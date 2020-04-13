Энергетика
Аргументы и ФактыВ Кремле прокомментировали сделку ОПЕК+ по снижению нефтедобычи
Пресс-секретарь главы РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что сделка ОПЕК+ от 12 апреля по снижению нефтедобычи доказывает, что нефтедобывающие страны могут достигать консенсуса, передает РИА Новости.
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Комментарии
Здоровье
Челябинским медикам выдадут повышенную зарплату
Выплаты из суммы 128 млн рублей предусмотрены с марта, то есть с момента первого зафиксированного случая Covid-19 в Челябинской области.
ФедералПресс 07:48
Общество
Голикова: Регионы отстают от Москвы на 3-4 недели по коронавирусу
Вице-премьер призвала предпринять "очень жесткие усилия" Вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным предупредила о том, что через 3-4 недели ситуация в регионах может стать как в Москве.
АМИТЕЛ 09:42
Шоу-бизнес
Лидия Федосеева-Шукшина назвала размер своей пенсии
РИА Новости вчера в 01:43
Общество
В Москве впервые оштрафовали компанию нарушителей самоизоляции
Режим самоизоляции в Москве ввели 30 марта, всего за его нарушение оштрафовали уже 22 человека.
РИА Новости 10:19
Общество
Собянин рассказал о ситуации с выдачей цифровых пропусков в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин в ходе совещания по вопросу о санитарно-эпидемиологической обстановке сообщил, что в столице, несмотря на произошедшие бот-атаки, выдали уже 900 тыс. цифровых пропусков для передвижения по городу.
RT на русском 09:47
Кино
Концепт-арт: Ящер из «Нового Человека-паука» мог выглядеть еще ужаснее
Художник Джерад Марантц, работавший над «Новым Человеком-пауком», выложил на своей странице в Instagram альтернативный облик суперзлодея Ящера, который также известен как доктор Курт Коннорс.
Popcornnews.ru 10 апреля в 10:00
Политика
Путин призвал задействовать Минобороны для борьбы с коронавирусом
Президент России Владимир Путин не исключает, что для борьбы с коронавирусом могут быть задействованы силы Минобороны, отметил глава государства во время совещания по поводу ситуации с распространением инфекции.
Московский Комсомолец 08:47
Шоу-бизнес
У Даны Борисовой обнажилась грудь во время съемок для челленджа
43-летняя российская телеведущая Дана Борисова решила принять участие в челлендже, который сейчас активно распространяется в сети.
Московский Комсомолец 09:56
Политика
Президент Чехии назвал глупым поступком снос памятника маршалу Коневу
Глава Чехии Милош Земан считает, что те, кто снес памятник маршалу СССР Ивану Коневу, "ничего не достигли в жизни" и просто завидуют тем, кто чего-то смог добиться.
Газета.Ru вчера в 13:06
Религия
У 18 священнослужителей Московской епархии выявлен коронавирус
Московский Комсомолец 10:11
Общество
Россия не успеет полностью выйти из ограничительных мер к 9 мая
Снять все ограничительные меры, введенные в последнее время в связи с распространением коронавирусной инфекции, к празднованию Дня Победы вряд ли получится, считает вице-премьер правительства России Татьяна Голикова.
Российская газета вчера в 13:27
Политика
Google объяснил блокировку обращения Путина на YouTube
В компании Google объяснили блокировку видеоролика с обращением президента России Владимира Путина к россиянам на видеохостинге YouTube ошибкой.
RT на русском 10:09
Гаджеты
In Win Diéy: невероятный компьютерный корпус для игровой системы
Компания In Win раскрыла полные характеристики уникального компьютерного корпуса Diéy, первая информация о котором была обнародована в январе в рамках выставки потребительской электроники CES 2020.
3DNews 08:23
Здоровье
Онищенко раскритиковал представителя ВОЗ за позицию по маскам
Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач Геннадий Онищенко раскритиковал в эфире НСН представителя ВОЗ в России Мелиты Вуйнович, которая рассказала о потенциальном вреде масок.
РИА Новости 09:53
Политика
Лукашенко призвал пациентов с коронавирусом бороться за свои жизни
Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал лежащих в больницах пациентов с коронавирусом бороться за свои жизни, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 09:04
Экономика
Кудрин спрогнозировал рост числа безработных в России в три раза
Из-за нынешнего кризиса в России может в три раза вырасти число безработных, заявил председатель Счетной палаты Алексей Кудрин в интервью телеканалу РБК.
Ведомости 05:59
Шоу-бизнес
Татьяна Буланова рассказала о своей госпитализации
Московский Комсомолец 05:48
Экономика
КПРФ предложила выплатить по 20 тысяч рублей москвичам на самоизоляции
Фракция КПРФ в Мосгордуме отправила письмо мэру Москвы Сергею Собянину, где попросила поддержать москвичей на карантине, в том числе выплатить по 20 тысяч рублей каждому, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 16:57
Футбол
РФС и клубы попросят поддержки у правительства
Российский футбольный союз намерен обратиться в правительство РФ для обсуждения вариантов поддержки клубов в условиях, сложившихся из-за пандемии коронавируса и остановки соревнований.
BetOn 07:26
Общество
Назван размер штрафа при поездках по Москве на авто без пропуска
«После 15 апреля любой пост ГИБДД может остановить и проверить пропуск, если пропуска не будет, будет выписан штраф в размере 5 тыс. рублей», ― цитирует его «Интерфакс».
Известия 06:39
Экономика
В России могут временно запретить импорт дешевого бензина
Москва, 13 апреля 2020, 08:19 — REGNUM Правительство России может временно ограничить ввоз дешевого бензина в страну, заявил министр энергетики РФ Александр Новак в эфире телеканала «Россия 1».
REGNUM 01:19
Общество
Эксперт ВШЭ заявила о смене динамики распространения COVID-19 в России
Ситуация с распространением коронавируса в России больше не развивается по оптимистической траектории, заявила директор Института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович в эфире шоу "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия 1".
РИА Новости вчера в 23:51
Шоу-бизнес
Фигуристка Медведева опубликовала в соцсетях соблазнительное фото
Российская фигуристка Евгения Медведева 12 апреля опубликовала в своем Instagram соблазнительное фото.
Профиль вчера в 11:40
Космос
На сайте NASA появилась любопытная функция
В честь юбилея телескопа Хаббл NASA добавила на своем сайте забавную функцию.
Что происходит 07:26
Общество
В ВОЗ высказались о пике эпидемии коронавируса в России
Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович высказалась о пике эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19 в стране.
RT на русском 08:11
Происшествия
В Краснодарском крае задержали криминального авторитета
РИА Новости 08:25
Футбол
Чемпионат Туркменистана по футболу возобновится 19 апреля
Матчем «Алтын-Асыр» — «Копетдаг» 19 апреля возобновится чемпионат Туркменистана по футболу сезона-2020, который ранее был приостановлен из-за пандемии коронавируса.
News.ru 07:20
Общество
Собянин: в Москве наблюдается снижение госпитализации
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что тест-системы по выявлению коронавируса COVID-19 стали более эффективными, а в столице наблюдается снижение госпитализации.
Московский Комсомолец 09:41