Политика

Говорит МоскваГоворит МоскваВ Кремле ответили на решение ПАСЕ обсудить митинги в Москве

Ранее в ПАСЕ проголосовали за проведение дебатов по прошедшим митингам в Москве. В ассамблее отмечали, что после обсуждения этой темы не будут приниматься какие-либо документы.
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Дмитрий Песков
Нам не нравится, когда внутрироссийские дела обсуждаются где-то, мы считаем, что это исключительно наше дело. Но вместе с тем если имеются какие-то конструктивные вопросы, то естественно и члены нашей делегации, и любые представители российской стороны всегда готовы дать конструктивные прояснения.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельКоммерсантъ 12:15

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