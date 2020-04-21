Энергетика

Газета.RuГазета.RuВ Кремле прокомментировали ситуацию с падением цен на нефть

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию на нефтяных рынках, передает корреспондент "Газеты.Ru". По словам Пескова, в Кремле внимательно следят за динамикой изменения цен.
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В Кремле прокомментировали ситуацию с обвалом цен на нефть

РИА Новостивчера в 05:58

Кремль призвал не придавать апокалиптическую окраску обвалу майских фьючерсов на нефть

ТАССвчера в 05:33

Песков призвал «не придавать апокалиптическую окраску» обвалу цен на нефть

Коммерсантъвчера в 05:45

В Кремле призвали не беспокоиться о ценах на нефть

Lenta.ruвчера в 05:42

В Кремле назвали спекулятивным моментом обвал цен на нефтяные фьючерсы

RT на русскомвчера в 05:46

В Кремле прокомментировали ситуацию с падением цен на нефть

Газета.Ruвчера в 05:33

Песков выступил против «апокалиптической окраски» падения цен на нефть

РБКвчера в 05:30
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Комментарии

Футбол

Карпин может возглавить «Локомотив»

По информации Tutto Mercato Web, «железнодорожники» решили доверить команду наставнику «Ростова» Валерию Карпину, и якобы переговоры, которые длятся несколько недель, близки к успешному завершению.
Евро-футбол.ру 20 апреля в 13:15
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Общество

Кадыров побрился налысо после просьбы открыть парикмахерские

Глава Чечни Рамзан Кадыров побрился налысо и призвал сделать так же жителей республики, его обращение опубликовал в Instagram телеканала «Грозный ТВ».
Ведомости вчера в 15:14
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Гаджеты

AMD представила чипы Ryzen 3 3100 и Ryzen 3 3300X

Что касается стоимости, то Ryzen 3 3100 на рынке будет предлагаться по рекомендованной розничной цене $99, а Ryzen 3 3300X оценивается в $120.
Astera вчера в 14:21
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Энергетика

Цена нефти Brent упала ниже $17 за баррель впервые с 2001 года

Стоимость нефти марки Brent с поставкой в июне упала ниже $17 за баррель впервые с ноября 2001 года.
Коммерсантъ 00:02
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Армия и оружие

В США рассказали об утилизированной Россией советской «чудо-лодке»

Советские субмарины проектов 705 («Лира») и 705К, утизированные современной Россией, являются «чудо-лодками», пишет The Drive, ссылаясь на материалы сайта GlobalSecurity.org.
Lenta.ru 00:31
Здоровье

В Приморье выявлен крупный очаг инфицирования коронавирусом

Владивосток, 22 апреля 2020, 07:19 — REGNUM За минувшие сутки в Приморье официально подтверждены 74 новых случая заражения коронавирусом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.
REGNUM 00:19
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Экономика

ЦБ ввел новые правила наличных расчетов

Банк России 16 апреля 2020 года опубликовал на своем сайте Указание от 09.12.2019 № 5348-У, в соответствии с которым все хозяйствующие субъекты – ИП и юрлица, должны вести наличные расчеты.
Современный Предприниматель вчера в 03:21
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Экономика

Греф заявил, что у России нет возможности раздавать гражданам деньги

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина отмечала, что прямые выплаты населению актуальны как мера социальной поддержки, но не как инструмент денежно-кредитной политики.
ТАСС вчера в 10:37
11K
Общество

Кремль прокомментировал виртуальные митинги

Кремль с большим вниманием относится к сообщениям людей, которые сообщают о своих сложностях, возникших из-за коронавируса, но преувеличивать и обобщать "разговорчики" не стоит, заявил во вторник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
РИА Новости вчера в 05:33
1,5K
Общество

Собянин ввел новые ограничения для москвичей из-за коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин ввел новые ограничительные меры в городе из-за угрозы распространения коронавируса.
Газета.Ru вчера в 09:16
2,2K
Наука

Вирусологи назвали самый вероятный путь передачи коронавируса

Ученые из немецкого Института вирусологии и исследований в области ВИЧ в Университете Бонна в результате исследования коронавируса выяснили, что практически единственным способом заразиться является долгое и близкое общение с заболевшим COVID-19.
РБК вчера в 23:13
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Общество

