Политика

Рифей-ПермьРифей-ПермьВ Кремле прокомментировали решение Дании по «Северному потоку»

В Кремле прокомментировали решение Копенгагена по строительству газпровода "Северный поток - 2". По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, проект мог быть реализован и без согласования с Данией.
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с чего всё началось

Песков: «Северный поток-2» состоялся бы и без Дании

Песков указал, что "Северный поток-2" выгодный для европейских стран коммерческий проект, который "способен внести очень важный вклад в энергобезопасность и в диверсификацию надежных поставок газа в Европу", а вовсе не "аркан на шее Европы".
Вести.Ru10:33

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Песков отреагировал на решение Дании по «Северному потоку – 2»

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Кремль счел «не жизненно важным» решение Дании по «Северному потоку — 2»

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В Кремле прокомментировали решение Дании по «Северному потоку — 2»

РИА Новости11:40

Песков: «Северный поток-2» состоялся бы и без Дании

Вести.Ru10:33
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Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 19:10, Ашберн
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Концепция развития России до 2020 года оказалась невыполнимой

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О причинах переезда журналиста не сообщается. Аркадий Бабченко уехал из России в начале 2017 года.
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Квят выразил несогласие со своим штрафом на Гран-при «Формулы-1» в США

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В России водителям установили новые штрафы с 1 ноября

Как сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa, с 1 ноября вступили в силу поправки в законодательство, согласно которым грузовые автомобили, автобусы и легковые авто, рассчитанные на 8 или больше пассажирских мест, должны быть с тахографоми.
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Претендентка в президенты США: Трамп хочет отнять нефть у Сирии

Как сообщает телеканал Fox News, конгрессвумен от штата Гавайи и претендентка на пост президента США от Демократической партии на выборах 2020 года Тулси Габбард обвинила действующего главу государства в желании отнять запасы нефти у народа Сирии.
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Билли Айлиш и Тэйлор Свифт получили главные награды европейского MTV

Американка получила и приз за лучший дебют. Награда за лучшее видео досталась Тэйлор Свифт за ролик «ME!».
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Наука

Смогут ли 20 миллионов деревьев спасти нашу планету: мнение ученых

Июльское исследование, опубликованное в журнале Science, показало, что если бы мы посадили новые деревья на 900 миллионах гектаров, то они могли бы поглотить две трети углекислого газа, который мы выделили в атмосферу за последние 250 лет.
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Политика

Жириновский обвинил украинцев в нежелании иметь свое государство

Жириновскому кажется, что ни украинская власть, ни её народ не желают иметь нормальное государство.
ГЛАС.RU 17:35
Футбол

«С каждым днем взаимопонимание в „Динамо“ улучшается»

Московский футбольный клуб «Динамо» после смены главного тренера постепенно выходит из кризиса.
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Общество

2019 год в России может стать самым теплым в истории

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27 октября 2019 года в сельской местности Кыринского района трое подростков ворвались в частный дом, изнасиловали женщину и избили 40-летнего мужчину, который скончался от полученных травм.
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Президент США Дональд Трамп заявил, что у него очень хорошие отношения Россией, Украиной и Китаем.
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Вывезший детей из Швеции россиянин возвратится в Москву

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Здоровье

Количество «Поездов здоровья» увеличат до четырех в Нижегородской области

В рамках реализации национального проекта «Здравоохранение» в Нижегородской области увеличат количество «Поездов здоровья» с двух до четырех в 2020 года.
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Мужчина устроил стрельбу из автомата Калашникова в баре Дзержинска

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Повзрослевшей дочерью Евой похвасталась Лолита Милявская

Трогательное видео Лолита опубликовала на своей странице в Instagram. Сегодня дочери Лолиты Еве исполнился 21 год.
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Культура

Умерла французская актриса и певица Мари Лафоре

Умерла франко-швейцарская певица и актриса Мари Лафоре. Поклонники любили ее композиции Manchester et Liverpool и Mon amour, mon ami.
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Американская военная колонна попала под обстрел в Сирии

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Apple предупредила об отключении от интернета старых iPhone

Компания Apple предупредила пользователей iPhone и iPad, что с понедельника они лишатся возможности заходить в интернет, если не установят новейшее программное обеспечение, сообщает CNN.
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В Кремле заявили, что ГТС Украины развалится без российского газа

Песков отметил, что все упирается в то, - нужен транзит или нет.
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Полузащитник "Эвертона" Андре Гомеш получил тяжелую травму в матче чемпионата Англии против "Тоттенхэма".
РИА Новости 14:03
Политика

«Северный поток-2» окупится за три года. Киеву нужно обосновать необходимость транзита

Наоборот, ущерба никакого, а ответвление от "Северного потока-2" позволит и газом дополнительно запитаться.
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На межзвездной комете Борисова нашли следы воды

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Космос

Американский грузовой космический корабль Cygnus отправился к МКС

Как сообщили в американском космическом ведомстве в субботу, 2 ноября, космический корабль Cygnus доставит на МКС почти четыре тонны груза.
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Голикова признала неудачной оптимизацию здравоохранения

Оптимизация здравоохранения прошла неудачно во многих регионах России.
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Сияющие Наоми Кэмпбелл и Сальма Хайек, воздушная Бри Ларсон и другие звезды на LACMA Art+Film Gala 2019

30-летняя актриса Бри Ларсон выбрала платье с черным лифом и воздушной белой юбкой. Яркий акцент создали блестящее сердце и розовый бант.
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