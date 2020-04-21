Энергетика

Газета.RuГазета.RuВ Кремле прокомментировали ситуацию с падением цен на нефть

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию на нефтяных рынках, передает корреспондент "Газеты.Ru". По словам Пескова, в Кремле внимательно следят за динамикой изменения цен.
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В Кремле прокомментировали ситуацию с обвалом цен на нефть

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Песков выступил против «апокалиптической окраски» падения цен на нефть

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Во Владимире у трех врачей выявили COVID-19 после контакта с больным

Положительный тест на коронавирус зафиксирован у трех врачей больницы "Красный крест" во Владимире, контактировавших с больным COVID-19 пациентом, сообщает во вторник администрация региона.
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Греф выступил против налога на проценты по вкладам

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Официальный статус безработного, полученный после 1 марта, предполагает максимальное пособие на три месяца и доплату, если в семье есть несовершеннолетний ребенок.
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Греф оценил идею раздать деньги россиянам

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Общество

В Сбербанке спрогнозировали пик коронавируса в России

Пик эпидемии коронавируса в России наступит с 5 по 10 мая, заявил Герман Греф в интервью, которое транслировал "Сбербанк TV".
РИА Новости 08:22
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Общество

Умер настоятель Елоховского кафедрального собора в Москве

Умер настоятель Елоховского кафедрального собора в Москве Александр Агейкин - рабочая группа при патриархе.
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Экономика

АСИ предлагает поднять пенсии и зарплаты бюджетникам

В АСИ считают, что как минимум около 10% студентов старших курсов - четвертого курса бакалавриата и магистратуры - могут быть трудоустроены в вузе, в котором обучаются.
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Общество

Способное достроить «Северный поток-2» судно отправилось в Египет

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Энергетика

В России резко упали оптовые цены на бензин

Цена Аи-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) за неделю с 13 по 19 апреля упала на 11% — до 35,77 тыс. рублей за тонну (в европейской части России).
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Общество

Собянин ввел новые ограничения из-за коронавируса

Новые ограничения ввел мэр Москвы Сергей Собянин. В указе говорится, что граждан с ОРВИ будут также отслеживать по геолокации.
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Общество

Беглов допустил введение в Петербурге пропускного режима

В случае ухудшения в Санкт-Петербурге эпидемиологической ситуации по коронавирусу в городе может быть введен пропускной режим.
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Происшествия

Телефонные мошенники обманули пенсионеров на 22 млн рублей

По данным следствия, задержанные совершили более 50 эпизодов мошенничества, общий ущерб от которых составил около 22 млн рублей.
Газета.Ru 02:25
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Общество

Турочакский район Республики Алтай закрыли из-за коронавируса

Глава Республики Алтай Олег Хорохордин распорядился закрыть Турочакский район для посетителей.
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Умер заразившийся коронавирусом режиссер Иван Щеголев

Режиссер Иван Щеголев умер в возрасте 59 лет, сообщила пресс-служба Союза кинематографистов.
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Россия исключила двух украинских бизнесменов из списка санкционных лиц

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Экономика

В России могут остановить выпуск ряда жизненно важных препаратов

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Ольга Прокофьева сообщила, что Анастасии Заворотнюк «очень повезло»

В беседе с Борисом Корчевниковым ни Смолкин, ни Прокофьева не стали давать какие-то конкретные данные по поводу болезни Заворотнюк, но Ольга со своей стороны выразила уверенность, что Насте очень повезло.
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Жители Чечни заметили федеральных военных в Надтеречном районе

Жители Надтеречного района Чечни сняли на видео скопление военных машин федеральных войск. Об этом сообщает "Новая газета".
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Экономика

Греф оценил вероятность перехода на работу в правительство

Президент и председатель правления Сбербанка Герман Греф в эксклюзивном интервью главе комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрею Макарову на «Ленте.ру» оценил вероятность собственного ухода с поста главы крупнейшего банка страны.
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Суд заочно арестовал фигуранта дела об убийстве Япончика

Басманный суд Москвы заочно арестовал фигуранта дела об убийстве криминального авторитета Вячеслава Иванькова (Япончика) Илью Симонию.
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Общество

Средняя продолжительность жизни в России составила 73,4 года

Средняя продолжительность жизни в России в 2019-м составила 73,4 года, сообщила пресс-служба Минздрава страны.
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Москва выделила гранты для владельцев коммерческой недвижимости

Столичные власти выделили 13,2 млрд руб. на гранты для владельцев коммерческой недвижимости, которые снизят арендную ставку для предпринимателей.
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ВОЗ настояла на введении карантина в Белоруссии

ВОЗ рекомендует ввести карантин, перейти на удаленное обучение и работу.
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Армия и оружие

Мантуров: танк «Армата» испытывался в Сирии в боевых условиях

Мантуров уточнил, что танки «Армата» были направлены в Сирию для того, чтобы учесть все нюансы в боевых условиях.
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Армия и оружие

Сирийские ПВО отразили воздушную атаку Израиля в районе Пальмиры

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Общество

В Кремле прокомментировали виртуальные митинги

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал виртуальные митинги, которые прошли накануне в картографических сервисах «Яндекса».
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Объявлена дата анонса Xiaomi Mi 10 Lite и MIUI 12 с 50-кратным зумом

Китайская компания Xiaomi рассказала, когда пройдет презентация бюджетного смартфона Mi 10 Lite с «перископом» и фирменной оболочки MIUI 12.
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Миллиардер Агаларов сравнил свой бизнес с тонущим кораблем

Президент Crocus Group Араз Агаларов в интервью телеканалу РБК сравнил положение своего бизнеса с тонущим кораблем.
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