В Минпросвещения рассказали об изменениях в проведении ГИА и ЕГЭ

Пункты приёма сдачи экзаменов в 9 классах планируется организовать на базе школ, в которых обучались участники ГИА-9.
News.ru вчера в 09:47
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Шоу-бизнес

Кристина Асмус огорчила пользователей шуткой о беременности

Российская актриса театра и кино Кристина Асмус опубликовала в инстаграме пост, в котором шутит о своей беременности.
РИА Новости вчера в 13:24
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Общество

В ООН предупредили об угрозе мирового голода из-за пандемии

О необходимости обеспечить глобальную продовольственную безопасность заявил исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН.
Российская газета вчера в 20:10
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Здоровье

Врач оценил запрет прогулок из-за коронавируса

Прогулки во время пандемии коронавируса разрешены в некоторых странах Европы.
РИА Новости вчера в 21:57
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Спорт

Звезды спорта примут участие в «Домашней суперлиге»

Смотреть онлайн-трансляцию Домашней суперлиги можно будет на сайте Фонда Росконгресс и канале Росконгресс-ТВ в Youtube.
Советский спорт вчера в 06:30
Здоровье

В ВОЗ настояли на введении ограничений в Белоруссии

Во Всемирной организации здравоохранения настояли на том, чтобы в Белоруссии были введены ограничительные меры из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции в стране.
Аргументы недели вчера в 09:45
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Здоровье

В Алтайском крае выявили девять новых случаев заражения коронавирусом

Ранее ТАСС сообщал, что случай заражения коронавирусной инфекцией выявлен у работника подрядной организации, работающей на промплощадке Корболихинского рудника АО "Сибирь-Полиметаллы" (дочерняя компания ПАО "Челябинский цинковый завод") в Алтайском крае.
ТАСС 19 апреля в 02:46
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Общество

В ГД предложат новое отягчающее обстоятельство в УК

Зампред комитета Госдумы РФ по вопросам семьи, женщин и детей Елена Вторыгина намерена подготовить законопроект о признании преступлений против пенсионеров отягчающим обстоятельством при вынесении приговора.
РИА Новости вчера в 20:44
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Шоу-бизнес

Ксения Собчак напилась в прямом эфире

Территория новостей вчера в 08:24
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Экономика

Оптимистов не осталось!

Россия имеет экспортоориентированную экономику.
Infopro54 вчера в 22:56
Общество

В РЭУ назвали способ сдержать распространение коронавируса в России

Россия не будет подниматься в списке стран с наибольшим числом заболевших COVID-19, если власти регионов сдержат распространение коронавируса.
РБК 00:34
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Общество

Мясников признал ошибку в прогнозе пика эпидемии коронавируса

Врач отметил, что предсказать, когда эпидемия достигнет пика, сложно.
Известия вчера в 22:56
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Происшествия

В Хакасии скончался пациент с коронавирусом

RT на русском вчера в 11:22
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Шоу-бизнес

Поклонники собирают деньги для Виктора Рыбина и Натальи Сенчуковой

Чуть больше недели назад Виктор Рыбин вместе с супругой Натальей Сенчуковой появился в эфире скандальной передачи «Звезды сошлись».
Наша версия 20 апреля в 11:25
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Происшествия

Замминистра культуры Москвы пропал в Крыму

Замминистра культуры Москвы Леонид Ошарин поехал в Краснодарский край в конце марта. Затем он уехал в Ялту, после чего пропал.
Московский Комсомолец вчера в 17:14
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Политика

Песков назвал акцию протеста во Владикавказе незаконной

Прошедшая в центре Владикавказа акция протеста была незаконной и может иметь негативные последствия для эпидемиологической обстановки, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости вчера в 05:41
4,5K
Общество

В Хабаровском крае из-за коронавируса ввели масочный режим

Власти Хабаровского края ввели масочный режим в регионе для снижения темпов распространения коронавируса.
Газета.Ru вчера в 21:52
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Политика

Разведка США сообщила об ухудшении здоровья Ким Чен Ына после операции

Новый Век вчера в 05:50
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Здоровье

В Омске уволили главврача инфекционной больницы и двух замглав Минздрава

Главврач инфекционной больницы Омска уволен, а два региональных заместителя министра здравоохранения получили уведомления о расторжении контрактов, сообщили журналистам в среду в Минздраве области.
РИА Новости 00:34
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