В Кремле прокомментировали ситуацию по делу «Сети»

Биатлон Драчев: разобрались в причинах неудач биатлонистов после Нового года Союз биатлонистов России (СБР) разобрался в причинах неудачного выступления спортсменов на посленовогодних этапах Кубка мира нынешнего сезона, заявил в интервью РИА Новости глава организации Владимир Драчев.

Наука Физики освоили рапидную съемку в терагерцовом диапазоне В результате удалось впервые записать терагерцовое видео с частотой в три тысячи кадров в секунду, при этом сохраняя высокое разрешение и чувствительность, пишут авторы в журнале Physical Review X. Терагерцовое излучение — это диапазон электромагнитных колебаний между инфракрасным спектром и радио.

Шоу-бизнес Анна Седокова подтвердила четвертую беременность Одна из самых желанных женщин всего постсоветского пространства Анна Седокова сообщила о том, что беременна четвертым ребенком.

Киберспорт THQ Nordic открыла студию Nine Rocks Games Другие сотрудники новой студии за свои карьеры успели поработать над Soldier of Fortune 3 (2007), Conan (2004) и Chaser (2003).

Общество Депутат Ленобласти предложил переименовать Санкт-Петербург Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров («Единая Россия») предлагает внести в Конституцию РФ поправку, меняющую официальное название субъекта РФ, города федерального подчинения Санкт-Петербург.

Экономика Владелец «Пятерочек» по росту бизнеса опередил Amazon В топ-50 самых динамично развивающихся игроков X5 Retail Group занимает 11-е место с 23,4-процентным ростом выручки за последние пять лет.

Происшествия Названа причина жесткой посадки самолета в Усинске У самолета авиакомпании "ЮТэйр", совершившего жесткую посадку в аэропорту Усинска, произошел подлом стоек шасси на взлетно-посадочной полосе, сообщили в пресс-службе перевозчика.

Политика Минобороны опубликовало уникальные фотографии советских полководцев В военном ведомстве отметили, что фотодокументальный проект "Освободители Европы" посвящен выдающимся советским военачальникам, чьи фронты и армии 75 лет назад освободили Европу от немецко-фашистских захватчиков.

Технологии Операторы отчитались о результатах тестирования «суверенного Рунета» Операторы отчитались Минкомсвязи о результатах установки и тестирования оборудования для реализации так называемого закона «о суверенном Рунете» — систем для фильтрации трафика (DPI, Deep Packet Inspection).