Энергетика

РИА НовостиРИА НовостиВ Кремле прокомментировали ситуацию с обвалом цен на нефть

По словам Пескова, в Кремле внимательно отслеживают динамику мировых цен на нефть, но реально котировки не обвалились так, как это произошло с майским фьючерсом, поэтому нет повода слишком негативно оценивать ситуацию.
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Подробнее о событии

В Кремле призвали не беспокоиться о ценах на нефть

Lenta.ru05:42

В Кремле назвали спекулятивным моментом обвал цен на нефтяные фьючерсы

RT на русском05:46

Песков призвал «не придавать апокалиптическую окраску» обвалу цен на нефть

Коммерсантъ05:45

В Кремле прокомментировали ситуацию с обвалом цен на нефть

РИА Новости05:58

Кремль призвал не придавать апокалиптическую окраску обвалу цен на нефть

ТАСС05:33

В Кремле прокомментировали ситуацию с падением цен на нефть

Газета.Ru05:33

Песков выступил против «апокалиптической окраски» падения цен на нефть

РБК05:30
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Комментарии

Экономика

В России могут прекратить выпуск дешёвых жизненно важных лекарств

Всего фармкомпании заявили о возможном прекращении производства более 50 международных непатентованных наименований, входящих в перечень жизненно важных препаратов.
REGNUM 04:33
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Экономика

Президент Crocus Group Агаларов сравнил свой бизнес с тонущим кораблем

Президент Crocus Group Араз Агаларов в интервью телеканалу РБК рассказал о том, в какой ситуации сейчас находится его бизнес.
РБК 04:13
46
Общество

ВОЗ считает, что коронавирус имеет животное происхождение

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает, что коронавирус, вызывающий заболевание COVID-19, имеет животное происхождение.
ТАСС 05:16
Финансы

Курс евро поднялся до 82 рублей

Курс доллара расчетами "завтра" к закрытию вырос на 1,56 рубля, до 75,55 рубля (дневной максимум), курс евро — на 1,62 рубля, до уровня 81,99 рубля, следует из данных Московской биржи.
РИА Новости вчера в 20:50
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Транспорт

Заработал сервис проверки привязки «Тройки» к цифровому пропуску

В Москве начали работу сервисы, которые позволяют проверить привязку транспортной карты и номера автомобиля к электронному пропуску.
Вечерняя Москва вчера в 11:45
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Экономика

АСИ предлагает поднять пенсии и зарплаты бюджетникам

В АСИ считают, что как минимум около 10% студентов старших курсов - четвертого курса бакалавриата и магистратуры - могут быть трудоустроены в вузе, в котором обучаются.
ТАСС 19 апреля в 18:52
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Экономика

Производители продуктов попросили запретить скидки в магазинах

Несколько ассоциаций, включающих производителей продуктов и напитков и сельскохозяйственные предприятия, попросили правительство о дополнительной поддержке.
Коммерсантъ 05:05
2,1K
Общество

Режим самоизоляции в России решили продлить

Власти планируют продлить режим самоизоляции в России, распространив его на майские праздники, а также на дни между ними.
Lenta.ru вчера в 13:00
4,8K
Экономика

В ГД предложили заморозить уровень индексации тарифов ЖКХ

В соответствии с указом кабмина, во второй половине 2020 года тарифы в среднем проиндексируются на 4%. Однако за аналогичный период 2019 года средний размер индексации был на уровне 2,4%. Как указал Сухарев, в некоторых российских регионах плата за услуги ЖКХ увеличится в два раза и более.
Газета.Ru вчера в 23:19
75
Политика

Путин предупредил о пике коронавируса

На разработчиках лежит колоссальная ответственность за ее создание: важно знать, когда вакцина будет готова, чтобы запустить производство, отметил глава государства.
BFM.ru вчера в 07:22
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Общество

Телеведущего Александра Васильева выписали из больницы в Коммунарке

Историка моды, известного телеведущего Александра Васильева, выписали из больницы в Коммунарке после лечения от двусторонней пневмонии.
ТАСС 05:05
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Шоу-бизнес

