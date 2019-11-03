Политика
Рифей-ПермьВ Кремле прокомментировали решение Дании по «Северному потоку»
В Кремле прокомментировали решение Копенгагена по строительству газпровода "Северный поток - 2". По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, проект мог быть реализован и без согласования с Данией.
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Авто
Пикап Jeep Gladiator стал 1000-сильным
SpeedMe 30 октября в 23:44
Политика
Песков назвал кулак Путина «чудесной рекомендацией»
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал показанный Владимиром Путиным на встрече в Светлогорске кулак "чудесно сформулированной рекомендацией".
РИА Новости 11:25
Автоспорт
Хэмилтон стал шестикратным чемпионом «Формулы-1»
Ранее Хэмилтон становился чемпионом "Формулы-1" в 2008, 2014, 2015, 2017 и 2018 гг. Что касается Гран-при США, его победителем стал Боттас.
Интерфакс-Спорт 15:50
Экономика
В Бурятии и Забайкалье подвели итоги первого года в ДФО
"Разворот на восток" Бурятии и Забайкальского края начался год назад: 3 ноября 2018 года регионы перешли из Сибирского федерального округа в Дальневосточный (ДФО).
ТАСС вчера в 17:40
Музыка
Шнуров пообещал уходить со сцены в стиле Пугачевой
Рамблер 01 ноября в 13:18
Здоровье
Больное место: Путин выделил на здравоохранение еще 500 млрд рублей
В Калининград Владимир Путин прилетел обсудить с губернаторами проблемы здравоохранения.
МИР 24 10:58
Футбол
Калошин: момент с удалением Бийола не входит в сферу деятельности VAR
Момент не входит в сферу деятельности видеоассистентов, поскольку не является прямой красной карточкой или ошибочной идентификацией игрока.
Чемпионат 13:27
Происшествия
В Ивановской области произошел пожар в отеле на воде
Пожар на дебаркадере "Мирная пристань", в котором располагается отель и ресторан на воде, произошел в воскресенье вечером в Кинешме Ивановской области.
ТАСС 16:17
Культура
Путин поздравил с юбилеем Александра Градского
Российский президент Владимир Путин поздравил с 70-летним юбилеем народного артиста России, композитора Александра Градского.
РЕН ТВ 02:48
Шоу-бизнес
Актера Александра Семчева госпитализировали в тяжелом состоянии
Российского актера Александра Семчева госпитализировали в тяжелом состоянии после сердечного приступа.
Вечерняя Москва 14:21
Общество
Почему не надо говорить «да», если звонят с незнакомого номера
В последнее время в соцсетях люди все чаще жалуются на странные звонки с незнакомых номеров.
Российская газета вчера в 00:25
Армия и оружие
Корабли Тихоокеанского флота ВМФ России прибыли в Бруней
RT на русском 03:17
Политика
Помпео раскритиковал компартию Китая и призвал США ей противостоять
В Пекине раскритиковали заявление американского госсекретаря, заявив, что Коммунистическая партия Китая выступает за нормализацию отношений с США, а отдельные американские политики распространяют нелепые слухи, заняв негативную позицию в отношении к Китаю.
Военное обозрение 10:38
Общество
Названы вакансии с зарплатой выше 200 тысяч рублей
Портал по поиску работы hh.ru назвал вакансии с зарплатой более 200 тысяч рублей в месяц. Об этом сообщает «Российская газета».
BFM.ru вчера в 18:49
Футбол
«Балтика» потерпела второе подряд поражение
Потерпев поражение, «Балтика» опустилась с пятого на шестое место в турнирной таблице ФНЛ, пропустив вперед «Нефтехимик».
Новый Калининград.Ru 11:54
Шоу-бизнес
Лолита Милявская поделилась редким видео с дочерью в честь ее 21-летия
Лолита Милявская поделилась редким видео с дочерью в честь ее 21-летия В комментариях под публикацией к поздравлениям присоединились многие друзья и коллеги Лолиты.
Вокруг ТВ 15:41
Политика
Киев хочет заставить Россию платить за восстановление Донбасса
Министр транспорта и инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что Киев не планирует тратить деньги на восстановление Донбасса после окончания войны и намерен заставить платить за это Москву.
Свободная Пресса 01 ноября в 02:26
Происшествия
В СБУ пообещали скорые и весомые результаты в деле об убийстве Гандзюк
Руководитель Главного следственного управления СБУ Богдан Тиводар заявил, что Служба безопасности Украины и Генеральная прокуратура в ближайшее время представят обществу новые весомые результаты в деле Екатерины Гандзюк.
Украина.ру 08:40
Происшествия
У берегов Бенина пираты похитили девять моряков с норвежского судна
Российская газета 17:16
Транспорт
В России водителям установили новые штрафы с 1 ноября
Как сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa, с 1 ноября вступили в силу поправки в законодательство, согласно которым грузовые автомобили, автобусы и легковые авто, рассчитанные на 8 или больше пассажирских мест, должны быть с тахографоми.
Новости Рязани вчера в 03:48
Религия
Православные отмечают праздник Казанской иконы Божией Матери
В православных храмах пройдут торжественные службы 4 ноября, в День народного единства, верующие отмечают еще один праздник — день Казанской "осенней" иконы Божией Матери.
SM News 16:15
Футбол
«Монако» с Головиным проиграл «Сент-Этьену» в матче Лиги 1
В матче 12-го тура чемпионата Франции «Сент-Этьен» обыграл «Монако» со счётом 1:0. Встреча состоялась в Сент-Этьене на стадионе «Жеффруа-Гишар».
Чемпионат 16:56
Гаджеты
Redmi представил дешевый 40-дюймовый смарт-телевизор
ToDay News Ufa вчера в 02:49
Шоу-бизнес
Бузова подарила новорожденной дочери Симоньян платье Dolce & Gabbana
Российская телеведущая, певица Ольга Бузова подарила новорожденной дочери журналистки Маргариты Симоньян комбинезон Gucci и платье Dolce & Gabbana.
Культуромания 07:39
Футбол
«Краснодар» отыграл два мяча с «Ростовом» на последних минутах
Российская газета 10:36