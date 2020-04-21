По словам Пескова, в Кремле внимательно отслеживают динамику мировых цен на нефть, но реально котировки не обвалились так, как это произошло с майским фьючерсом, поэтому нет повода слишком негативно оценивать ситуацию.

В Кремле прокомментировали ситуацию с обвалом цен на нефть

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