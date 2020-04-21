Энергетика
Газета.RuВ Кремле прокомментировали ситуацию с падением цен на нефть
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию на нефтяных рынках, передает корреспондент "Газеты.Ru". По словам Пескова, в Кремле внимательно следят за динамикой изменения цен.
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Комментарии
Футбол
Карпин может возглавить «Локомотив»
По информации Tutto Mercato Web, «железнодорожники» решили доверить команду наставнику «Ростова» Валерию Карпину, и якобы переговоры, которые длятся несколько недель, близки к успешному завершению.
Евро-футбол.ру 20 апреля в 13:15
Общество
Кадыров побрился налысо после просьбы открыть парикмахерские
Глава Чечни Рамзан Кадыров побрился налысо и призвал сделать так же жителей республики, его обращение опубликовал в Instagram телеканала «Грозный ТВ».
Ведомости вчера в 15:14
Гаджеты
AMD представила чипы Ryzen 3 3100 и Ryzen 3 3300X
Что касается стоимости, то Ryzen 3 3100 на рынке будет предлагаться по рекомендованной розничной цене $99, а Ryzen 3 3300X оценивается в $120.
Astera вчера в 14:21
Энергетика
Цена нефти Brent упала ниже $17 за баррель впервые с 2001 года
Стоимость нефти марки Brent с поставкой в июне упала ниже $17 за баррель впервые с ноября 2001 года.
Коммерсантъ 00:02
Армия и оружие
В США рассказали об утилизированной Россией советской «чудо-лодке»
Советские субмарины проектов 705 («Лира») и 705К, утизированные современной Россией, являются «чудо-лодками», пишет The Drive, ссылаясь на материалы сайта GlobalSecurity.org.
Lenta.ru 00:31
Здоровье
В Приморье выявлен крупный очаг инфицирования коронавирусом
Владивосток, 22 апреля 2020, 07:19 — REGNUM За минувшие сутки в Приморье официально подтверждены 74 новых случая заражения коронавирусом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.
REGNUM 00:19
Экономика
ЦБ ввел новые правила наличных расчетов
Банк России 16 апреля 2020 года опубликовал на своем сайте Указание от 09.12.2019 № 5348-У, в соответствии с которым все хозяйствующие субъекты – ИП и юрлица, должны вести наличные расчеты.
Современный Предприниматель вчера в 03:21
Экономика
Греф заявил, что у России нет возможности раздавать гражданам деньги
Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина отмечала, что прямые выплаты населению актуальны как мера социальной поддержки, но не как инструмент денежно-кредитной политики.
ТАСС вчера в 10:37
Общество
Кремль прокомментировал виртуальные митинги
Кремль с большим вниманием относится к сообщениям людей, которые сообщают о своих сложностях, возникших из-за коронавируса, но преувеличивать и обобщать "разговорчики" не стоит, заявил во вторник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
РИА Новости вчера в 05:33
Общество
Собянин ввел новые ограничения для москвичей из-за коронавируса
Мэр Москвы Сергей Собянин ввел новые ограничительные меры в городе из-за угрозы распространения коронавируса.
Газета.Ru вчера в 09:16
Наука
Вирусологи назвали самый вероятный путь передачи коронавируса
Ученые из немецкого Института вирусологии и исследований в области ВИЧ в Университете Бонна в результате исследования коронавируса выяснили, что практически единственным способом заразиться является долгое и близкое общение с заболевшим COVID-19.
РБК вчера в 23:13
Общество
В Минпросвещения рассказали об изменениях в проведении ГИА и ЕГЭ
Пункты приёма сдачи экзаменов в 9 классах планируется организовать на базе школ, в которых обучались участники ГИА-9.
News.ru вчера в 09:47
Шоу-бизнес
Кристина Асмус огорчила пользователей шуткой о беременности
Российская актриса театра и кино Кристина Асмус опубликовала в инстаграме пост, в котором шутит о своей беременности.
