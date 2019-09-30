Политика

RT на русскомRT на русскомВ Кремле прокомментировали решение ПАСЕ обсудить протесты в Москве

России не нравится, когда её внутренние дела обсуждаются где-то, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя включение Парламентской ассамблеей Совета Европы в повестку осенней сессии обсуждения темы протестных акций в Москве.
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В Кремле ответили на решение ПАСЕ обсудить митинги в Москве

Говорит Москва10:24

ПАСЕ поддержала предложение провести дебаты по протестам в Москве

РИА Новости06:09

В Кремле прокомментировали решение ПАСЕ обсудить протесты в Москве

RT на русском08:52

ПАСЕ включила в повестку осенней сессии дебаты по протестным митингам в Москве

Эхо Москвы11:13

Кремлю не нравится назначение дебатов в ПАСЕ по митингам в Москве

ТАСС09:03

ПАСЕ поддержала предложение провести дебаты по митингам в Москве

РЕН ТВ06:26

В Кремле высказались против обсуждения московских митингов в ПАСЕ

Интерфакс08:56
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Экономика

В Минтруде рассказали об индексации пенсий с 1 января

С 1 января 2020 года более 30 млн российских пенсионеров начнут получать повышенные пенсии в связи с запланированной индексацией на 6,6%. Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Минтруда.
RT на русском 07:02
Политика

Кремль отреагировал на данные о новом повышении пенсионного возраста

В Кремле не обсуждают тему повышения пенсионного возраста на три года, этого на повестке нет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Lenta.ru 08:53
Политика

Путин прибыл в Париж на церемонию прощания с Жаком Шираком

Президент России Владимир Путин прибыл в Париж на церемонию прощания с бывшим французским лидером Жаком Шираком.
REGNUM 05:28
Шоу-бизнес

Наследство режиссера Марка Захарова достанется его дочери Александре

Талантливый советский и российский режиссер, актер и художественный руководитель московского театра «Ленком» Марк Захаров скончался на 86-м году жизни в минувшую субботу, 28-го сентября.
Ugpressa.ru вчера в 05:38
Футбол

Черчесов назвал состав сборной на матчи против Шотландии и Кипра

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов назвал состав на отборочные матчи чемпионата Европы против команд Шотландии и Кипра.
Российская газета 06:31
Футбол

Тедеско возглавит «Спартак» после паузы на матчи сборных

Не исключается вариант, при котором о назначении Тедеско будет объявлено во время паузы на матчи национальных сборных.
Евро-футбол.ру 10:48
Общество

Об увольнении заявили 26 сотрудников онкоцентра Блохина

Врачи НИИ детской онкологии и гематологии, входящего в структуру одного из самых известных и крупнейших в России Онкоцентра имени Блохина, в количестве 26 человек подготовили заявления об увольнении.
Газета.Ru 10:08
Общество

ГИБДД введет электронные водительские права на смартфоне

Водительские права в РФ теперь можно будет показывать с экрана смартфона, заявил глава ГИБДД Михаил Черников.
Газета.Ru 08:19
Шоу-бизнес

У Алены Водонаевой появилась третья нога после неудачного фотошопа

По мнению многих, Водонаева неудачно воспользовалась фоторедактором.
StarHit.ru 06:00
Общество

Около 20 тысяч человек вышли на согласованный митинг в центре Москвы

Порядка 20 тысяч человек приняли участие в согласованном с властями митинге в поддержку фигурантов дела о незаконных акциях на проспекте Сахарова в Москве, сообщается на сайте столичного главка МВД.
РИА Новости вчера в 09:15
Политика

США ввели санкции против россиян, связанных с Пригожиным

США ввели санкции в отношении двух граждан России и трех компаний, связанных с российским бизнесменом Евгением Пригожиным и Агентством интернет-исследований, говорится в сообщении Минфина США.
BFM.ru 10:24
Общество

Массовая свадьба в Дербенте попала в Книгу рекордов Гиннесса

Свадьба в Дербенте, организованная на День города в воскресенье на местном стадионе Нарын-Кала, попала в Книгу рекордов Гиннесса как самая многонациональная свадьба и церемония с самым большим количеством гостей, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС вчера в 17:13
Музыка

