Политика
РИА НовостиВ Кремле прокомментировали результаты опроса россиян о желании перемен
Ранее Московский центр Карнеги и "Левада-центр" опубликовали совместное исследование, согласно которому больше половины россиян хотят решительных перемен в стране, также больше половины респондентов согласны с тем, что эти перемены возможны только при серьезных изменениях в политической системе.
Читать в источнике
Оценить
Желание перемен всегда присутствует в обществе. Другое дело, кто-то хочет скачкообразных перемен, кто-то хочет последовательных перемен, плавных, гармоничных. Сторонники и таких, и таких пристрастий всегда в обществе имеются.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельRT на русском 06:33
с чего всё началось
Желание перемен всегда присутствует в обществе, всегда имеются как сторонники скачкообразных перемен, так и плавных, гармоничных, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя результаты социологического опроса россиян о необходимости перемен.РИА Новости05:08
Подробнее о событии
Показать все источники
Перемен требуют россияне, укреплять доверие к полиции - Путин, помочь иркутским подтопленцам - ОНФ
Национальная служба новостей12:15
Автоматически обработаны 7082 источника, обновлено в 21:51, Ашберн
Политика
Экс-депутат Рады Ляшко напал на представителя Зеленского в аэропорту
Бывший депутат Верховной рады, лидер Радикальной партии Олег Ляшко напал в аэропорту Борисполь на представителя президента страны Владимира Зеленского в правительстве страны, действующего народного избранника Андрея Геруса.
Российская газета 17:08
Футбол
«Шахтер» на 98-й минуте ушел от поражения в матче ЛЧ с загребским «Динамо»
Футболисты донецкого "Шахтера" на выезде в компенсированное время ушли от поражения в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов против загребского "Динамо".
РИА Новости 17:12
Общество
Ветхие дома хотят ремонтировать за счет граждан
Ветхое жилье с износом более 70% хотят добавить в региональные программы капремонта. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на Минстрой.
Газета.Ru 18:42
Армия и оружие
В Госдепе рассказали о добыче нефти в подконтрольных США районах Сирии
В октябре президент США Дональд Трамп, который ранее говорил о намерении вывести все американские силы из этих районов, заявил, что часть военнослужащих останется, чтобы "охранять нефть" от боевиков ИГ*.
РИА Новости 17:52
Общество
Власти Кипра заберут «золотые паспорта» у девяти россиян
Со ссылкой на главу МВД Кипра Константиноса Петридиса газета сообщила, что в соответствии с принятым решением паспортов должны лишиться 26 человек, получивших гражданство в рамках девяти инвестиционных сделок.
РБК 08:53
Игры
Игра Red Dead Redemption 2 вышла на ПК
Известия 00:44
Происшествия
Пассажирам и экипажу самолета в аэропорту Схипхол ничего не угрожает
На борту самолета, принадлежащего, по данным европейских СМИ, авиакомпании Air Europa ранее произошел некоторый инцидент.
Интерфакс 15:09
Общество
Названа самая закредитованная группа россиян
Россияне со средними доходами наиболее часто берут кредиты, согласно исследованию холдинга «Ромир».
RT на русском 20:18
Футбол
В воротах «Манчестер Сити» играет защитник Уокер
Пауза затянулась до неприличия, и в рамках встал защитник Кайл Уокер, который вышел на поле вместо Рияда Мареза.
Евро-футбол.ру 16:48
Происшествия
В полиции Кемерова подтвердили задержание стрелявшего в адвоката
В полиции Кемерова подтвердили задержание мужчины, стрелявшего в соучредителя крупной коллегии адвокатов "Регионсервис" Алексея Учителя.
ТАСС 09:52
Политика
В Госдепе заявили, что США почти ничего не известно о новом главаре ИГ
США практически ничего не знают о личности того, кто стал новым главарем террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России) после ликвидации Абу Бакра аль-Багдади.
ТАСС 17:36
Общество
Двоих экс-сотрудников Twitter обвинили в шпионаже на Саудовскую Аравию
В США против двоих экс-сотрудников компании Twitter выдвинуто обвинение в работе на Саудовскую Аравию.
Росбалт 19:59
Происшествия
Новосибирская школа запретила чаепития после инцидента с девочкой
В Новосибирской области, как ранее в среду писали «Известия», второклассницу унизили во время классного чаепития из-за того, что мать девочки не сдала деньги на нужды класса.
Известия 08:43
Футбол
«Реал» забил шесть мячей «Галатасараю», «ПСЖ» обыграл «Брюгге»
После четырех туров в группе А лидирует «ПСЖ» (12 очков), за которым следуют «Реал» (7), «Брюгге» (2) и «Галатасарай» (1). Лига чемпионов.
Матч ТВ 17:01
Происшествия
Полиция отпустила подозреваемого в убийстве главы центра «Э» Ингушетии
Сотрудники полиции в ходе проверки не обнаружили подтверждения причастности задержанного мужчины к убийству начальника Центра "Э" МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Газета.Ru 13:16
Политика
Россия ответит на возможный выход США из Договора по открытому небу
Официальный представитель МИД Мария Захарова, в свою очередь, указала, что пока никаких официальных заявлений в отношении выхода США из Договора по открытому небу сделано не было, при этом она отметила, что Москва считает соглашение важным инструментом обеспечения европейской безопасности.
РИА Новости 16:41
Общество
СМИ узнали о планах ВС оставить срок давности по налоговым преступлениям
Пленум Верховного суда (ВС) исключил из рабочего проекта постановления о налоговых преступлениях формулировку, которая де-факто отменила бы срок давности по налоговым преступлениям.
РБК 20:49
Шоу-бизнес
Наташа Королева рассказала о потере ребенка
Певица Наташа Королева (настоящее имя - Наталия Порывай) в эфире YouTube-шоу "Эмпатия Манучи" Вячеслава Манучарова рассказала, как она потеряла ребенка из-за публикации откровенных фотографий и общественной травли.
Московский Комсомолец 08:23
Политика
Азербайджан вручил послу России ноту протеста
Послу России в Азербайджане Михаилу Бочарникову в МИД республики вручена нота протеста в связи с поездкой в Москву представителей непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР), которые, как утверждает азербайджанское внешнеполитическое ведомство, провели встречи "с рядом российских экспертов и сотрудников академических центров".
ТАСС 09:31
Экономика
Счетная палата предупредила о проблемах с устойчивым ростом населения
Счетная палата выявила существенные риски для устойчивого роста численности населения России.
Коммерсантъ 20:39
Политика
Зеленский шокирован результатами работы танкового завода в Харькове
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в шоке от проблем на харьковских заводах, которые входят в структуру государственного концерна "Укроборонпром", и поручил правительству разобраться в ситуации.
РИА Новости 07:28
Шоу-бизнес
У 19-летней дочери телеведущей Гузеевой обнаружили опухоль
Ольга Бухарова, дочь телеведущей Ларисы Гузеевой, рассказала в соцсетях, что у нее вновь нашли опухоль.
Телеканал 360° 16:52
Общество
Минобрнауки изменит правила распределения бюджетных мест в вузах
Министерство науки и высшего образования разработает новые правила распределения контрольных цифр приема в вузы.
Известия 14:58