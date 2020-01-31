В Кремле считают, что ситуация с новым коронавирусом вызывает серьезную озабоченность, угроза сохраняется, и это повод для специальных мер, заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков.

с чего всё началось

На вопрос, может ли Россия закрыть авиасообщение с Китаем, и мог бы поддержать такую меру Кремль, Песков ответил, что специальная рабочая группа внимательно следит за ситуацией вокруг распространения инфекции.

В Кремле прокомментировали ситуацию с коронавирусом

Футбол В Европе закрывается зимнее трансферное окно За последние годы Россия растеряла свои позиции: в 2019 году клубы страны потратили на игроков 285 млн долларов.

Футбол Мещеряков: «Локомотив» не включил обязательную опцию выкупа Смолова Московский футбольный клуб "Локомотив" принципиально не включил обязательную опцию выкупа нападающего Федора Смолова после аренды в испанской "Сельте", заявил РИА Новости председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков.

Здоровье В Великобритании зафиксированы два случая заражения коронавирусом На территории Великобритании два человека заразились новым типом коронавируса, сейчас пациенты получают необходимую помощь, сообщают в Минздраве Королевства.

Политика Кремль прокомментировал инцидент с подаренными блокадницам «батонами» Ранее 31 января сообщалось, что глава городского совета Керчи Мая Хужина отзовет заявление об отставке, которое она написала после критики за вручение местным блокадникам «батонов» и медалей.

Политика В Госдуме сочли проект нового КоАП противоречащим посланию президента «Стоит отметить, что проект усиливает репрессивные механизмы по сравнению с действующим кодексом, что не соответствует целям и задачам текущей экономической политики страны, противоречит ориентирам, обозначенным президентом в послании Федеральному собранию», — цитирует его ТАСС.

Происшествия Пассажиры заблокированного в Италии лайнера начали сходить на берег Круизный лайнер Costa Smeralda, который с утра четверга был заблокирован в порту итальянского города Чивитавеккья из-за подозрений на коронавирус на борту, начал выгрузку пассажиров, передают местные телеканалы.

Происшествия Взрыв произошел на заводе в Орловской области Взрыв произошел на заводе в городе Мценск Орловской области, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Политика Путину доложат об обращении Цуркан с просьбой вмешаться в дело Президенту РФ будет доложено о просьбе обвиняемой в шпионаже Карины Цуркан вмешаться в ее дело, однако глава государства никогда не влияет на работу следствия.

Общество Суд заочно арестовал сына бизнесмена Бориса Минца Решение о заочном аресте старшего сына бизнесмена Бориса Минца по делу о растрате вынес 31 января Басманный суд Москвы.

Общество Мишустин рассказал, на чем следует сконцентрироваться странам ЕАЭС Председатель правительства РФ Михаил Мишустин заявил, что государствам - членам ЕАЭС следовало бы сконцентрироваться в ближайшее время на устранении препятствий во внутренней торговле и развитии конкурентных условий для бизнеса.

Политика Путин предложил ужесточить наказание за оскорбление Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос усиления ответственности за оскорбления - такое решение он принял по итогам заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), сообщается на официальном сайте Кремля.

Энергетика Белоруссия повысила тариф на транзит российской нефти на 6,6% Белоруссия с 1 февраля повышает тарифы на услуги по транзиту нефти на 6,6%. Об этом сообщило белорусское Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ).

Шоу-бизнес Любовь Успенская попросила не разрушать психическое здоровье ее дочери На днях Любовь Успенская на своей странице в Инстаграм обратилась к подписчикам и журналистам и попросила оставить в покое ее дочь Татьяну Плаксину.

Политика Делегация России выступила против резолюции ПАСЕ Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию, которая касается десяти стран Совета Европы, в том числе России.

Фигурное катание Назван состав сборной России на ЧМ по фигурному катанию Победители и призеры недавно прошедшего чемпионата Европы по фигурному катанию составили костяк сборной России на чемпионат мира, который пройдет в Монреале в марте.