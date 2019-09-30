Политика

RT на русскомRT на русскомВ Кремле прокомментировали решение ПАСЕ обсудить протесты в Москве

России не нравится, когда её внутренние дела обсуждаются где-то, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя включение Парламентской ассамблеей Совета Европы в повестку осенней сессии обсуждения темы протестных акций в Москве.
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Дмитрий Песков
Нам не нравится, когда внутрироссийские дела обсуждаются где-то, мы считаем, что это исключительно наше дело. Но вместе с тем, если имеются какие-то конструктивные вопросы, то естественно и члены нашей делегации, и любые представители российской стороны всегда готовы дать конструктивные прояснения.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельКоммерсантъ 12:15

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