Политика

Рифей-ПермьРифей-ПермьВ Кремле прокомментировали решение Дании по «Северному потоку»

В Кремле прокомментировали решение Копенгагена по строительству газпровода "Северный поток - 2". По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, проект мог быть реализован и без согласования с Данией.
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Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 16:07, Ашберн
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