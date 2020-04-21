Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию на нефтяных рынках, передает корреспондент "Газеты.Ru". По словам Пескова, в Кремле внимательно следят за динамикой изменения цен.

В Кремле прокомментировали ситуацию с падением цен на нефть

Футбол Карпин может возглавить «Локомотив» По информации Tutto Mercato Web, «железнодорожники» решили доверить команду наставнику «Ростова» Валерию Карпину, и якобы переговоры, которые длятся несколько недель, близки к успешному завершению. 1

Общество Кадыров побрился налысо после просьбы открыть парикмахерские Глава Чечни Рамзан Кадыров побрился налысо и призвал сделать так же жителей республики, его обращение опубликовал в Instagram телеканала «Грозный ТВ». 1,3K

Гаджеты AMD представила чипы Ryzen 3 3100 и Ryzen 3 3300X Что касается стоимости, то Ryzen 3 3100 на рынке будет предлагаться по рекомендованной розничной цене $99, а Ryzen 3 3300X оценивается в $120. 11

Армия и оружие В США рассказали об утилизированной Россией советской «чудо-лодке» Советские субмарины проектов 705 («Лира») и 705К, утизированные современной Россией, являются «чудо-лодками», пишет The Drive, ссылаясь на материалы сайта GlobalSecurity.org.

Здоровье В Приморье выявлен крупный очаг инфицирования коронавирусом Владивосток, 22 апреля 2020, 07:19 — REGNUM За минувшие сутки в Приморье официально подтверждены 74 новых случая заражения коронавирусом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства. 49

Экономика ЦБ ввел новые правила наличных расчетов Банк России 16 апреля 2020 года опубликовал на своем сайте Указание от 09.12.2019 № 5348-У, в соответствии с которым все хозяйствующие субъекты – ИП и юрлица, должны вести наличные расчеты. 39

Общество Кремль прокомментировал виртуальные митинги Кремль с большим вниманием относится к сообщениям людей, которые сообщают о своих сложностях, возникших из-за коронавируса, но преувеличивать и обобщать "разговорчики" не стоит, заявил во вторник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. 1,5K

Наука Вирусологи назвали самый вероятный путь передачи коронавируса Ученые из немецкого Института вирусологии и исследований в области ВИЧ в Университете Бонна в результате исследования коронавируса выяснили, что практически единственным способом заразиться является долгое и близкое общение с заболевшим COVID-19. 214

Шоу-бизнес Кристина Асмус огорчила пользователей шуткой о беременности Российская актриса театра и кино Кристина Асмус опубликовала в инстаграме пост, в котором шутит о своей беременности. 8

Спорт Звезды спорта примут участие в «Домашней суперлиге» Смотреть онлайн-трансляцию Домашней суперлиги можно будет на сайте Фонда Росконгресс и канале Росконгресс-ТВ в Youtube.

Здоровье В ВОЗ настояли на введении ограничений в Белоруссии Во Всемирной организации здравоохранения настояли на том, чтобы в Белоруссии были введены ограничительные меры из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции в стране. 10

Здоровье В Алтайском крае выявили девять новых случаев заражения коронавирусом Ранее ТАСС сообщал, что случай заражения коронавирусной инфекцией выявлен у работника подрядной организации, работающей на промплощадке Корболихинского рудника АО "Сибирь-Полиметаллы" (дочерняя компания ПАО "Челябинский цинковый завод") в Алтайском крае. 276

Общество В ГД предложат новое отягчающее обстоятельство в УК Зампред комитета Госдумы РФ по вопросам семьи, женщин и детей Елена Вторыгина намерена подготовить законопроект о признании преступлений против пенсионеров отягчающим обстоятельством при вынесении приговора. 8

Происшествия Замминистра культуры Москвы пропал в Крыму Замминистра культуры Москвы Леонид Ошарин поехал в Краснодарский край в конце марта. Затем он уехал в Ялту, после чего пропал. 5

Политика Песков назвал акцию протеста во Владикавказе незаконной Прошедшая в центре Владикавказа акция протеста была незаконной и может иметь негативные последствия для эпидемиологической обстановки, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. 4,5K