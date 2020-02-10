Политика

RT на русскомRT на русскомВ Кремле прокомментировали ситуацию по делу «Сети»

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию по делу террористической организации «Сеть»*.
Читать в источнике
Комментировать78

Подробнее о событии

Песков заявил о неоднократных поручениях Путина по делу «Сети»

РБК05:26

Песков: Путин уже поручал проверить дело «Сети»

Коммерсантъ06:13

В Кремле прокомментировали ситуацию по делу «Сети»

RT на русском05:46

Путин неоднократно разбирал ситуацию по делу «Сети»*, заявил Песков

РИА Новости05:28

В Кремле дистанцировались от приговора по делу «Сети»

Интерфакс06:13

Песков: Путин уже поручал проверить законность дела «Сети», иное вмешательство невозможно

ТАСС05:16

Песков прокомментировал приговор по делу «Сети»

Газета.Ru05:15
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 09:02, Ашберн
Кино

Стали известны победители премии «Оскар»

ИА Порт Амур 03:56
Общество

ВОЗ о коронавирусе: «Мы можем видеть лишь верхушку айсберга»

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 10 февраля число жертв нового коронавируса в Китае составило 908 человек, заражены — 40,1 тыс. человек.
REGNUM 06:21
Армия и оружие

В Сирии снова погибли турецкие военные

Как передает телеканал NTV со ссылкой на заявление турецких властей, обстрел наблюдательного поста на севере Идлиба, где находились военные, снова устроила сирийская армия.
Lenta.ru 07:34
Общество

Мать живущей в роддоме девочки пожаловалась в прокуратуру на медцентр

Девочка, которую суд постановил передать столичным органам опеки, продолжает находиться в медцентре.
Коммерсантъ вчера в 13:34
Авто

В Россию прибыли первые кроссоверы Geely Coolray

Первые Geely Coolray производства белорусского завода «БелДжи» начали поступать к российским дилерам.
SpeedMe 04:43
Политика

Шойгу рассказал о масштабе парада Победы на Красной площади

Напомним, 9 мая 2019 года парад Победы на Красной площади продлился около одного часа.
REGNUM 08:01
Технологии

В работе приложения и онлайн-банка ВТБ произошли сбои

В понедельник, 10 февраля, клиенты ВТБ начали жаловаться на сбои в работе мобильного приложения банка и проблемы с доступом к онлайн-банку «ВТБ-Онлайн».
Московская перспектива 08:41
Технологии

Большинство корпоративных сетей в России оказались опасны

Большинство (81 процент) корпоративных сетей и сетей госструктур оказались заражены вредоносным программным обеспечением (ПО).
Lenta.ru вчера в 22:46
Технологии

Samsung объяснил блокировку телевизоров

Некоторые пользователи в России столкнулись с блокировкой телевизоров Samsung, сообщает Газета.ru.
Интермонитор.ру 08 февраля в 15:39
Происшествия

Прокурор попросил 16 лет колонии для генерала СКР Дрыманова

Интерфакс 07:48
Биатлон

Драчев назвал состав сборной России на чемпионат мира по биатлону

Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев назвал состав национальной сборной на чемпионат мира по биатлону в итальянском Антхольце.
РБК 05:56
Армия и оружие

В Раде зарегистрировали законопроект о предоставлении военных услуг за рубежом

"Под военно-консалтинговой деятельностью подразумевается предоставление государствам, юридическим или физическим лицам за пределами Украины услуг военного или охранного характера", - сказано в пояснительной записке к законопроекту.
ТАСС 08:30
Общество

Мошенники придумали новый способ кражи денег со счетов россиян

Мошенники придумали новую уловку хищения средств со счетов россиян.
Известия вчера в 17:58
Авто

В январе продажи новых LCV в России выросли на 7%

На 5,2% упали продажи у другой российской марки – УАЗ. Она находится на втором месте с результатом 1,3 тыс. автомобилей.
Автостат 07:45
Политика

Подозреваемую в угрозах Зеленскому отпустили под личное обязательство

РИА Новости 07:59
Общество

Мишустин потребовал от правительства не давать необоснованных обещаний

Глава правительства Михаил Мишустин потребовал от министров не давать необоснованных обещаний, передаёт ТАСС.
Мой Брянск 02:07
Общество

Среди заразившихся коронавирусом на Diamond Princess оказался украинец

Среди заболевших новым коронавирусом на круизном лайнере Diamond Princess есть украинец.
Суть событий вчера в 11:26
Авто

Опубликовали изображения «Русского Прадо» от УАЗ

В Сети опубликовали первые рендерные изображения нового внедорожника УАЗ «Патриот».
ToDay News Ufa 06:34
Авто

Петербургский автохолдинг «Мега-Авто» продает свои активы

Группа компаний «Мега-Авто» сконцентрируется на продаже и обслуживании автомобилей премиум-класса, включая Audi, Jaguar, Land Rover, Genesis, а также на работе с брендом Hyundai, являющимся объемообразующей маркой в портфеле брендов.
Автостат 05:12
Происшествия

В Москве задержали нарушившего ПДД более двух тысяч раз мужчину

Сотрудники столичного ДПС задержали мужчину, который 2126 нарушил правила дорожного движения.
Известия 08:56
Культура

Выражение лица Билли Айлиш на «Оскаре» стало мемом

Культуромания 04:10
Происшествия

Вандалы осквернили памятник Ватутину в Киеве

Взгляд.ру 06:59
Культура

16-летняя томская школьница купила права на экранизацию рассказа Кинга

В один американский доллар обошлось 16-летней школьнице из Томска Диане Костыриной приобретение прав на экранизацию рассказа «Женщина в палате» Стивена Кинга.
REGNUM вчера в 14:12
Шоу-бизнес

Директор МакSим рассказала, что певица может не вернуться на сцену

Концертный директор певицы МакSим Маргарита Соколова интервью "НТВ" рассказала о состоянии здоровья артистки.
Народные новости вчера в 22:55
Общество

Телеведущая расхохоталась после слов о льготах в России

Телеведущая ГТРК «Камчатка» расхохоталась, рассказывая о повышении социальных выплат в России на 3 процента.
Lenta.ru 02:53
Футбол

Тедеско: «Спартак» просто выиграл турнир

"Спартак" просто выиграл турнир.
Газета.Ru 08 февраля в 23:26
Происшествия

Два ребенка из России погибли при столкновении двух катеров в Таиланде

Погибло два ребенка из России — 12-летний мальчик и шестилетняя девочка. 22 человека получили ранения, сообщает The Phuket News.
Коммерсантъ 00:06
Экономика

«Нафтогаз» допустил подачу новых исков против «Газпрома»

«Нафтогаз» рассматривает возможность подачи новых исков против «Газпрома», написал в своем Facebook исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко.
РБК 05:46
Политика

Способное достроить «Северный поток — 2» судно вышло из Находки

BFM.ru вчера в 15:55
Шоу-бизнес

На Светлану Лободу ополчились из-за жалобы на тяжёлую работу артиста

Лобода в подписи к публикации пожаловалась на тяжёлый труд артиста. Светлана Лобода активно ведёт свою страничку в Instagram.
Uznayvse.ru 07:28
Как работают Яндекс.Новости?
Дело "Нового величия"Больше новостей по теме
Главное