Политика
Говорит МоскваВ Кремле ответили на решение ПАСЕ обсудить митинги в Москве
Ранее в ПАСЕ проголосовали за проведение дебатов по прошедшим митингам в Москве. В ассамблее отмечали, что после обсуждения этой темы не будут приниматься какие-либо документы.
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Нам не нравится, когда внутрироссийские дела обсуждаются где-то, мы считаем, что это исключительно наше дело. Но вместе с тем если имеются какие-то конструктивные вопросы, то естественно и члены нашей делегации, и любые представители российской стороны всегда готовы дать конструктивные прояснения.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельКоммерсантъ 12:15
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Происшествия
Мосгорсуд заменил Павлу Устинову реальный срок условным
Мосгорсуд принял решение заменить актёру Павлу Устинову наказание в виде 3,5 года колонии на один год условно по делу о применении насилия к сотруднику Росгвардии в ходе несогласованной акции в Москве.
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Первый совместный полет истребителя Су-57 пятого поколения и ударного «Охотника», организованный для испытаний беспилотника, попал на видео.
Актуальные Новости 27 сентября в 08:39
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На Украине выведут из обращения монеты номиналом 1, 2 и 5 копеек
С 1 октября на Украине монеты номиналом 1, 2 и 5 копеек перестанут быть платёжным средством, сообщил 30 сентября специализированный ресурс «Курс денег».
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«Сочи» победил «Ахмат» в матче 11-го тура РПЛ
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Хуситы сообщили о пленении тысяч саудовских солдат и офицеров
Военное дело 28 сентября в 11:37
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В центре Блохина прокомментировали угрозы детских онкологов уволиться
Руководство онкоцентра Блохина попросило дать правовую оценку действиям сотрудников отделения детской трансплантации костного мозга, которые потребовали сменить директора и в противном случае пригрозили увольнением.
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Газета.Ru 10:19
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Работу Марка Захарова над спектаклем «Капкан» завершит его дочь
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Экономика сегодня 14:41
Экономика
В Минтруде рассказали об индексации пенсий с 1 января
С 1 января 2020 года более 30 млн российских пенсионеров начнут получать повышенные пенсии в связи с запланированной индексацией на 6,6%. Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Минтруда.
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Поклонники отметили, что фотограф, скорее всего, неудачно отредактировал снимок, в результате чего Водонаева стала обладательницей третьей ноги.
RuNews24.ru 12:00
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На северо-западе Москвы произошел дорожный конфликт со стрельбой
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На согласованный митинг на проспекте Сахарова пришли 20 тыс. человек.
РБК вчера в 09:40
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Зеленский отказался возбуждать дело против Байдена по просьбе США
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не намерен проводить какие-либо расследования по приказу из-за рубежа.
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Комсомольская правда 08:57
Общество
Массовая свадьба в Дербенте попала в Книгу рекордов Гиннесса
Свадьба в Дербенте, организованная на День города в воскресенье на местном стадионе Нарын-Кала, попала в Книгу рекордов Гиннесса как самая многонациональная свадьба и церемония с самым большим количеством гостей, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС вчера в 17:13
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Газета.Ru 08:19
Финансы
Курс доллара поднялся выше 65 руб. впервые с середины сентября
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Пользователи Сети попытались найти на фото замаскировавшегося леопарда
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Газета.Ru вчера в 19:28
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Движение на зеленой ветке московского метро восстановлено после сбоя
Движение поездов на Замоскворецкой линии московского метро возобновлено и вводится в график после инцидента с пассажиром.
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РИА Новости вчера в 10:57