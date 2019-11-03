Песков указал, что "Северный поток-2" выгодный для европейских стран коммерческий проект, который "способен внести очень важный вклад в энергобезопасность и в диверсификацию надежных поставок газа в Европу", а вовсе не "аркан на шее Европы".

с чего всё началось

В Кремле прокомментировали решение Копенгагена по строительству газпровода "Северный поток - 2". По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, проект мог быть реализован и без согласования с Данией.

В Кремле прокомментировали решение Дании по «Северному потоку»

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