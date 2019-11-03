В Кремле прокомментировали решение Копенгагена по строительству газпровода "Северный поток - 2". По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, проект мог быть реализован и без согласования с Данией.

В Кремле прокомментировали решение Дании по «Северному потоку»

Политика Песков назвал кулак Путина «чудесной рекомендацией» Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал показанный Владимиром Путиным на встрече в Светлогорске кулак "чудесно сформулированной рекомендацией".

Автоспорт Хэмилтон стал шестикратным чемпионом «Формулы-1» Ранее Хэмилтон становился чемпионом "Формулы-1" в 2008, 2014, 2015, 2017 и 2018 гг. Что касается Гран-при США, его победителем стал Боттас.

Экономика В Бурятии и Забайкалье подвели итоги первого года в ДФО "Разворот на восток" Бурятии и Забайкальского края начался год назад: 3 ноября 2018 года регионы перешли из Сибирского федерального округа в Дальневосточный (ДФО).

Футбол Калошин: момент с удалением Бийола не входит в сферу деятельности VAR Момент не входит в сферу деятельности видеоассистентов, поскольку не является прямой красной карточкой или ошибочной идентификацией игрока.

Происшествия В Ивановской области произошел пожар в отеле на воде Пожар на дебаркадере "Мирная пристань", в котором располагается отель и ресторан на воде, произошел в воскресенье вечером в Кинешме Ивановской области.

Культура Путин поздравил с юбилеем Александра Градского Российский президент Владимир Путин поздравил с 70-летним юбилеем народного артиста России, композитора Александра Градского.

Шоу-бизнес Актера Александра Семчева госпитализировали в тяжелом состоянии Российского актера Александра Семчева госпитализировали в тяжелом состоянии после сердечного приступа.

Общество Почему не надо говорить «да», если звонят с незнакомого номера В последнее время в соцсетях люди все чаще жалуются на странные звонки с незнакомых номеров.

Политика Помпео раскритиковал компартию Китая и призвал США ей противостоять В Пекине раскритиковали заявление американского госсекретаря, заявив, что Коммунистическая партия Китая выступает за нормализацию отношений с США, а отдельные американские политики распространяют нелепые слухи, заняв негативную позицию в отношении к Китаю.

Общество Названы вакансии с зарплатой выше 200 тысяч рублей Портал по поиску работы hh.ru назвал вакансии с зарплатой более 200 тысяч рублей в месяц. Об этом сообщает «Российская газета».

Футбол «Балтика» потерпела второе подряд поражение Потерпев поражение, «Балтика» опустилась с пятого на шестое место в турнирной таблице ФНЛ, пропустив вперед «Нефтехимик».

Шоу-бизнес Лолита Милявская поделилась редким видео с дочерью в честь ее 21-летия Лолита Милявская поделилась редким видео с дочерью в честь ее 21-летия В комментариях под публикацией к поздравлениям присоединились многие друзья и коллеги Лолиты.

Политика Киев хочет заставить Россию платить за восстановление Донбасса Министр транспорта и инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что Киев не планирует тратить деньги на восстановление Донбасса после окончания войны и намерен заставить платить за это Москву.

Происшествия В СБУ пообещали скорые и весомые результаты в деле об убийстве Гандзюк Руководитель Главного следственного управления СБУ Богдан Тиводар заявил, что Служба безопасности Украины и Генеральная прокуратура в ближайшее время представят обществу новые весомые результаты в деле Екатерины Гандзюк.

Транспорт В России водителям установили новые штрафы с 1 ноября Как сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa, с 1 ноября вступили в силу поправки в законодательство, согласно которым грузовые автомобили, автобусы и легковые авто, рассчитанные на 8 или больше пассажирских мест, должны быть с тахографоми.

Религия Православные отмечают праздник Казанской иконы Божией Матери В православных храмах пройдут торжественные службы 4 ноября, в День народного единства, верующие отмечают еще один праздник — день Казанской "осенней" иконы Божией Матери.

Футбол «Монако» с Головиным проиграл «Сент-Этьену» в матче Лиги 1 В матче 12-го тура чемпионата Франции «Сент-Этьен» обыграл «Монако» со счётом 1:0. Встреча состоялась в Сент-Этьене на стадионе «Жеффруа-Гишар».