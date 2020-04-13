Пресс-секретарь главы РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что сделка ОПЕК+ от 12 апреля по снижению нефтедобычи доказывает, что нефтедобывающие страны могут достигать консенсуса, передает РИА Новости.

В Кремле прокомментировали сделку ОПЕК+ по снижению нефтедобычи

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