Нюша в полупрозрачном платье восхитила фанатов

Российская исполнительница Нюша поделилась с подписчиками архивной фотографией. Поклонников восхитили идеальные ноги певицы.
Народные новости вчера в 06:34
6
Энергетика

В России резко упали оптовые цены на бензин

Цена Аи-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) за неделю с 13 по 19 апреля упала на 11% — до 35,77 тыс. рублей за тонну (в европейской части России).
Известия 02:08
2,9K
Общество

Почти у 100 журналистов в России выявили коронавирус

COVID-19 диагностировали у почти 100 российских журналистов. Об этом сообщил замглавы Минкомсвязи Алексей Волин.
Российская газета 05:40
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Футбол

Насри обвинил французский футбол в кумовстве: «Теперь не нужно хорошо играть за клуб, чтобы попасть в сборную»

Раньше нужно было хорошо играть за клуб, а сегодня это не так.
Sport24.ru 03:56
Наука

В Китае предупредили о более агрессивных штаммах коронавируса

REGNUM 00:13
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Музыка

Мировые звёзды дали многочасовой онлайн-концерт в поддержку медиков

Эхо Москвы 19 апреля в 06:08
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Энергетика

Цена барреля нефти Brent упала ниже $20

Цена на североморскую нефтяную смесь марки Brent упала ниже 19 долларов за баррель впервые с 7 февраля 2002 года, свидетельствуют данные торгов.
РИА Новости 06:13
130
Общество

Песков заявил о внимании Кремля к акциям в интернете

Российские власти тщательно отслеживают появление разных форматов в интернет-пространстве и внимательно относятся к сообщениям людей о сложностях и их причинах.
Известия 06:15
208
Общество

Песков допустил выход на пик по коронавирусу на следующей неделе

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что есть надежда увидеть выход на плато по количеству заболевших коронавирусом в России на следующей неделе.
РИА Новости 19 апреля в 08:00
4K
Экономика

Собянин выделил собственникам площадей и торговым центрам, снижающим арендаторам ставку, более 15 млрд рублей

По словам заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, еще 2,1 миллиарда рублей будет направлено на поддержку 2,6 тысячи налогоплательщиков, использующих коммерческие площади самостоятельно.
Российская газета 04:52
10
Здоровье

Лечащие от коронавируса врачи вынуждены работать в памперсах

Врачи, работающие с больными коронавирусом, подвергаются жутким нагрузкам.
Новый День 04:43
45
Общество

IKEA раскрыла фирменный рецепт фрикаделек

Шведская компания IKEA раскрыла фирменный рецепт фрикаделек и соуса к ним, чтобы поддержать людей на карантине.
Афиша Daily вчера в 08:08
5
Шоу-бизнес

Фанаты удивились «располневшей» Семенович на самоизоляции

Семенович рассказала, что прикрепила эту фотографию на холодильник, чтобы ограничить себя в приемах еды и не поправиться на самоизоляции.
Pravda.Ru 04:46
Фигурное катание

Врач сборной России рассказал, чем ему «надоедает» Загитова

Врач сборной России Филипп Шветский рассказал о совместной работе с фигуристкой Алиной Загитовой во время карантина.
Metaratings 05:35
Политика

В Чечне заметили федеральные войска

Lenta.ru 04:01
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Политика

Путин обсудит с главами двух регионов борьбу с коронавирусом

Президент РФ Владимир Путин во вторник обсудит с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко и главой Калининградской области Антоном Алихановым меры борьбы с коронавирусом, обе встречи пройдут по видеосвязи, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:37
Энергетика

Саудовская Аравия запаниковала из-за нефти

Королевство запаниковало из-за не имеющего аналогов в истории падения цен на сырье.
Lenta.ru 01:47
11
Авто

В России дополнен список автомобилей, попадающих под налог на роскошь

Список автомобилей, попадающих под налог на роскошь, каждый год пополняется новыми моделями.
Новые автомобили 00:05
71
Политика

В Кремле отреагировали на данные о проблемах со здоровьем Ким Чен Ына

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле видели новости СМИ о болезни лидера КНДР Ким Чен Ына, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 05:50
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