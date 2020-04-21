Энергетика
Деловое.ТВВ Кремле прокомментировали ситуацию с обвалом цен на нефть
Власти имеют все возможные резервы для минимизации негативных последствий. В Кремле прокомментировали ситуацию с обвалом цен на нефть. Об этом сообщил пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Читать в источнике
Оценить1,1K
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7158 источников, обновлено в 08:17, Ашберн
Комментарии
Авто
Новая Hyundai Creta станет семиместной
Автоновости дня 19 апреля в 06:17
Общество
Соловьев навсегда выгнал из своей студии украинского эксперта Ковтуна
Известный российский телеведущий Владимир Соловьев в ходе эфира на телеканале Россия-1 окончательно выгнал из своей программы Вечер с Владимиром Соловьевым украинского эксперта Вячеслава Ковтуна.
NewInform 03:09
Политика
Михаил Саакашвили может стать вице-премьером Украины
Президент Украины Владимир Зеленский предложил господину Саакашвили курировать реформы. Эту информацию подтвердил сам экс-президент Грузии.
Коммерсантъ 06:47
Шоу-бизнес
Анастасию Заворотнюк выписали из больницы
Актриса Анастасия Заворотнюк выписана из больницы домой на время карантина.
Газета.Ru 05:35
Происшествия
Замглавы департамента культуры Москвы Ошарин найден мертвым в Крыму
В Крыму найден мертвым пропавший месяц назад заместитель департамента культуры Москвы Леонид Ошарин, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Коммерсантъ 08:00
Политика
В Кремле рассказали о прикидках по срокам голосования по Конституции
Определённые прикидки по дате проведения голосования по поправкам к Конституции существуют, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
RT на русском 06:42
Общество
Верховный суд рассказал о наказании за нарушение самоизоляции
Верховный суд рассказал, какое наказание ждет нарушителей режима самоизоляции.
РИА Новости 05:25
Происшествия
В московском КТ-центре умерла женщина с симптомами ОРВИ
В одном из столичных центров компьютерной томографии скончалась женщина, обратившаяся для диагностики, сообщается на сайте департамента здравоохранения Москвы.
РИА Новости 06:56
Шоу-бизнес
Регина Тодоренко расплакалась из-за Топалова на шоу «Маска»
Известная российская телеведущая Регина Тодоренко не смогла сдержать слез на шоу «Маска», в котором приняла участие вместе со своим супругом Владом Топаловым.
iReactor 20 апреля в 02:54
Общество
В Минздраве выступили за продление ограничительных мер в России
Москва, 22 апреля 2020, 14:20 — REGNUM Действующие в настоящее время в России ограничительные меры для борьбы с распространением коронавируса необходимо продлить и на майские праздники, заявил 22 апреля главный внештатный эпидемиолог Министерства здравоохранения РФ Николай Брико.
REGNUM 07:40
Политика
ВЦИОМ спрогнозировал голосование по поправкам в Конституцию
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел исследование об Общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию РФ.
Аргументы и Факты 04:16
Политика
Мишустин: многие губернаторы формально отнеслись к поручению Путина
«К сожалению, несмотря на серьезность ситуации, многие руководители субъектов РФ отнеслись к этой задаче формально»,— сказал господин Мишустин на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавируса.
Коммерсантъ 07:00
Происшествия
Прокуратура выявила поставку просроченных на 15 лет аппаратов ИВЛ
По данным прокуратуры, к моменту закупки для нужд больниц региона аппараты ИВЛ были просрочены более чем на 15 лет.
РБК 05:10
Энергетика
Цена российской нефти Urals упала ниже $12 за баррель
Российский сорт нефти Urals в Северо-Западной Европе во вторник, 21 апреля, подешевел на $5,92, до $11,59 за баррель, сообщило агентство Argus.