Соловьев отреагировал на песню Гребенщикова «Вечерний М»

Радио Комсомольская правда 10:59
Фигурное катание

Анжелика Сидорова завоевала золото в прыжках с шестом

Второе место заняла американка Сэнди Моррис (4 метра 90 см ), третьей стала представительница Греции Екатерини Стефаниди (4 метра 85 см).Чемпионат мира по лёгкой атлетике проходит сейчас в Дохе и завершится 6 октября.
Говорит Москва вчера в 15:55
Политика

Зеленский уволил секретаря СНБО

Президент Украины Владимир Зеленский уволил с поста секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александра Данилюка.
Lenta.ru 09:51
Политика

Кремль назвал возможной публикацию разговоров Путина и Трампа

Пресс-секретарь российского президента отметил, что в Кремле считают публикацию разговора Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским внутренним делом США.
РБК 09:24
Происшествия

Женщина разрешила знакомому за деньги изнасиловать своих дочерей

Газета.Ru 07:28
Общество

На Урале тренера по кикбоксингу уволили из-за эротических фото

В Магнитогорске детского тренера по кикбоксингу Екатерину Конопенко уволили из-за откровенных фотографий из прошлого.
Газета.Ru вчера в 03:43
Общество

В Мосгорсуде заявили о травле судьи Криворучко

В Мосгорсуде заявили, что содержание ряда публикаций по делу актёра Павла Устинова говорит о неуважении к суду и провокации в адрес федерального судьи Алексея Криворучко.
RT на русском 10:56
Религия

Сегодня именины отмечают Веры, Надежды, Любови и Софии

Если в вашем окружении есть Веры, Надежды, Любови и Софии, а они наверняка есть, не забудьте их поздравить.
ГТРК Ярославия 02:54
Политика

Самым влиятельным депутатом Госдумы стал Андрей Макаров

Самым влиятельным стал председатель комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров.
ТагилСити.ру 04:50
Культура

Выход программы на «Первом канале» с участием Собчак откладывается

Ведомости 06:33
Гаджеты

Huawei Kirin 1000 представят в Mate 40

Серия смартфонов Huawei Mate 40 будет первой, в которой будет представлена новая серия чипсетов, но у компании есть еще год, чтобы переосмыслить свою стратегию.
ГЛАС.RU 10:19
Общество

Ученые установили опасный для здоровья режим стиральных машин

REGNUM вчера в 00:35
Армия и оружие

На космодроме «Плесецк» произведен пуск ракеты «Тополь-М»

Технологический пуск ракеты «Тополь-М» был произведен 30 сентября из шахтной пусковой установки, расположенной на Государственном испытательном космодроме «Плесецк».
REGNUM 08:46
Шоу-бизнес

Сергей Лазарев год скрывал рождение дочери

Девочка появилась на свет весом 3 килограмма 700 граммов. Сначала Лазарев хотел ее назвать Анастасией, но в последний момент передумал.
Gazeta.SPb вчера в 12:59
Шоу-бизнес

Невестка Орбакайте поделилась редким фото тещи Никиты Преснякова

В Stories Алена впервые поделилась редким кадром, на котором запечатлена ее родительница. Теще Никиты Преснякова исполнилось 45 лет.
Телепрограмма вчера в 01:40
Общество

Россияне считают границей бедности доход 12,5 тыс. рублей

По оценкам премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, в России проживает более 19 млн человек (13% россиян от общего населения страны) с доходами ниже прожиточного минимума.
Коммерсантъ 03:43
Происшествия

Украинские радикалы избили воевавшего в Донбассе гея

Украинский военный-гей Василий Давыденко, рассказавший о своей нетрадиционной ориентации на прошлой неделе, был избит участниками радикальных националистических группировок.
Lenta.ru 06:23
Политика

В Кремле прокомментировали назначение Трапезникова мэром Элисты

Назначение руководителем Элисты Дмитрия Трапезникова, который исполнял обязанности главы самопровозглашённой ДНР после гибели Александра Захарченко, является прерогативой главы региона.
RT на русском 09:56
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