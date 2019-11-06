Желание перемен всегда присутствует в обществе, всегда имеются как сторонники скачкообразных перемен, так и плавных, гармоничных, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя результаты социологического опроса россиян о необходимости перемен.

с чего всё началось

Желание перемен всегда присутствует в обществе. Другое дело, кто-то хочет скачкообразных перемен, кто-то хочет последовательных перемен, плавных, гармоничных. Сторонники и таких, и таких пристрастий всегда в обществе имеются.

Ранее Московский центр Карнеги и "Левада-центр" опубликовали совместное исследование, согласно которому больше половины россиян хотят решительных перемен в стране, также больше половины респондентов согласны с тем, что эти перемены возможны только при серьезных изменениях в политической системе.

В Кремле прокомментировали результаты опроса россиян о желании перемен

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