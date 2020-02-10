Политика

RT на русскомRT на русскомВ Кремле прокомментировали ситуацию по делу «Сети»

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию по делу террористической организации «Сеть»*.
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Песков заявил о неоднократных поручениях Путина по делу «Сети»

РБК05:26

Песков: Путин уже поручал проверить дело «Сети»

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В Кремле прокомментировали ситуацию по делу «Сети»

RT на русском05:46

Путин неоднократно разбирал ситуацию по делу «Сети»*, заявил Песков

РИА Новости05:28

В Кремле дистанцировались от приговора по делу «Сети»

Интерфакс06:13

Песков: Путин уже поручал проверить законность дела «Сети», иное вмешательство невозможно

ТАСС05:16

Песков прокомментировал приговор по делу «Сети»

Газета.Ru05:15
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Биатлон

Драчев: разобрались в причинах неудач биатлонистов после Нового года

Союз биатлонистов России (СБР) разобрался в причинах неудачного выступления спортсменов на посленовогодних этапах Кубка мира нынешнего сезона, заявил в интервью РИА Новости глава организации Владимир Драчев.
РИА Новости 02:50
Политика

Трамп решил сократить помощь другим странам

Дональд Трамп намерен сократить финансирование других государств почти на четверть.
РЕН ТВ 02:13
Общество

Мошенники придумали новый способ кражи денег со счетов россиян

Мошенники придумали новую уловку хищения средств со счетов россиян.
Известия вчера в 17:58
Происшествия

В Омске мать и сын умерли с разницей в несколько часов

Мать омича, растившая сына всю жизнь одна, вызвала скорую.
РИА СуперОмск 02:49
Наука

Физики освоили рапидную съемку в терагерцовом диапазоне

В результате удалось впервые записать терагерцовое видео с частотой в три тысячи кадров в секунду, при этом сохраняя высокое разрешение и чувствительность, пишут авторы в журнале Physical Review X. Терагерцовое излучение — это диапазон электромагнитных колебаний между инфракрасным спектром и радио.
N+1 07:15
Энергетика

Белоруссия намерена покупать нефть у России по мировым ценам

Белорусские нефтеперерабатывающие заводы будут приобретать нефть у российских компаний по мировым ценам, сообщил первый вице-премьер республики Дмитрий Крутой.
РИА Новости вчера в 08:43
Шоу-бизнес

Анна Седокова подтвердила четвертую беременность

Одна из самых желанных женщин всего постсоветского пространства Анна Седокова сообщила о том, что беременна четвертым ребенком.
StarHit.ru вчера в 03:00
Общество

В Москве и на Крайнем Севере оказался самый доступный бензин в РФ

Жители Крайнего Севера и Москвы могут приобрести наибольший объём бензина на свою среднюю зарплату.
REGNUM 01:54
Гаджеты

Samsung показала новый складной смартфон во время «Оскара»

Компания Samsung выпустила рекламный ролик готовящегося к релизу складного смартфона Galaxy Z Flip.
News.ru 06:35
Гаджеты

Рендеры iPhone 12 Pro Max демонстрируют серьезные изменения в дизайне

iXBT.com 06:26
Армия и оружие

СМИ узнали о планах вооружить Ту-160 гиперзвуковыми ракетами «Кинжал»

В июле 2018 года источник ТАСС в российском оборонно-промышленном комплексе сообщал, что гиперзвуковые ракеты "Кинжал" планировалось испытать на дальнем бомбардировщике Ту-22М3.
Газета.Ru 06:41
Происшествия

Полиция задержала пранкера за розыгрыш на тему коронавируса в метро

Коммерсантъ 06:50
Происшествия

В Москве задержали водителя, нарушившего ПДД более двух тысяч раз

Сотрудники Госавтоинспекции Москвы задержали водителя, за которым числится более 2,1 тысячи нарушений правил дорожного движения, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.
РИА Новости 05:52
Кино