РБК 06:06
Политика
Зеленский назвал майские праздники вызовом в борьбе с коронавирусом
Следующим вызовом для Украины в борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 станут майские праздники, заявил украинский лидер Владимир Зеленский в ходе совещания с правительством.
RT на русском 07:56
Здоровье
В Башкирии в РКБ имени Куватова пациенты плакали
В Башкирии в РКБ имени Куватова плакали пациенты эндокринологического отделения.
Общественная электронная газета 06:32
Общество
В ООН предупредили об угрозе мирового голода из-за пандемии
О необходимости обеспечить глобальную продовольственную безопасность заявил исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН.
Российская газета вчера в 20:10
Экономика
Многие заведения общепита не переживут кризис
Многие заведения общепита не переживут кризис Не дождавшись пока обещанной поддержки со стороны государства, рестораторы начали разрабатывать свои антикризисные меры.
Коммерсантъ вчера в 19:10
Экономика
В Кремле прокомментировали слова Грефа о налоге на доходы по вкладам
В начале апреля президент России Владимир Путин подписал закон, облагающий 13%-ным налогом доход по вкладам и инвестициям в ценные бумаги размером более 1 млн руб. Новый порядок заработает с 2021 года.
RT на русском 06:02
Политика
Украина получит от Европы 1,2 миллиарда евро на борьбу с коронавирусом
Украина получит от Европы 1,2 миллиарда евро в качестве поддержки в ходе пандемии коронавируса.
Lenta.ru 07:14
Происшествия
Экс-глава НПО имени Лавочкина отпущен под домашний арест
«Мера пресечения Лемешевскому и Третьякову изменена на домашний арест, его срок установлен до 26 июля»,— сообщил ТАСС адвокат Алексей Коврижкин, который защищает экс-руководителя дирекции правового обеспечения НПО Екатерину Аверьянову.
Коммерсантъ 08:07
Финансы
Официальный курс евро вырос до 83 рублей
Курс доллара на 23 апреля вырос на 78,54 коп. и составил 7,0416 руб. В свою очередь, курс евро подорожал и достиг отметки - 83,6826 руб. Узнать курс российского рубля в режиме онлайн можно в разделе "Котировки".
Газета.Ru 07:22
Технологии
ISO-образ майского обновления Windows 10 уже доступен для загрузки
Преимуществом ISO-образа является возможность чистой установки новой версии Windows 10, а не обновления уже установленной ОС, что минимизирует вероятность возникновения ошибок и программных сбоев.
3DNews вчера в 13:55
Общество
Мэр Геленджика в прямом эфире обматерил помощницу
Мэр Геленджика в прямом эфире обматерил помощницу Чиновник забыл выключить камеру и показал горожанам, какой он в реальной жизни.
Экспресс газета вчера в 10:55
Происшествия
В России хотят расширить применение оружия полицейскими
Предлагается дать полицейскому такое право при совершении преследуемым иных действий, которые дают основания «расценить их как угрозу нападения на сотрудника полиции».
REGNUM 07:30
Общество
Мурашко заявил о снижении общего показателя смертности в России
"Общий показатель смертности в стране по сравнению с предыдущим годом на сегодняшнюю дату, оперативные наши источники позволяют говорить, что он ниже на 4,5%", - сказал Мурашко в эфире телеканала "Россия 24".
РИА Новости 07:20
Общество
Путин подписал закон, отменяющий НДФЛ с выплат медикам
Как сообщало ИА REGNUM, 17 апреля Госдума РФ приняла поправки, освобождающие выплаты медицинским работникам от налога на доходы физических лиц (НДФЛ).
REGNUM 06:04
Игры
Microsoft зарегистрировала логотип Xbox Series X
Игромания.ру 07:22
Шоу-бизнес
Тяжелобольная Надежда Бабкина впала в депрессию в больнице
Тяжелобольная Надежда Бабкина впала в депрессию в больнице Стало известно, как проходит лечение 70-летней артистки.
Экспресс газета вчера в 12:14