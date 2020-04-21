Власти имеют все возможные резервы для минимизации негативных последствий. В Кремле прокомментировали ситуацию с обвалом цен на нефть. Об этом сообщил пресс-секретарь Дмитрий Песков.

В Кремле прокомментировали ситуацию с обвалом цен на нефть

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