Хоакин Феникс получил премию «Оскар 2020» за лучшую мужскую роль

Премию "Оскар 2020" в номинации "лучшая мужская роль" получил Хоакин Феникс, сыгравший в картине "Джокер", рассказывающей о популярном персонаже из комиксов DC.
Kinonews.ru вчера в 23:11
Общество

У находящегося на лайнере в Японии украинца обнаружили коронавирус

Ранее стало известно, что ещё у семи граждан на круизном судне Diamond Princess выявлен новый тип коронавируса.
RT на русском вчера в 13:59
Происшествия

Вандалы облили краской памятник генералу Ватутину в Киеве

Вандалы в Киеве облили краской памятник генералу Николаю Ватутину — Герою Советского Союза, командующему войсками 1-го Украинского фронта.
Известия 07:25
Авто

Hyundai показала обновленный Hyundai Solaris для России

Компания Hyundai опубликовала первые официальные фотографии обновленного седана Hyundai Solaris для России.
Автоновости дня 06:35
Происшествия

Boeing готовится к экстренной посадке в Красноярске

Sibnovosti.ru 03:56
Киберспорт

THQ Nordic открыла студию Nine Rocks Games

Другие сотрудники новой студии за свои карьеры успели поработать над Soldier of Fortune 3 (2007), Conan (2004) и Chaser (2003).
Игромания.ру 04:16
Общество

Депутат Ленобласти предложил переименовать Санкт-Петербург

Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров («Единая Россия») предлагает внести в Конституцию РФ поправку, меняющую официальное название субъекта РФ, города федерального подчинения Санкт-Петербург.
REGNUM вчера в 18:38
Экономика

Владелец «Пятерочек» по росту бизнеса опередил Amazon

В топ-50 самых динамично развивающихся игроков X5 Retail Group занимает 11-е место с 23,4-процентным ростом выручки за последние пять лет.
РБК 00:00
Происшествия

Названа причина жесткой посадки самолета в Усинске

У самолета авиакомпании "ЮТэйр", совершившего жесткую посадку в аэропорту Усинска, произошел подлом стоек шасси на взлетно-посадочной полосе, сообщили в пресс-службе перевозчика.
РИА Новости вчера в 15:29
Происшествия

Двое детей из России погибли при столкновении катеров в Таиланде

В результате столкновения скоростных катеров в море у острова Пхукет погибли двое детей из России.
Газета.Ru 01:38
Культура

Томская школьница получила права на экранизацию рассказа Стивена Кинга

Томская школьница Диана Костырина займется экранизацией рассказа Стивена Кинга «Женщина в комнате».
Sibnovosti.ru 04:42
Спорт

Швед Дюплантис установил новый мировой рекорд в прыжках с шестом

Шведский легкоатлет Арман Дюплантис побил мировой рекорд в прыжках с шестом в помещении на турнире в польском городе Торунь.
Известия 08 февраля в 20:58
Политика

Минобороны опубликовало уникальные фотографии советских полководцев

В военном ведомстве отметили, что фотодокументальный проект "Освободители Европы" посвящен выдающимся советским военачальникам, чьи фронты и армии 75 лет назад освободили Европу от немецко-фашистских захватчиков.
Российская газета 04:47
Шоу-бизнес

Адвокат назвал диагноз дочери Любови Успенской

НТВ вчера в 13:45
Технологии

Операторы отчитались о результатах тестирования «суверенного Рунета»

Операторы отчитались Минкомсвязи о результатах установки и тестирования оборудования для реализации так называемого закона «о суверенном Рунете» — систем для фильтрации трафика (DPI, Deep Packet Inspection).
РБК 06:31
Шоу-бизнес

Кристина Асмус показала фото в купальнике во время отдыха на Мальдивах

Популярная актриса Кристина Асмус в настоящее время наслаждается отдыхом на Мальдивах.
Kleo.ru 05:59
Финансы

Рубль растёт к доллару и евро

Курс доллара снизился на 18 копеек — до 63,94 рубля. Курс евро упал на 19 копеек и составил 69,97 рубля.
RT на русском 02:02
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