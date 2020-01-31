Политика

РИА НовостиРИА НовостиВ Кремле прокомментировали ситуацию с коронавирусом

На вопрос, может ли Россия закрыть авиасообщение с Китаем, и мог бы поддержать такую меру Кремль, Песков ответил, что специальная рабочая группа внимательно следит за ситуацией вокруг распространения инфекции.
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с чего всё началось

В Кремле прокомментировали ситуацию с коронавирусом

В Кремле считают, что ситуация с новым коронавирусом вызывает серьезную озабоченность, угроза сохраняется, и это повод для специальных мер, заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков.
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Кремль назвал коронавирус поводом для специальных мер правительства

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В Кремле прокомментировали ситуацию с коронавирусом

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Московский Комсомолец05:03
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Стала известна зарплата Соболева в «Спартаке»

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РБК 06:28
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Московский футбольный клуб "Локомотив" принципиально не включил обязательную опцию выкупа нападающего Федора Смолова после аренды в испанской "Сельте", заявил РИА Новости председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков.
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Зеленский заявил, что готов отправиться в Вашингтон «хоть завтра»

Владимир Зеленский на брифинге заявил, что готов отправиться в Вашингтон «хоть завтра», если стороны смогут договориться о чем-то важном.
Политика Сегодня 06:16
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В Великобритании зафиксированы два случая заражения коронавирусом

На территории Великобритании два человека заразились новым типом коронавируса, сейчас пациенты получают необходимую помощь, сообщают в Минздраве Королевства.
Главный региональный 05:50
Политика

Кремль прокомментировал инцидент с подаренными блокадницам «батонами»

Ранее 31 января сообщалось, что глава городского совета Керчи Мая Хужина отзовет заявление об отставке, которое она написала после критики за вручение местным блокадникам «батонов» и медалей.
Lenta.ru 05:00
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В Госдуме сочли проект нового КоАП противоречащим посланию президента

«Стоит отметить, что проект усиливает репрессивные механизмы по сравнению с действующим кодексом, что не соответствует целям и задачам текущей экономической политики страны, противоречит ориентирам, обозначенным президентом в послании Федеральному собранию», — цитирует его ТАСС.
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Происшествия

Пассажиры заблокированного в Италии лайнера начали сходить на берег

Круизный лайнер Costa Smeralda, который с утра четверга был заблокирован в порту итальянского города Чивитавеккья из-за подозрений на коронавирус на борту, начал выгрузку пассажиров, передают местные телеканалы.
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Путину доложат об обращении Цуркан с просьбой вмешаться в дело

Президенту РФ будет доложено о просьбе обвиняемой в шпионаже Карины Цуркан вмешаться в ее дело, однако глава государства никогда не влияет на работу следствия.
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Суд заочно арестовал сына бизнесмена Бориса Минца

Решение о заочном аресте старшего сына бизнесмена Бориса Минца по делу о растрате вынес 31 января Басманный суд Москвы.
REGNUM 04:29
Общество

Вылет со скандалом. Собчак выгнали из самолёта во «Внуково»

REGNUM вчера в 10:40
Общество

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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин заявил, что государствам - членам ЕАЭС следовало бы сконцентрироваться в ближайшее время на устранении препятствий во внутренней торговле и развитии конкурентных условий для бизнеса.
РИА Новости 06:05
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Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос усиления ответственности за оскорбления - такое решение он принял по итогам заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), сообщается на официальном сайте Кремля.
Газета.Ru вчера в 10:46
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В Бермудском треугольнике нашли пропавший 100 лет назад корабль

Команда морских археологов нашла пропавший около 100 лет назад корабль в Бермудском треугольнике. Об этом сообщил телеканал Fox News.
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Шоу-бизнес

Любовь Успенская попросила не разрушать психическое здоровье ее дочери

На днях Любовь Успенская на своей странице в Инстаграм обратилась к подписчикам и журналистам и попросила оставить в покое ее дочь Татьяну Плаксину.
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Политика

Делегация России выступила против резолюции ПАСЕ

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию, которая касается десяти стран Совета Европы, в том числе России.
RT на русском вчера в 21:45
Политика

В бундестаге обвинили НАТО в обмане СССР при Горбачеве

Североатлантический альянс нарушил обещание, данное Советскому Союзу при президенте Михаиле Горбачеве, и расширяется на восток, подступая к российским границам.
Известия вчера в 23:45
Фигурное катание

Назван состав сборной России на ЧМ по фигурному катанию

Победители и призеры недавно прошедшего чемпионата Европы по фигурному катанию составили костяк сборной России на чемпионат мира, который пройдет в Монреале в марте.
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С 1 февраля проиндексируют социальные выплаты и пособия

С 1 февраля будет проиндексирован целый ряд социальных выплат, пособий и компенсаций, предоставляемых Пенсионным фондом России.
Алтайская правда 00:03
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Валерию Сюткину запретили въезд на Украину

Служба безопасности Украины запретила въезд в страну российскому певцу Валерию Сюткину.
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Алексей Панин: «Помню, как Гарик Харламов передо мной прыгал»

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«Герта» — «Шальке»: какой выбор сделать?

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Спорт

Минспорта приостановило аккредитацию ВФЛА

Решение принято комиссией о государственной аккредитации общероссийских спортивных федераций Минспорта РФ, сообщает пресс-служба ВФЛА.
Росбалт 04:50
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