Ранее президент США Дональд Трамп объявил, что небольшое число американских военных останется в нефтеносных районах. 22 октября в Сочи прошла шестичасовая встреча президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана.

В Кремле прокомментировали решение Трампа оставить военных в Сирии

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