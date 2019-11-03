Политика
RT на русскомПесков прокомментировал решение Дании по «Северному потоку — 2»
«Согласования Дании ждали долго, оно было очень важным, но не жизненно важным для проекта», — цитирует Интерфакс Пескова. По его словам, «проект состоялся бы и без этого». 30 октября Nord Stream 2 получил разрешение на прокладку «Северного потока — 2» по маршруту к юго-востоку от острова Борнхольм.
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Авто
В каких российских регионах чаще всего покупают новые автомобили
Аналитики агентства «Автостат» составили рейтинг регионов России по количеству покупаемых новых легковых автомобилей.
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Российская фигуристка Алина Загитова представила новый номер во время показательных выступлений третьего этапа Гран-при по фигурному катанию во французском Гренобле.
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МедиаПоток 09:38
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Лолита Милявская похвасталась повзрослевшей дочерью от Александра Цекало в честь ее дня рождения.
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Культура
Умерла французская актриса и певица Мари Лафоре
Умерла франко-швейцарская певица и актриса Мари Лафоре. Поклонники любили ее композиции Manchester et Liverpool и Mon amour, mon ami.
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Валерий Карпин — о ничьей с «Краснодаром»: «Обидно до слез»
Sportbox.RU 11:15
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Венесуэла высылает дипломатический корпус Сальвадора
"Правительство Боливарианской Республики сообщает, что приняло решение объявить персонами нон грата всех членов дипломатического корпуса Сальвадора", - говорится в заявлении.
ТАСС 10:31
Футбол
Балотелли ушел с поля во время матча из-за расистских оскорблений
Нападающий "Брешии" Марио Балотелли подвергся расистским оскорблениям в матче 11-го тура чемпионата Италии против "Вероны", сообщает La Gazzetta dello Sport.
Газета.Ru 11:25
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Стали известны параметры процессоров Intel Comet Lake
Ожидается, что новая линейка процессоров CPU Comet Lake-S выйдет уже в первом квартале 2020 года.
The GEEK вчера в 06:37
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СМИ раскрыли зарплаты военнослужащих-контрактников в российской армии
Обнародован размер зарплат военнослужащих по контракту в российской армии.
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Вера Брежнева отметилась на вечеринке в костюме из латекса
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Мать девочки из США с родимым пятном на всё лицо поблагодарила россиян
Мама маленькой американки Луны Феннер с родимым пятном на всё лицо поблагодарила всех россиян.
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В Гонконге мужчина порезал ножом протестующих и откусил одному ухо
В Гонконге мужчина порезал ножом протестующих в результате политического спора, сообщает South China Morning Post.
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В Таганроге локализовали пожар на предприятии
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Газета.Ru 12:32
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В Москве около 600 человек эвакуировали из ТЦ «Спектр» из-за замыкания
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После гибели главы Центра противодействия экстремизму Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева в селении Экажево недалеко от Назрани запустили фейерверки и автоматные очереди, сообщает 3 ноября Telegram-канал Mash.
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