Политика

RT на русскомRT на русскомВ Кремле прокомментировали ситуацию по делу «Сети»

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию по делу террористической организации «Сеть»*.
Читать в источнике
Комментировать19

Подробнее о событии

Песков: Путин уже поручал проверить законность дела «Сети», иное вмешательство невозможно

ТАСС05:16

Путин неоднократно разбирал ситуацию по делу «Сети»*, заявил Песков

РИА Новости05:28

Песков заявил о неоднократных поручениях Путина по делу «Сети»

РБК05:26

Песков прокомментировал приговор по делу «Сети»

Газета.Ru05:15

В Кремле прокомментировали ситуацию по делу «Сети»

RT на русском05:46

Песков: Президент ознакомлен с так называемым делом «Сети», но Кремль не может вмешиваться в работу органов

Эхо Москвы05:52

В Кремле заявили о неоднократных поручениях Путина по делу «Сети»*

REGNUM05:51
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 05:59, Ашберн
Здоровье

Мать живущей в роддоме девочки пожаловалась в прокуратуру на медцентр

Девочка, которую суд постановил передать столичным органам опеки, продолжает находиться в медцентре.
Коммерсантъ вчера в 13:34
Общество

Правительство 13 февраля рассмотрит меры по усилению соцподдержки

Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что российское правительство на ближайшем заседании в четверг, 13 февраля, рассмотрит поправки в бюджет, связанные с увеличением расходов на меры социальной поддержки граждан.
RT на русском 04:04
Происшествия

Utair объяснила порывом ветра жесткую посадку Boeing в Коми

При посадке самолета Boeing 737 в аэропорту Усинска в Республике Коми произошел резкий сдвиг ветра, сообщили РБК в пресс-службе авиакомпании Utair.
РБК вчера в 08:08
Происшествия

Погибшие в Таиланде дети приехали из Челябинской области

Брат и сестра, которые погибли при столкновении катеров в Пхукете, приехали в Таиланд из Челябинской области.
Народные новости 04:29
Политика

В МИД Украины прокомментировали возможность отправки посла в Москву

Ранее глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал возможность возвращения посла Украины в Москву.
RT на русском 04:55
Кино

В Лос-Анджелесе назвали лауреатов премии «Оскар»

В лос-анджелесском театре «Долби» состоялась церемония вручения премии «Оскар» за 2019 год.
RT на русском 02:14
Шоу-бизнес

Светлана Лобода показала тошнотненькую фотографию своей ноги

Вернулась домой к 1 ночи, легла на тёплый пол в ванной и пролежала там пару часов, не могла поднять руки/ноги.
Paparazzi.ru 01:55
Общество

Правительство разрешило выращивать коноплю и мак в промышленных целях

Правительство разрешает культивировать сорта снотворного мака для производства наркотических и психотропных веществ, используемых в медицинских целях.
Коммерсантъ 05:07
Политика

Лавров обвинил США в срыве развода сил на Донбассе

Киев на саммите "нормандской четверки" в Париже отказался полностью развести силы на Донбассе из-за давления Вашингтона.
Газета.Ru 04:35
Происшествия

В Москве задержали водителя, нарушившего ПДД более двух тысяч раз

Сотрудники Госавтоинспекции Москвы задержали водителя, за которым числится более 2,1 тысячи нарушений правил дорожного движения, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.
РИА Новости 05:52
Здоровье

Врач-онколог назвал провоцирующий рак продукт

По словам врача, избыточное потребление химически обработанного красного мяса и уменьшение количества клетчатке в рационе может спровоцировать развитие рака.
Известия 08 февраля в 16:18
Политика

Преемница Меркель отказалась баллотироваться в канцлеры

Представитель Крамп-Карренбауэр сообщил, что та намерена «организовать процесс избрания кандидата на пост канцлера, продолжит готовить партию к будущему и потом оставит лидерство в партии».
РБК 05:27
Здоровье

Пить алкоголь при заболевании коронавирусом нельзя, заявил нарколог

По заявлению главного внештатного психиатра-нарколога Минздрава РФ Евгения Брюна, употребление алкоголя при простуде или коронавирусе не является мерой профилактики.
Инфорос 05:18
Кино