РИА Новости вчера в 13:24
Общество
В ООН предупредили об угрозе мирового голода из-за пандемии
О необходимости обеспечить глобальную продовольственную безопасность заявил исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН.
Российская газета вчера в 20:10
Здоровье
Врач оценил запрет прогулок из-за коронавируса
Прогулки во время пандемии коронавируса разрешены в некоторых странах Европы.
РИА Новости вчера в 21:57
Спорт
Звезды спорта примут участие в «Домашней суперлиге»
Смотреть онлайн-трансляцию Домашней суперлиги можно будет на сайте Фонда Росконгресс и канале Росконгресс-ТВ в Youtube.
Советский спорт вчера в 06:30
Здоровье
В ВОЗ настояли на введении ограничений в Белоруссии
Во Всемирной организации здравоохранения настояли на том, чтобы в Белоруссии были введены ограничительные меры из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции в стране.
Аргументы недели вчера в 09:45
Здоровье
В Алтайском крае выявили девять новых случаев заражения коронавирусом
Ранее ТАСС сообщал, что случай заражения коронавирусной инфекцией выявлен у работника подрядной организации, работающей на промплощадке Корболихинского рудника АО "Сибирь-Полиметаллы" (дочерняя компания ПАО "Челябинский цинковый завод") в Алтайском крае.
ТАСС 19 апреля в 02:46
Общество
В ГД предложат новое отягчающее обстоятельство в УК
Зампред комитета Госдумы РФ по вопросам семьи, женщин и детей Елена Вторыгина намерена подготовить законопроект о признании преступлений против пенсионеров отягчающим обстоятельством при вынесении приговора.
РИА Новости вчера в 20:44
Шоу-бизнес
Ксения Собчак напилась в прямом эфире
Территория новостей вчера в 08:24
Экономика
Оптимистов не осталось!
Россия имеет экспортоориентированную экономику.
Infopro54 вчера в 22:56
Общество
В РЭУ назвали способ сдержать распространение коронавируса в России
Россия не будет подниматься в списке стран с наибольшим числом заболевших COVID-19, если власти регионов сдержат распространение коронавируса.
РБК 00:34
Общество
Мясников признал ошибку в прогнозе пика эпидемии коронавируса
Врач отметил, что предсказать, когда эпидемия достигнет пика, сложно.
Известия вчера в 22:56
Происшествия
В Хакасии скончался пациент с коронавирусом
RT на русском вчера в 11:22
Шоу-бизнес
Поклонники собирают деньги для Виктора Рыбина и Натальи Сенчуковой
Чуть больше недели назад Виктор Рыбин вместе с супругой Натальей Сенчуковой появился в эфире скандальной передачи «Звезды сошлись».
Наша версия 20 апреля в 11:25
Происшествия
Замминистра культуры Москвы пропал в Крыму
Замминистра культуры Москвы Леонид Ошарин поехал в Краснодарский край в конце марта. Затем он уехал в Ялту, после чего пропал.
Московский Комсомолец вчера в 17:14
Политика
Песков назвал акцию протеста во Владикавказе незаконной
Прошедшая в центре Владикавказа акция протеста была незаконной и может иметь негативные последствия для эпидемиологической обстановки, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости вчера в 05:41
Общество
В Хабаровском крае из-за коронавируса ввели масочный режим
Власти Хабаровского края ввели масочный режим в регионе для снижения темпов распространения коронавируса.
Газета.Ru вчера в 21:52
Политика
Разведка США сообщила об ухудшении здоровья Ким Чен Ына после операции
Новый Век вчера в 05:50
Здоровье
В Омске уволили главврача инфекционной больницы и двух замглав Минздрава
Главврач инфекционной больницы Омска уволен, а два региональных заместителя министра здравоохранения получили уведомления о расторжении контрактов, сообщили журналистам в среду в Минздраве области.
РИА Новости 00:34