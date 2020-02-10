Политика
RT на русскомВ Кремле прокомментировали ситуацию по делу «Сети»
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию по делу террористической организации «Сеть»*.
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Биатлон
Драчев: разобрались в причинах неудач биатлонистов после Нового года
Союз биатлонистов России (СБР) разобрался в причинах неудачного выступления спортсменов на посленовогодних этапах Кубка мира нынешнего сезона, заявил в интервью РИА Новости глава организации Владимир Драчев.
Политика
Трамп решил сократить помощь другим странам
Дональд Трамп намерен сократить финансирование других государств почти на четверть.
Общество
Мошенники придумали новый способ кражи денег со счетов россиян
Мошенники придумали новую уловку хищения средств со счетов россиян.
Происшествия
В Омске мать и сын умерли с разницей в несколько часов
Мать омича, растившая сына всю жизнь одна, вызвала скорую.
Наука
Физики освоили рапидную съемку в терагерцовом диапазоне
В результате удалось впервые записать терагерцовое видео с частотой в три тысячи кадров в секунду, при этом сохраняя высокое разрешение и чувствительность, пишут авторы в журнале Physical Review X. Терагерцовое излучение — это диапазон электромагнитных колебаний между инфракрасным спектром и радио.
Энергетика
Белоруссия намерена покупать нефть у России по мировым ценам
Белорусские нефтеперерабатывающие заводы будут приобретать нефть у российских компаний по мировым ценам, сообщил первый вице-премьер республики Дмитрий Крутой.
Шоу-бизнес
Анна Седокова подтвердила четвертую беременность
Одна из самых желанных женщин всего постсоветского пространства Анна Седокова сообщила о том, что беременна четвертым ребенком.
Общество
В Москве и на Крайнем Севере оказался самый доступный бензин в РФ
Жители Крайнего Севера и Москвы могут приобрести наибольший объём бензина на свою среднюю зарплату.
Гаджеты
Samsung показала новый складной смартфон во время «Оскара»
Компания Samsung выпустила рекламный ролик готовящегося к релизу складного смартфона Galaxy Z Flip.
Армия и оружие
СМИ узнали о планах вооружить Ту-160 гиперзвуковыми ракетами «Кинжал»
В июле 2018 года источник ТАСС в российском оборонно-промышленном комплексе сообщал, что гиперзвуковые ракеты "Кинжал" планировалось испытать на дальнем бомбардировщике Ту-22М3.
Происшествия
В Москве задержали водителя, нарушившего ПДД более двух тысяч раз
Сотрудники Госавтоинспекции Москвы задержали водителя, за которым числится более 2,1 тысячи нарушений правил дорожного движения, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.
Кино
Хоакин Феникс получил премию «Оскар 2020» за лучшую мужскую роль
Премию "Оскар 2020" в номинации "лучшая мужская роль" получил Хоакин Феникс, сыгравший в картине "Джокер", рассказывающей о популярном персонаже из комиксов DC.
Общество
У находящегося на лайнере в Японии украинца обнаружили коронавирус
Ранее стало известно, что ещё у семи граждан на круизном судне Diamond Princess выявлен новый тип коронавируса.
Происшествия
Вандалы облили краской памятник генералу Ватутину в Киеве
Вандалы в Киеве облили краской памятник генералу Николаю Ватутину — Герою Советского Союза, командующему войсками 1-го Украинского фронта.
Авто
Hyundai показала обновленный Hyundai Solaris для России
Компания Hyundai опубликовала первые официальные фотографии обновленного седана Hyundai Solaris для России.
Происшествия
Boeing готовится к экстренной посадке в Красноярске
Киберспорт
THQ Nordic открыла студию Nine Rocks Games
Другие сотрудники новой студии за свои карьеры успели поработать над Soldier of Fortune 3 (2007), Conan (2004) и Chaser (2003).
Общество
Депутат Ленобласти предложил переименовать Санкт-Петербург
Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров («Единая Россия») предлагает внести в Конституцию РФ поправку, меняющую официальное название субъекта РФ, города федерального подчинения Санкт-Петербург.
Экономика
Владелец «Пятерочек» по росту бизнеса опередил Amazon
В топ-50 самых динамично развивающихся игроков X5 Retail Group занимает 11-е место с 23,4-процентным ростом выручки за последние пять лет.
Происшествия
Названа причина жесткой посадки самолета в Усинске
У самолета авиакомпании "ЮТэйр", совершившего жесткую посадку в аэропорту Усинска, произошел подлом стоек шасси на взлетно-посадочной полосе, сообщили в пресс-службе перевозчика.
Происшествия
Двое детей из России погибли при столкновении катеров в Таиланде
В результате столкновения скоростных катеров в море у острова Пхукет погибли двое детей из России.
Культура
Томская школьница получила права на экранизацию рассказа Стивена Кинга
Томская школьница Диана Костырина займется экранизацией рассказа Стивена Кинга «Женщина в комнате».
Спорт
Швед Дюплантис установил новый мировой рекорд в прыжках с шестом
Шведский легкоатлет Арман Дюплантис побил мировой рекорд в прыжках с шестом в помещении на турнире в польском городе Торунь.
Политика
Минобороны опубликовало уникальные фотографии советских полководцев
В военном ведомстве отметили, что фотодокументальный проект "Освободители Европы" посвящен выдающимся советским военачальникам, чьи фронты и армии 75 лет назад освободили Европу от немецко-фашистских захватчиков.
Шоу-бизнес
Адвокат назвал диагноз дочери Любови Успенской
Технологии
Операторы отчитались о результатах тестирования «суверенного Рунета»
Операторы отчитались Минкомсвязи о результатах установки и тестирования оборудования для реализации так называемого закона «о суверенном Рунете» — систем для фильтрации трафика (DPI, Deep Packet Inspection).
Шоу-бизнес
Кристина Асмус показала фото в купальнике во время отдыха на Мальдивах
Популярная актриса Кристина Асмус в настоящее время наслаждается отдыхом на Мальдивах.
Финансы
Рубль растёт к доллару и евро
Курс доллара снизился на 18 копеек — до 63,94 рубля. Курс евро упал на 19 копеек и составил 69,97 рубля.