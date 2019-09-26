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с чего всё началось

Москва не встретила понимания ряда стран Европы и Азии в ответ на послание президента России Владимира Путина о моратории на размещение ракет малой и средней дальности (РСМД). Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает ТАСС.

В Кремле прокомментировали реакцию на послание Путина о запрете РСМД

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