (ВОВ).
Москва 24 18 июня в 20:50
Общество
Тульская медсестра в бикини стала моделью
РБК вчера в 10:38
Здоровье
Плановую медпомощь начнут возобновлять в Алтайском крае
С понедельника, 22 июня, в Алтайском крае начинают поэтапное возобновление плановой медицинской помощи.
Аргументы и Факты - Алтай вчера в 23:00
Политика
В Белоруссии задержали 270 участников предвыборных пикетов
Около 270 участников предвыборных пикетов в Белоруссии задержаны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МВД.
Lenta.ru 19:16
Происшествия
В Ленинградской области задержали 28 человек, возлагавших цветы к мемориалу павшим на Невском пятачке
По информации издания 47news, в мероприятии участвовало около 50 человек, к Невскому пятачку они подъехали на 15 легковых автомобилях и микроавтобусах.
Эхо Москвы 18:05
Гаджеты
Первый оригинальный смартфон Poco после культового F1. Модель ожидается уже в июле
По словам главы бренда Чандолу Манмохана (Manmohan Chandolu), уже в следующем месяце в Индии выйдет новый смартфон Poco, который станет эксклюзивом для этого рынка.
iXBT.com 16:34
Политика
В России нашли способ достроить «Северный поток-2»
В России нашли способ достроить «Северный поток-2»: принадлежавшее «Газпрому» судно «Академик Черский», способное закончить строительство газопровода, теперь записано на действующий в России фонд STIF.
Lenta.ru 01:33
Общество
Лео Бокерия назвал лучший способ оздоровления
Кардиохирург называет ходьбу самым оптимальным средством реабилитации после заболевания.
Evo-rus.com 13:16
Космос
Опубликованы снимки мест высадок американцев на Луне
Китайская автоматическая станция «Чанъэ-2» засняла места посадок американских пилотируемых кораблей по программе «Аполлон», фотографии были обнародованы на портале научных данных Китайской программы изучения Луны.
Sibnet Новости 10:37
Экономика
Названы наиболее пострадавшие от сокращений зарплат профессии
Названы профессии, которые сильнее всего пострадали от сокращений зарплат.
Газета.Ru 19:31