«Хищные птицы» возглавили российский прокат в выходные

Возглавил отечественный кинопрокат боевик «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн», который дебютировал 6 февраля.
Inc-news.ru 04:04
Политика

Минобрнауки отменило ограничения на общение ученых с иностранцами

Минобрнауки отменило ведомственный приказ о международном сотрудничестве, который обязывал ученых ставить в известность начальство в случае общения с иностранными учеными.
РБК 04:34
Экономика

ФАС не увидела признаков картельного сговора в завышении цен на маски

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России не видит признаков картельного сговора в завышении цен на медицинские маски.
Известия 05:43
Шоу-бизнес

Виторган прокомментировал видео Собчак без макияжа

Российская телеведущая и светская львица Ксения Собчак опубликовала в видео, как она едет в машине без косметики и качает головой под музыку 90-х.
ФАН 01:00
Общество

Телеведущая расхохоталась после слов о льготах в России

После слов о 127 рублях, предназначенных на международный транспорт, ведущая не смогла сдержать смеха.
Lenta.ru 02:53
Общество

МЧС опровергло сообщения о скачке радиации в Москве

РИА Новости вчера в 15:44
Авто

Владельцу Nissan с миллионным пробегом подарили новый пикап

Мерфи заявил, что не будет злоупотреблять щедростью автопроизводителя и не закажет себе дорогостоящих опций.
Letnews.ru 02:05
Политика

Президент Украины примет участие в Мюнхенской конференции

Президент Украины Владимир Зеленский примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности, заявил глава МКБ Вольфганг Ишингер.
РИА Новости 04:53
Общество

Россиян предупредили о новом способе кражи денег со счетов

Преступники, которые специализируются на хищениях денег со счетов, придумали новый способ мошенничества. Об этом сообщает газета «Известия».
RT на русском вчера в 19:56
Футбол

Голкипер «Аякса» заменит Кепу в «Челси»

Голкипер Андре Онана, выступающий в Голландии за амстердамский «Аякс», близок к переходу в лондонский «Челси», утверждает издание Voetbalnieuws.
Евро-футбол.ру 04:16
Экономика

«Нафтогаз» ищет возможности новых исков против «Газпрома»

Украинский "Нафтогаз" готовит новые иски против "Газпрома". Об этом рассказал исполнительный директор компании Юрий Витренко в Facebook.
Газета.Ru 05:28
Происшествия

Мощный взрыв на подстанции в Подольске сняли на видео

Более 120 домов в подмосковном Подольске остались без горячей воды и отопления из-за взрыва на подстанции.
Вести.Ru 05:31
Армия и оружие

Турция готовит боевиков к контрнаступлению в Сирии

В ходе контрнаступления боевики намерены вернуть несколько десятков населённых пунктов, которые они потеряли в течение последних трёх недель в результате наступательных действий сирийских военных при поддержке ВКС РФ.
REGNUM 05:44
Политика

Мирошник: Западному бомонду показали нелицеприятный фильм о Майдане

Американский телеканал One America News презентовал фильм-расследование «Украинский обман: импичмент, наличные Байдена, массовые убийства».
Украина.ру 04:57
Единоборства

Чемпион UFC Джон Джонс одержал победу над Домиником Рейесом

Американский боец MMA Джон Джонс защитил чемпионский пояс UFC в полутяжелом весе, одержав победу над соотечественником Домиником Рейесом.
РЕН ТВ вчера в 01:48
Гаджеты

Redmi показала совершенно новый продукт

Компания Redmi ранее официально сообщила о том, что пресс-конференция, посвященная анонсу нового продукта, состоится 11 февраля этого года.
iXBT.com 01:10
Технологии

Ошибка в Windows 7 не позволяет пользователям выключить компьютер

Система не позволяет пользователю перезагрузить или выключить компьютер.
Народные новости вчера в 09:23
Как работают Яндекс.Новости?
Дело "Нового величия"Больше новостей по теме
Главное